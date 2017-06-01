Вода в одесских бюветах соответствует норме

Как говориться в сообщении пресс-службы мэрии, проведенные химико-биологические анализы как воды в артезианских скважинах, так и очищенной питьевой воды в бюветах показали отсутствие каких бы то ни было вредных примесей.

Отметим, что , по данным пресс-службы, анализы проводит НИИ медицины транспорта Минздрава Украины.

При этом, как выяснилось, анализы проводятся ежемесячно. Таким образом, вода будет считаться «нормативной» в течение, по меньшей мере, четырех недель.

Отметим, что воду из одесских бюветов ежедневно пользуются десятки тысяч одесситов.