В центре Одессы ввели в эксплуатацию первую полноценную велосипедную дорожку

Правда, пока очень короткую- всего около 400 метров –по Ольгиевской от Пастера до Софиевской.

Правда, по имеющейся информации, в ближайшее время ее намерены продлить еще на несколько сотен метров.

А чтобы автомобилисты не могли заезжать на эту дорожку и не превратили ее в очередную стихийную парковку, от проезжей части она отделена специальными столбиками.

Напомним, что, по планам муниципалитета велосипедные дорожки должны пройти чкерез весь центр города вплоть до Трассы Здоровья.