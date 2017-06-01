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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В центре Одессы ввели в эксплуатацию первую полноценную велосипедную дорожку

Категория: Новости


В центре Одессы ввели в эксплуатацию первую полноценную велосипедную дорожку

Правда, пока очень короткую- всего около 400 метров –по Ольгиевской от Пастера до Софиевской.

Правда, по имеющейся информации, в ближайшее время ее намерены продлить еще на несколько сотен метров.

А чтобы автомобилисты не могли заезжать на эту дорожку и не превратили ее в очередную стихийную парковку, от проезжей части она отделена специальными столбиками.

Напомним, что, по планам муниципалитета велосипедные дорожки должны пройти чкерез весь центр города вплоть до Трассы Здоровья.

 

 



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