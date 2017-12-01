В Одессе прошел международный турнир по художественной гимнастике «Winter star»

На крупнейший турнир «Winter star», состоявшийся в декабре этого года, съехались спортсменки из США, Турции, Польши и других стран. Организаторы утверждают: такие соревнования просто не обходимы, ведь происходит необходимый и важный обмен опытом между спортсменками разных стран.

С каждым годом к нам приезжает все больше и больше спортсменок, и уровень растет, потому что дети учатся друг у друга, учатся у боле старших участников. Могу сказать, что те, кто участвовал в предыдущих турнирах, в этом году усилились и стали получать более высокие оценки. Организатор этого турнира – моя ученица Вика Бузуян, она большая умница, осилила большой фронт работы. За это ей отдельное спасибо, потому что когда есть фанаты спорта, то дело продвигается легче. Уровень высокий, это оценивают все и многие, даже национальные сборные, особенно скандинавских стран, просятся к нам, особенно летом, - рассказывает Юлия Атрушкевич, судья международной категории.

Возраст у участниц – от пяти лет. Многие из выступающих - уже опытные спортсменки сборной Украины. Очередной «Стар» для них подводит черту удачного сезона. Успехи пришли во многом благодаря условиям, созданным для турниров в Одессе.

Очень хорошо, что было две разминочные площадки, на которых можно было удобно разместиться и хорошо нормально отработать. Очень хороший, светлый ковер для выступлений, а самое главное - необходимое условие для качественного выполнения гимнастических упражнений – высокие потолки и правильное освещение,

– делится впечатлениями Анастасия Валентинова, член сборной Украины по художественной гимнастике.

Сборная Одесской области в этом году поднялась на третью ступень пьедестала чемпионата Украины. Одна из главных составляющих прорыва – разнообразие и увеличение количества турниров.

Сейчас очень сложно проводить тренировочный процесс, так как хороших залов очень мало, практически нет. Есть вот зал на базе Одесской юридической академии, являющийся безусловным лидером по качеству оборудования не только в регионе, но и в стране, и еще несколько залов с хорошими условиями в Одессе, а больше нигде тренироваться невозможно, так как потолки низкие, холодно, а это делает невозможным тренировки, оттачивающие высокое мастерство наших звездочек, наших будущих чемпионок. Благодаря Сергею Васильевичу у нас появилась возможность проводить этот турнир, и мы ему безмерно благодарны, потому что благодаря ему наша идея воплотилась в реальность и это уже третий международный турнир «Winter Star», который мы проводим, - говорит организатор турнира, мастер спорта международного класса, выпускница Одесской Юракадемии Виктория Бузуян.

Отметим, что спортивный комплекс Международного гуманитарного университета, что расположился прямо на берегу моря на 8-ой станции Большого Фонтана, стал новой тренировочной базой воспитанниц Специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Черноморец» по художественной гимнастике (СДЮШОР). Когда гимнастки в буквальном смысле слова оказались на улице, руку помощи им протянуло руководство МГУ. Благодаря тому, что в новом зале есть все условия для качественных тренировок, в этом году СДЮСШОР «Черноморец» заняла 3-е место в командном чемпионате Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях, пропустив вперед лишь два коллектива из киевской «Школы Дерюгиных» и опередив шестнадцать остальных конкурентов.

Я очень рад, что и наша небольшая частица в этом успехе есть – в том, что дети сегодня занимаются спортом. Мы всегда с радостью принимаем в спортивном комплексе различные соревнования – кубки, турниры как всеукраинского, так и международного масштаба. И это очень важно, ведь Одесса удобна не только для туризма, но и для спорта. В нашем городе есть всё необходимое для того, чтобы Одесса стала не только туристической, но и спортивной столицей Украины! В прежние времена примерно 70 процентов гимнасток национальной сборной Украины были представителями одесской спортивной школы. Художественная гимнастика – это очень красивый и очень зрелищный вид спорта, который не только укрепляет здоровье детей и подростков, но и прививает художественный вкус, чувство прекрасного, развивает уверенность в себе. А это как раз то, что необходимо подрастающему поколению.

Несмотря на все попытки правительства уничтожить детский, юношеский, студенческий спорт в нашей стране, мы будем развивать это направление. Мы будем продолжать строить спортивные комплексы и стадионы, специализированные залы.

Сегодня, глядя на этих юных талантливых ребят, я могу с гордостью сказать, что художественная гимнастика в нашем городе и в нашей стране возрождается и динамично развивается! — говорит народный депутат Украины, президент Международного гуманитарного университета и Национального университета «Одесская юридическая академия» и Сергей Кивалов.

Зимой поддерживать тепло в помещениях спортивного объекта очень затратно. Но руководство университета идет навстречу спортсменам и создает все необходимые условия для тренировок и турниров, при том, что учебное заведение – не ведомственное, и не спонсируется из госбюджета.

Мне очень понравилась атмосфера в этом зале, он очень теплый, мне в нем уютно, в нем прямо очень хочется тренироваться, я думаю, что у меня получится хорошо выступить, ковры очень удобные,

- говорит юная участница турнира Надежда Перлова.

Участников соревнований и интересных выступлений было настолько много, что второй «Winter Star» проходил на протяжении трех дней. И никто из юных участниц не остался без награды и призового места на Пьедестале почета.

Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял в 2017-м году около десятка гимнастических турниров. Впервые международный турнир по художественной гимнастике «Winter Star» турнир состоялся в декабре прошлого года и собрал под своими флагами спортсменов из пяти стран, а это более 350 участников в возрасте от четырех лет из США, Турции, Молдовы и разных городов Украины. Мероприятие такого масштаба в нашем городе проводилось впервые. В летний период спортсменок со всего мира под сводами спортивного комплекса Международного гуманитарного университета по традиции собирает турнир «Summer Star».

Напомним также, что в сентябре этого спорткомплекс МГУ стал площадкой для проведения первого Всеукраинского турнира по художественной гимнастике «Бриз-2017». В нём приняли участие 300 юных спортсменок из 28 клубов Украины.