В Украине, действительно, не живут немцы…

Компания Porsche выпустила первую партию меда, собранного пчелами на территории завода марки в Лейпциге. Продукт под названием Turbienchen будет продаваться в фирменном магазине на территории комплекса.

Сейчас в природной зоне завода площадью 40 гектаров проживает 25 колоний пчел — порядка 1,5 миллиона особей. За первый сезон, с мая текущего года, они произвели около 400 килограммов липового меда.

В Германии пчелы охраняются Федеральным законом об охране природы и Федеральными правилами охраны видов. Это связано с резким сокращением их популяции из-за использования в сельском хозяйстве пестицидов, появления новых вирусов и бактерий. Инициатива немецкой марки направлена на увеличение популяции насекомых, которые имеют важное значение для обеспечения биологического разнообразия.

Цена в магазине Porsche Leipzig - 8 ЕВРО за стеклянную баночку (для сотрудников Porsche - 6 ЕВРО).