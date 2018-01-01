Десять книг, которые запомнились читателям в 2017 году

Конец года – время подводить итоги. Кто-то ждёт календарного окончания года, чтобы со спокойной душой подвести черту, кто-то же составляет рейтинги уже в декабре.

Настало время и нам подвести так называемые «книжные» итоги ушедшего года. В библиотечной системе для взрослых города Одессы мы провели блиц – опрос «Какая книга запомнилась вам в 2017 году?». Итак, какие же книги волновали и будоражили сердца и чувства наших читателей на протяжении всего года?

Дэниэл Киз «Цветы для Элджернона»

Одна из самых пронзительных историй в мировой фантастике. Книга, которая продолжает потрясать души и врачевать сердца, глубокая и тонкая. Чарли Гордон, умственно отсталый, способный лишь мыть полы и чистить туалеты, превращается в гения путем экспериментальной операции. Вот только у мыши Элджернона, которой сделали такую же операцию, начинается регрессия.

Эта фантастическая история обладает поразительной психологической силой и заставляет задуматься над общечеловеческими вопросами нравственности: имеем ли мы право ставить друг над другом эксперименты, к каким результатам это может привести и какую цену мы готовы заплатить за то, чтобы стать "самым умным"? А одиноким?

"Цветы для Элджернона" Дэниела Киза входят в программу обязательного чтения в американских школах. Это единственная история в жанре научной фантастики, автор которой был дважды награждён сначала за рассказ, а потом за роман с одним и тем же названием, героем, сюжетом.

Дина Рубина «На солнечной стороне улицы»

«На солнечной стороне улицы» – слова песни, которую услышала однажды главная героиня. На солнечной стороне улицы – место действия тех событий, которые давно прошли, отзвучали. Эта книга про Ташкент. Про город детства, который встречается у Рубиной часто, почти в каждой книге. Где-то он становится местом действия, где-то – мимолетным воспоминанием, штриховым рисунком на полях. Но всегда понятно, как он много значит для Рубиной. Роман многоголосый, со многими сюжетными линиями – их сплетает в одно целое рассказчица, сама Рубина, ее голос.

Лина Костенко «Річка Геракліта»

Митцю не треба нагород, його судьба нагородила.

Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.

Эти слова Лины Костенко звучат эпиграфом ко всей её творческой жизни.

Книга "Река Гераклита" – это сборник лучших стихов украинской поэтессы. Возможно ли человеку войти в одну и ту же реку дважды?

А вернуться в прошлое или приоткрыть завесу будущего?

Не страшно ли затеряться в быстрине реки, название которой Время?

Эти "вечные" вопросы в лирически-философских стихах Лины Костенко.

Сергей Лойко «Аэропорт»

«Аэропорт» – это не хроника, не расследование, не летопись. Роман не только и не столько о войне. Он и про любовь, и про предательство. А также про страсть, измену, ненависть, ярость, нежность, отвагу, боль и смерть. Иными словами, про нашу сегодняшнюю и вчерашнюю жизнь. Действие романа начинается в Аэропорту и разворачивается по минутам в течение последних пяти дней более чем 240-дневной осады.

Журналист находился в аэропорту Донецка в самый разгар ожесточенных боев, но подчеркивает: все персонажи вымышлены, хотя книга основана на реальных фактах.

Люко Дашвар «Покров»

Это девятая по счету книга ЛюкоДашвар, которую можно смело назвать тяжеловесом массовой украинской литературы. Она создает интересные, живые тексты, и несмотря на то, что финал легко предположить, книги автора не отпускают до последней страницы. Дашвар для этого делает все возможное – мастерски закручивает интригу, наполняет жизнь героев всевозможными испытаниями.

Ну и традиционные для Дашвар «хэппи-энды» – тоже хорошая вещь. Особенно сейчас, когда в жизни их не так много. О чем же новый роман автора:

«События происходят в ХVII веке. Один из богатых казацких старшин предал свою жену. Любовница должна от него родить ребенка. Жена проклинает своего мужа до седьмого колена. При смерти к нему приходит гадалка. Говорит, если вспомнишь всех своих родственников до седьмого колена, всех 128 предков, то будешь прощен и твои дети – тоже. Он вспоминает 127 и умирает с именем своей любимой. Затем события переносятся в наше время».

Исаак Бабель «Одесские рассказы»

Исаак Бабель является одним из самых известных писателей начала ХХ века. Родившись в Одессе, он пронес любовь к родному городу через всю свою трагически короткую жизни и отразил практически в каждой своей творческой работе. «Одесские рассказы» – это сборник, который стал кульминацией этого признания в любви к самобытной истории и культуре этого приморского города.

Окраина города превращается в сцену театра, где разыгрываются драмы страсти. Все вынесено на улицу: и свадьбы, и семейные ссоры, и смерти, и похороны. Если это свадьба, то столы поставлены «во всю длину двора», и их так много, что они высовывают свой хвост за ворота на Госпитальную улицу («Король»). Если это похороны, то такие похороны, каких «Одесса еще не видала, а мир не увидит» («Как это делалось в Одессе»). Язык героев свободен, он насыщен смыслами, лежащими в подтексте, герои с полуслова, с полунамека понимают друг друга, стиль замешен на русско-еврейском, одесском жаргоне. Вскоре афоризмы Бабеля разошлись на пословицы и поговорки («Беня знает за облаву», «Но зачем же было отнимать наши граммофоны?»).

Мария Метлицкая «Дневник свекрови»

«Дневник свекрови» – не роман и не «учебник жизни». Это легкое, с добрым юмором повествование о том, как стоит и не стоит себя вести, что говорить, а о чем лучше умолчать, к чему может привести и сказанное, и утаенное… Книга понравится не только нынешним, но и будущим свекровям и невесткам – в качестве как «инструкции по применению», так и интересного «чтива»!Это не назидательное произведение, а легкое с добрым юмором повествование о том, как стоит и не стоит себя вести, что говорить, а о чем лучше умолчать, к чему может привести и сказанное, и утаенное…

И – последнее. «Пока мы недовольны жизнью, она, как известно, проходит», – сказал один мудрец.

Сергей Жадан «Ворошиловград»

Роман назван в честь родного города писателя. Конечно, сейчас почти никто не помнит, что Ворошиловград – название современного Луганска. Но именно о нем и пойдет речь. Мрачный степной город трудяг, алкоголиков, криминала и преступных махинаций.

Стоит отметить, что именно ей досталась премия Би-Би-Си в 2010 году. Интересно, что сейчас книга экранизируется. Также существует и комикс, который понравился автору.

Книга не лишена характерного юмора, самоиронии, сарказма, цитат из культовых песен и других элементов, которые так отчетливо формируют стиль Жадана и выделяют его из когорты современных украинских прозаиков.

Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества»

В 1960-х писатель зарабатывал на жизнь, работая пиар-менеджером и редактируя чужие киносценарии. Несмотря на то, что ему надо было содержать семью – жену и двух детей, он рискнул и решил воплотить грандиозный замысел нового романа. Маркес отказался от работы целиком погрузился в написание книги. На 18 месяцев он ушёл в «добровольное заточение» – результатом работы стал роман «Сто лет одиночества».

Когда Маркес закончил книгу, то узнал, что семья погрязла в долгах. Как рассказывал писатель, у него даже не хватало средств, чтобы послать рукопись издателю – на это требовалось 160 песо, а у автора была лишь половина денег. Тогда он заложил миксер и своей жены. Супруга отреагировала словами: «Не хватало только, чтобы роман оказался плохим».

Роман не оказался «плохим». Правда, прежде чем попасть в руки к нужному человеку, текст отклонили несколько разных издательств – по-видимому, их «испугала» необычная манера письма Маркеса. В его произведении смешивается реальная повседневная жизнь и фантастические элементы.

Людмила Улицкая «Лестница Якова»

“Лестница Якова” – это роман-притча, причудливо разветвленная семейная хроника с множеством героев и филигранно выстроенным сюжетом. В центре романа – параллельные судьбы Якова Осецкого, человека книги и интеллектуала, рожденного в конце XIX века, и его внучки Норы – театрального художника, личности своевольной и деятельной. Их “знакомство” состоялось в начале XXI века, когда Нора прочла переписку Якова и бабушки Марии и получила в архиве КГБ доступ к его личному делу...

В основу романа легли письма бабушки и деда Улицкой, которые превратились в историю эпохи, семейную сагу длиной в сто лет. Книгу нельзя назвать автобиографической, но многие фактические детали взяты из жизни Якова Улицкого, деда Людмилы Евгеньевны, и из жизни самой писательницы. Это придает странный привкус чтению: с одной стороны, знаешь, что многое – правда, с другой – силишься угадать сочиненное.

По словам Улицкой, “Лестница Якова” – это “память обо всех людях, которым не удалось выжить и самореализоваться в тех страшных условиях”.

Поздравляем всех преданных поклонников Центральной городской библиотеки имени Ивана Франко и городской библиотечной системы для взрослых, всех книголюбов и библиофилов с Новым 2018 годом и Рождеством!