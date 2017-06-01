Поучить высшее образование и престижную специальность без сдачи ВНО: легко и доступно!

В настоящее время в нашей стране осуществляется всестороннее реформирование правоохранительной системы. Одним из важнейших аспектов перезагрузки и дальнейшего усовершенствования в данной сфере является качественная подготовка специалистов для правоохранительных органов в Украине. В ответ на наметившиеся тенденции в Международном гуманитарном университете на базе Института Национального и международного права была создана новая специальность «Правоохранительная деятельность», набор на которую открыт уже с этого года. Поступить на данную специальность можно на основе диплома бакалавра, полученного по любой специальности либо диплома магистра в случае желания получить второе высшее образование. Следует особо отметить, что для поступления в МГУ на специальность «Правоохранительная деятельность» не нужно сдавать внешнее независимое тестирование, необходимое для поступления на подобные специальности в других вузах нашей страны.

Подготовка будущих сотрудников правоохранительных органов будет осуществляться высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, кроме того, особое внимание будет уделяться физической подготовке студентов. С этой целью в Международном гуманитарном университете создан Центр боевой подготовки, который возглавил Президент федерации шинкиокушинкай каратэ в Одесской области - Игорь Левицкий. В программу обучения в Центре боевой подготовки входит высокая теоретическая и практическая подготовка, основы рукопашного боя, стрельба из огнестрельного оружия, строевая подготовка. Таким образом, выпускники будут обладать всеми необходимыми навыками для сдачи физических нормативов при трудоустройстве в Национальную полицию и другие силовые структуры.

По окончанию университета выпускники получают диплом государственного образца по направлению подготовки «Гражданская безопасность» специальности «Правоохранительная деятельность», дающий право работы в Национальной полиции Украины, судах общей юрисдикции, органах прокуратуры, налоговых и таможенных органах, детективных агентствах.