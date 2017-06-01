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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Поучить высшее образование и престижную специальность без сдачи ВНО: легко и доступно!

Категория: Новости / Наука и образование


Поучить высшее образование и престижную специальность без сдачи ВНО: легко и доступно!

 

 В настоящее время в нашей стране осуществляется всестороннее реформирование правоохранительной системы. Одним из важнейших аспектов перезагрузки и дальнейшего усовершенствования в данной сфере является качественная подготовка специалистов для правоохранительных органов в Украине. В ответ на наметившиеся тенденции в  Международном гуманитарном  университете на базе Института Национального и международного права была создана новая специальность «Правоохранительная деятельность», набор на которую открыт уже с этого года. Поступить на данную специальность можно на основе диплома бакалавра, полученного по любой специальности либо диплома магистра в случае желания получить второе высшее образование. Следует особо отметить, что для поступления в МГУ на специальность «Правоохранительная деятельность» не нужно сдавать внешнее независимое тестирование, необходимое для поступления на подобные специальности в других вузах нашей страны.

Подготовка будущих сотрудников правоохранительных органов будет осуществляться высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, кроме того, особое внимание будет уделяться физической подготовке студентов. С этой целью в Международном гуманитарном университете создан Центр боевой подготовки, который возглавил Президент федерации шинкиокушинкай каратэ в Одесской области - Игорь Левицкий. В программу обучения в Центре боевой подготовки входит высокая теоретическая и практическая подготовка, основы рукопашного боя, стрельба из огнестрельного оружия, строевая подготовка. Таким образом, выпускники будут обладать всеми необходимыми навыками для сдачи физических нормативов при трудоустройстве в Национальную полицию и другие силовые структуры.

По окончанию университета выпускники получают диплом государственного образца по направлению подготовки «Гражданская безопасность»  специальности «Правоохранительная деятельность», дающий право работы в Национальной полиции Украины, судах общей юрисдикции, органах прокуратуры, налоговых и таможенных органах, детективных агентствах.

«Мы плотно сотрудничаем с Национальной полицией Украины и другими правоохранительными органами нашей страны, проводим различные совместные учебные мероприятия. На данный момент в нашем университете проходит обучение более 40 патрульных, а многие наши выпускники на данный момент уже состоят в рядах  Национальной полиции Украины. Для нас большая гордость, что тем самым мы вносим свой посильный вклад в реформирование правоохранительной системы нашей страны»,
 - рассказал директор Института Национального и международного права Международного гуманитарного  университета Константин Громовенко.



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