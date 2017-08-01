На проект «Стена» планируется потратить 500 млн грн. в 2017 году

Государственная пограничная служба планирует потратить на проект «Стена» в 2017 году около 500 млн грн. Об этом сообщил глава ведомства Петр Цигикал, передает Интерфакс-Украина.

«На сегодняшний день за 2015-2016 годы мы получили 600 млн грн., это около 15% от общей потребности. Планом предусматривалось выделение на этот период уже 2,194 млрд грн. В 2017 году на проект было выделено 200 млн грн., плюс изменения в бюджет добавили еще 300 млн грн. В общем, мы ожидаем в этом году 500 млн грн., что составляет 55% от средств, необходимых только на этот год», - сказал Цигикал.

Кроме этого, он отметил, что есть существенное недофинансирование этого проекта. Соответственно, замедляется и проведение работ на месте.

«Если говорить о том, что уже сделано, то обустроено 274,6 км противотанковых рвов, 47,1 км контрольно-следовых полос, 84 км ограждений, 179,9 км рокадных дорог», - добавил он.

Глава Госпогранслужбы напомнил, что, согласно проекту, речь идет о границе с РФ в Харьковской, Черниговской и Луганской областях. По его словам, до конца текущего года планируется завершить работы в Харьковской области.

Напомним, что «Народный фронт» одобряет реализацию проекта "Стена" на границе с Российской Федерацией и требует направить на его завершение ещё 500 млн грн.

«Стена»- проект, который должен повысить уровень безопасности на суходольной границе Украины и Российской Федерации. Он предполагает строительство оборонительных сооружений, систем наблюдения, рокады, также должно быть оборудовано морское побережье и демаркационная линия на границе с АР Крым.

Проект был предложен Арсением Яценюком в 2014 году