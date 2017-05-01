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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Подозреваемый в убийстве 17-ти летней студентки Одесской Национальной Юридической академии взят под стражу на 2 месяца

Категория: Новости


Такое решение принял сегодня Киевский районный суд Одессы. Согласно решению, подозреваемый Андрей Пейчев, 1991 года рождения, уроженец Ананьевского района Одесской области, женат и имеет 9-и месячного ребёнка. В качестве меры пресечения на время проведения расследования определено содержание под стражей в СИЗО. Пока сроком на 60 дней. Причем без права выхода под залог. Таким образом, требование Прокуратуры выполнено в полном объеме.

Отметим, что по неофициальной информации, подозреваемый дал признательные показания, однако не смог внятно объяснить происшедшее. И ссылался на то, что во время приступов ярости себя не контролирует.

Как ранее рассказал Прокурор области Олег Жученко, подозреваемого в настоящее время проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, ранее совершенным в одесской области.



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