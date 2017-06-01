Тайны и «белые пятна» одесской Колоннады

Как сообщала газета «Слово», в Одессе началась реставрация ансамбля Воронцовского дворца, включающего и знаменитую Колоннаду.

«Подмазочкой» не обойдемся

Время от времени Колоннаду портят любители запечатлеть свои мысли и пришедшие в голову «художественные образы» на самых видных местах. И если все это можно закрасить, то более серьезные временные изменения требуют иного подхода.

Как сказал по этому поводу руководитель группы архитектурного отдела Украинского государственного научно-исследовательского и проектного института «УкрНИИпроектреставрация» Минрегиона, кандидат архитектуры по реставрации памятников архитектуры

Анатолий Изотов, «если очень торопиться, то Колоннаду подмажут, она простоит еще года три, а потом ее больше не будет».

Специалисты, ведущие здесь работы, на вопросы по поводу: «а шо ж мы будем туристам демонстрировать?», — отвечают вполне логично: комплекс зданий Воронцовского дворца — наше достояние, и здесь планируется целостная и глубокая работа, а не «подмазочка-подкрасочка».

Ученые даже рассказывают, что некоторые объекты восстанавливаются по 20, 30 и 50 лет, и «подстроить» этот процесс под туристический сезон просто невозможно: многие технологические процессы требуют особой температуры окружающей среды и проводятся в те месяцы, в которых нет буквы «р»: май, июнь, июль и август.

Начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Андрей Шелюгин подчеркивает:

— Реставрационные работы — это же не строительство. Мы находим слои, о которых никто ничего не знал. Следующий этап: мы находим основание еще для каких-то дополнительных работ. Поэтому заранее определить период, в который мы от сих и до сих что-то выполним, — нельзя.

Это то основное, что мы, признающиеся в любви к родному городу и его историческому наследию, должны четко осознать.

Состояние — «не очень», а находки уже начались

Работы только начались, а исследователи, которые готовят Колоннаду к реставрации, уже могут рассказать вам множество интереснейших фактов.

Ну, к примеру, знаете ли вы, что Колоннада возводилась в соответствии с античными технологиями? Еще факт: едва ли не самый большой ущерб этому памятнику архитектуры был нанесен при проведении работ в 1942-м году, в период оккупации, когда использовались особо мощные растворы на цементной основе немецкого или румынского производства.

На сегодняшний день специалисты проводят санацию нижней части бельведера для того, чтобы определить сегодняшнюю несущую способность Колоннады. Для этого у бельведера вырыли шурф, чтобы изучить состояние фундамента строения.

Реставраторы рассказывают: выяснилось, что ракушечник, из которого построен фундамент, постоянно промокает и подвергается эрозии.

И если этот факт довольно печален, но зато имеются и неожиданные находки: обнаружена первоначальная (!) облицовка основания колоннады.

Да, да, такая вот интересность: облицовка представляет собой керамические пластины с поливкой сверху, это был первоначальный облицовочный материал, который «благополучно» уничтожался при ремонте Колоннады уже в 50-х годах.

И вот ведь что интересно: эти плиты не только украшали Колоннаду, но и гидроизолировали ее основание. Они были установлены с наклоном, что предотвращало попадание воды.

Теперь, как рассказывает архитектор Изотов, при реставрации эти элементы будут восстановлены в первоначальном виде.

И еще, едва ли не основное: после реконструкции бельведера на нем не должно остаться ни одного элемента, который был пристроен во время реконструкций в ХХ веке, памятнику архитектуры постараются вернуть первоначальный вид.

В целом же, как рассказывают специалисты, Колоннада находится в гораздо худшем состоянии, чем сам Воронцовский дворец.

— На сегодняшний день при помощи кисточек, ювелирных инструментов и шпателей мы спокойно и аккуратно раскрываем оригинальные участки. Это нам и позволило обнаружить керамические изделия с поливкой сверху. Это те вещи, информацию о которых ни в одной книге не найдешь, — рассказывает Анатолий Изотов.

Все обнаруженные образцы отправляют в Киев, там они изучаются и подбираются максимально соответствующие материалы, из которых потом и воссоздадут оригинальные элементы.

Анатолий Изотов уверен: людям необходимо все объяснять и демонстрировать, чтобы не было искаженных фактов и недостоверной информации. Более того, он даже показал некоторые «вещественные доказательства».

— Вот, к примеру, некоторые общественники и СМИ трубят, что с Колоннады при реставрации «падает штукатурка». У меня в руках фрагмент балки, их таких две на Колоннаде. И что мы видим? Обломок, который я принес, при небольшом придавливании у вас на глазах превращается в труху. Потому и стоит вопрос о дополнительном исследовании этого сооружения. По завершении этих работ мы сможем говорить о качестве и профессиональной реставрации. Именно Колоннада должна стать тем маркером, который подчеркнет, что реставрация в Одессе есть, и она ведется по утвержденным правилам.

И еще. Как рассказывают специалисты, необходимо опустить и уровень грунта — до исторических отметок. Оказывается, наша Колоннада при Воронцове была на целых 65 сантиметров выше.

Более того, сам внешний вид Колоннады менялся несколько раз. Ступеней у бельведера изначально было больше, да и спускались они круче. Уже привычную одесситам серую штукатурку у основания конструкции реставраторы будут сбивать —как ненужный новодел советских времен.

Львы, ядро и другие «белые пятна»

Во время реставрации обнаружилось и еще несколько интересных находок. Среди черепков и осколков есть и гильзы.

А вот краевед Евгений Сокольский добавляет еще один штрих к истории колоннады — скульптуры львов.

«Львы на бельведере лежали симметрично. На фотографии Андрея Черненко виден «правый» лев. Был еще «левый». В 20-е годы прошлого века многие известные одесские архитекторы и студенты, будущие архитекторы, делали эскизные зарисовки и замеры архитектурных деталей, одесских дворов, Старого кладбища и целых комплексов старинных зданий Одессы. Это делалось для того, чтобы сохранить для потомков уникальные здания и сооружения», — пишет он в Facebook.

Есть еще одно «белое пятно» в истории одесской Колоннады (вероятно, в ходе реставрации найдутся еще). Как сообщает ряд СМИ Одессы, ссылаясь на одесского историка Андрея Красножона, в Воронцовской Колоннаде «засело» пушечное ядро — «привет» из ХIХ века.

До сих пор в Одессе было известно только два таких аутентичных ядра — на фасаде Воронцовского дворца и внутри него, в стене танцевального класса. Именно два, ведь то ядро, которое имеется на постаменте памятника Дюку, — «искусственное». Так вот, вроде бы ядро внутри «тела» Колоннады тоже сохранилось.

Что ж, как мы предположили выше — масштабная реставрация Колоннады даст ответ на и на этот, и на другие вопросы, связанные с историей Одессы.

И, вполне вероятно, что «белые пятна» нашей архитектурной достопримечательности перестанут быть таковыми…