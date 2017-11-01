Срок исковой давности по кредиту: особенности применения в новых реалиях нашей жизни

Если вы долгое время не выплачиваете кредит, то возможно, что по нему прошел срок давности, то есть банк больше не имеет права требовать деньги через суд. Многие заемщики знают, что срок исковой давности составляет три года, однако нужно понимать, что срок давности отсчитывается вовсе не с даты получения кредита. Большинство судов опирается на позицию, согласно которой срок давности начинает течь с момента прохождения последней транзакции кредитного расчетного счета. То есть, если кредит получен 1 января 2016 года на пять лет, последнее внесения денег на счет было 1 января 2017 года, то и срок давности судом будет отсчитываться именно с этой даты за каждый месячный платеж. Такая позиция, в частности, прослеживается в решениях Верховного Суда Украины. Рассматривая дело №6-16цс15, Верховный суд постановил, что на возврат долгов (кредитов) у банкиров есть три года — ко всем спорам с должниками будет применяться только этот срок исковой давности, если человек не поставил свою подпись под документом с его продлением. Банк в этот срок не уложился — остался без денег.

Могут ли банки требовать деньги по истечении срока давности?

Многие заемщики считают, что истечение срока давности автоматически означает отказ банка от попыток вернуть задолженность, но на практике ситуация выглядит иначе.

Во-первых, закон не запрещает банку требовать деньги хоть через сто лет после прекращения всех отношений. Окончание срока давности говорит только о том, что у вас появляется очень сильный аргумент на тот случай, если банк обратится в суд. Срок давности не влияет на право банка звонить заемщику, писать письма и другими способами напоминать о непогашенных кредитах. Со стороны заемщика в этой ситуации эффективный способ противодействия - написать заявление на отзыв персональных данных. Часто этого достаточно, чтобы банк вас не беспокоил.

Во-вторых, к сожалению, ваш банк может продать долг коллекторам независимо от истечения срока исковой давности. Если же срок давности прошел, и коллекторы понимают, что получить что-то через суд они уже не смогут, то вероятность жесткого давления значительно возрастает. Вы можете столкнуться не только с угрозами по телефону, но и с откровенно преступным влиянием. Для защиты в таких ситуациях нужно немедленно вызывать полицию и писать жалобы на коллекторов так как деятельность коллекторов является незаконной.

В-третьих, банк может отнести в суд исковое заявление независимо от истечения срока давности по кредитной задолженности. Важно понимать, что сам суд не будет рассчитывать срок исковой давности и автоматически отказывать банку. Чтобы это произошло, вам необходимо подготовить и принести в суд ходатайство о применении срока исковой давности. В принципе, это несложная операция, и часто заемщики могут выполнить ее сами. Однако иногда по делу всплывают мелкие детали, разобраться в которых может только юрист. Если вы не хотите рисковать, то нужно проконсультироваться со специалистом до того, как осуществлять какие-то действия, особенно если вопрос касается судебного процесса.

В любом случае окончания какого-либо срока - это еще не гарантия того, что банк откажется от попыток вернуть деньги. Независимо от того, сколько времени прошло после выдачи кредита и последнего платежа по нему, у банка есть право подать исковое заявление в суд. Принимая иск от банка, суд не будет проверять, прошло три года или нет. Если заемщик промолчит, то произойдет «обычный» судебный процесс по кредиту, и в результате будет вынесено решение о взыскании такой-то суммы. Чтобы избежать такого сценария, заемщику необходимо подать заявление (ходатайство) о применении пропущенного срока давности.

Заявление о применении срока давности следует распечатать в трех экземплярах: один для вас, один для суда, один для банка. На вашем экземпляре сотрудник суда должен поставить подтверждающий штамп и вернуть его вам. Отнести такое заявление в суд можно в любой момент, но только не позднее, чем состоится основное слушание по вашему делу. Однако мы рекомендуем не откладывать этот вопрос на последний момент, и выполнить все действия сразу же, как только вы получили повестку (или узнали о суде иным образом).

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Директор Юридической Клиники,

аспирант кафедры гражданского процесса.

Павлова Юлия Сергеевна