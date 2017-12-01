В Одессе прошел международный турнир по художественной гимнастике «Winter star»

На крупнейший турнир «Winter star», состоявшийся в декабре этого года, съехались спортсменки из США, Турции, Польши и других стран. Организаторы утверждают: такие соревнования просто не обходимы, ведь происходит необходимый и важный обмен опытом между спортсменками разных стран.
Возраст у участниц – от пяти лет. Многие из выступающих - уже опытные спортсменки сборной Украины. Очередной «Стар» для них подводит черту удачного сезона. Успехи пришли во многом благодаря условиям, созданным для турниров в Одессе.
Сборная Одесской области в этом году поднялась на третью ступень пьедестала чемпионата Украины. Одна из главных составляющих прорыва – разнообразие и увеличение количества турниров.
Отметим, что спортивный комплекс Международного гуманитарного университета, что расположился прямо на берегу моря на 8-ой станции Большого Фонтана, стал новой тренировочной базой воспитанниц Специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Черноморец» по художественной гимнастике (СДЮШОР). Когда гимнастки в буквальном смысле слова оказались на улице, руку помощи им протянуло руководство МГУ. Благодаря тому, что в новом зале есть все условия для качественных тренировок, в этом году СДЮСШОР «Черноморец» заняла 3-е место в командном чемпионате Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях, пропустив вперед лишь два коллектива из киевской «Школы Дерюгиных» и опередив шестнадцать остальных конкурентов.
Несмотря на все попытки правительства уничтожить детский, юношеский, студенческий спорт в нашей стране, мы будем развивать это направление. Мы будем продолжать строить спортивные комплексы и стадионы, специализированные залы.
Сегодня, глядя на этих юных талантливых ребят, я могу с гордостью сказать, что художественная гимнастика в нашем городе и в нашей стране возрождается и динамично развивается!
Зимой поддерживать тепло в помещениях спортивного объекта очень затратно. Но руководство университета идет навстречу спортсменам и создает все необходимые условия для тренировок и турниров, при том, что учебное заведение – не ведомственное, и не спонсируется из госбюджета.
Участников соревнований и интересных выступлений было настолько много, что второй «Winter Star» проходил на протяжении трех дней. И никто из юных участниц не остался без награды и призового места на Пьедестале почета.
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял в 2017-м году около десятка гимнастических турниров. Впервые международный турнир по художественной гимнастике «Winter Star» турнир состоялся в декабре прошлого года и собрал под своими флагами спортсменов из пяти стран, а это более 350 участников в возрасте от четырех лет из США, Турции, Молдовы и разных городов Украины. Мероприятие такого масштаба в нашем городе проводилось впервые. В летний период спортсменок со всего мира под сводами спортивного комплекса Международного гуманитарного университета по традиции собирает турнир «Summer Star».
Напомним также, что в сентябре этого спорткомплекс МГУ стал площадкой для проведения первого Всеукраинского турнира по художественной гимнастике «Бриз-2017». В нём приняли участие 300 юных спортсменок из 28 клубов Украины.