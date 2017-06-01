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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Водителей трамваев и троллейбусов оденут в униформу

Категория: Новости


Водителей трамваев и троллейбусов оденут в униформу

Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».

По мнению руководства, это «…станет частью мер по улучшению качества сервиса перевозок».

В униформу голубого цвета планируют одеть не только водителей, но и кондукторов. Руководство предприятия считает, что наличие такой униформы – общепринятая в Европе практика.

Отметим, что, во-первых, данная форма сугубо летняя, а, следовательно, с наступлением холодов водителей придется снова переодевать.

Во-вторых, по действующим правилам, поверх одежды водители все равно должны надеваться специальные светоотражающие жилетки.

И в-третьих, по имеющейся информации, среди замечаний пассажиров жалобы на внешний вид водителей практически не фигурируют.



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