По данным ЦРУ Бандера был немецким шпионом

В электронной библиотеке Центрального разведывательного управления США опубликован документ на четырех страницах, датированный 1951 годом. В документе утверждается что икона украинского национализма (интегрального национализма, русофобии и антикоммунизма) Степан Бандера ( Stepan Bandera ) был германским шпионом.

Документы в электронной библиотеке ЦРУ появились еще 10 лет назад, но доступны они стали для широкой публике недавно. Понимая, что случайности в этом ведомстве происходят крайне редко, можно предположить, что готовится новая фаза спецоперации в Украине. Украинским радикальным националистам стоит призадуматься о своей дальнейшей судьбе, не готовят ли их к утилизации.

Если указанного документа будет не достаточно, то можно покопаться в архиве ЦРУ еще глубже. Вас ждут настоящие откровения, в виде 293 страниц различных документов посвященных теме нацизма и лично Бандеры. Вы узнаете, что Степан Бандера сотрудничал не только с Третьим Рейхом, но и с самим ЦРУ США, доставшись им по наследству.

Американцы так прямо и написали: «Степан Бандера, украинский фашист и профессиональный шпион (немецкая кличка «Консул-2″)». Ну а кому и этого будет мало, могут смело обратиться в журнал «Шпигель», который еще в далеком 1959 году на смерть Бандеры рассказал, зачем его освободили из польской тюрьмы.