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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Десять книг, которые запомнились читателям в 2017 году

Категория: Новости / История и культура / Статьи


Десять книг, которые запомнились читателям в 2017 году

Конец года – время подводить итоги. Кто-то ждёт календарного окончания года, чтобы со спокойной душой подвести черту, кто-то же составляет рейтинги уже в декабре.

Настало время и нам подвести так называемые «книжные» итоги ушедшего года. В библиотечной системе для взрослых города Одессы мы провели блиц – опрос «Какая книга запомнилась вам в 2017 году?». Итак, какие же книги волновали и будоражили сердца и чувства наших читателей на протяжении всего года?

 

Десять книг, которые запомнились читателям в 2017 году

 

Дэниэл Киз «Цветы для Элджернона»

Одна из самых пронзительных историй в мировой фантастике. Книга, которая продолжает потрясать души и врачевать сердца, глубокая и тонкая. Чарли Гордон, умственно отсталый, способный лишь мыть полы и чистить туалеты, превращается в гения путем экспериментальной операции. Вот только у мыши Элджернона, которой сделали такую же операцию, начинается регрессия.

Эта фантастическая история обладает поразительной психологической силой и заставляет задуматься над общечеловеческими вопросами нравственности: имеем ли мы право ставить друг над другом эксперименты, к каким результатам это может привести и какую цену мы готовы заплатить за то, чтобы стать "самым умным"? А одиноким?

"Цветы для Элджернона" Дэниела Киза входят в программу обязательного чтения в американских школах. Это единственная история в жанре научной фантастики, автор которой был дважды награждён сначала за рассказ, а потом за роман с одним и тем же названием, героем, сюжетом.

 

Дина Рубина «На солнечной стороне улицы»

«На солнечной стороне улицы» – слова песни, которую услышала однажды главная героиня. На солнечной стороне улицы – место действия тех событий, которые давно прошли, отзвучали. Эта книга про Ташкент. Про город детства, который встречается у Рубиной часто, почти в каждой книге. Где-то он становится местом действия, где-то – мимолетным воспоминанием, штриховым рисунком на полях. Но всегда понятно, как он много значит для Рубиной. Роман многоголосый, со многими сюжетными линиями – их сплетает в одно целое рассказчица, сама Рубина, ее голос.

 

Десять книг, которые запомнились читателям в 2017 году

 

Лина Костенко «Річка Геракліта»

Митцю не треба нагород, його судьба нагородила.
Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.

Эти слова Лины Костенко звучат эпиграфом ко всей её творческой жизни.

Книга "Река Гераклита" – это сборник лучших стихов украинской поэтессы. Возможно ли человеку войти в одну и ту же реку дважды?

А вернуться в прошлое или приоткрыть завесу будущего?

Не страшно ли затеряться в быстрине реки, название которой Время?

Эти "вечные" вопросы в лирически-философских стихах Лины Костенко.

 

Сергей Лойко «Аэропорт»

«Аэропорт» – это не хроника, не расследование, не летопись. Роман не только и не столько о войне. Он и про любовь, и про предательство. А также про страсть, измену, ненависть, ярость, нежность, отвагу, боль и смерть. Иными словами, про нашу сегодняшнюю и вчерашнюю жизнь. Действие романа начинается в Аэропорту и разворачивается по минутам в течение последних пяти дней более чем 240-дневной осады.

Журналист находился в аэропорту Донецка в самый разгар ожесточенных боев, но подчеркивает: все персонажи вымышлены, хотя книга основана на реальных фактах.

 

Десять книг, которые запомнились читателям в 2017 году

 

Люко Дашвар «Покров»

Это девятая по счету книга ЛюкоДашвар, которую можно смело назвать тяжеловесом массовой украинской литературы. Она создает интересные, живые тексты, и несмотря на то, что финал легко предположить, книги автора не отпускают до последней страницы. Дашвар для этого делает все возможное – мастерски закручивает интригу, наполняет жизнь героев всевозможными испытаниями.

Ну и традиционные для Дашвар «хэппи-энды» – тоже хорошая вещь. Особенно сейчас, когда в жизни их не так много. О чем же новый роман автора:

«События происходят в ХVII веке. Один из богатых казацких старшин предал свою жену. Любовница должна от него родить ребенка. Жена проклинает своего мужа до седьмого колена. При смерти к нему приходит гадалка. Говорит, если вспомнишь всех своих родственников до седьмого колена, всех 128 предков, то будешь прощен и твои дети – тоже. Он вспоминает 127 и умирает с именем своей любимой. Затем события переносятся в наше время».

 

Исаак Бабель «Одесские рассказы»

Исаак Бабель является одним из самых известных писателей начала ХХ века. Родившись в Одессе, он пронес любовь к родному городу через всю свою трагически короткую жизни и отразил практически в каждой своей творческой работе. «Одесские рассказы» – это сборник, который стал кульминацией этого признания в любви к самобытной истории и культуре этого приморского города.

Окраина города превращается в сцену театра, где разыгрываются драмы страсти. Все вынесено на улицу: и свадьбы, и семейные ссоры, и смерти, и похороны. Если это свадьба, то столы поставлены «во всю длину двора», и их так много, что они высовывают свой хвост за ворота на Госпитальную улицу («Король»). Если это похороны, то такие похороны, каких «Одесса еще не видала, а мир не увидит» («Как это делалось в Одессе»). Язык героев свободен, он насыщен смыслами, лежащими в подтексте, герои с полуслова, с полунамека понимают друг друга, стиль замешен на русско-еврейском, одесском жаргоне. Вскоре афоризмы Бабеля разошлись на пословицы и поговорки («Беня знает за облаву», «Но зачем же было отнимать наши граммофоны?»).

 

Десять книг, которые запомнились читателям в 2017 году

 

Мария Метлицкая «Дневник свекрови»

«Дневник свекрови» – не роман и не «учебник жизни». Это легкое, с добрым юмором повествование о том, как стоит и не стоит себя вести, что говорить, а о чем лучше умолчать, к чему может привести и сказанное, и утаенное… Книга понравится не только нынешним, но и будущим свекровям и невесткам – в качестве как «инструкции по применению», так и интересного «чтива»!Это не назидательное произведение, а легкое с добрым юмором повествование о том, как стоит и не стоит себя вести, что говорить, а о чем лучше умолчать, к чему может привести и сказанное, и утаенное…

И – последнее. «Пока мы недовольны жизнью, она, как известно, проходит», – сказал один мудрец.

 

Десять книг, которые запомнились читателям в 2017 году

 

Сергей Жадан «Ворошиловград»

Роман назван в честь родного города писателя. Конечно, сейчас почти никто не помнит, что Ворошиловград – название современного Луганска. Но именно о нем и пойдет речь. Мрачный степной город трудяг, алкоголиков, криминала и преступных махинаций.

Стоит отметить, что именно ей досталась премия Би-Би-Си в 2010 году. Интересно, что сейчас книга экранизируется. Также существует и комикс, который понравился автору.

Книга не лишена характерного юмора, самоиронии, сарказма, цитат из культовых песен и других элементов, которые так отчетливо формируют стиль Жадана и выделяют его из когорты современных украинских прозаиков.

 

Десять книг, которые запомнились читателям в 2017 году

 

Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества»

В 1960-х писатель зарабатывал на жизнь, работая пиар-менеджером и редактируя чужие киносценарии. Несмотря на то, что ему надо было содержать семью – жену и двух детей, он рискнул и решил воплотить грандиозный замысел нового романа. Маркес отказался от работы целиком погрузился в написание книги. На 18 месяцев он ушёл в «добровольное заточение» – результатом работы стал роман «Сто лет одиночества».

Когда Маркес закончил книгу, то узнал, что семья погрязла в долгах. Как рассказывал писатель, у него даже не хватало средств, чтобы послать рукопись издателю – на это требовалось 160 песо, а у автора была лишь половина денег. Тогда он заложил миксер и своей жены. Супруга отреагировала словами: «Не хватало только, чтобы роман оказался плохим».

Роман не оказался «плохим». Правда, прежде чем попасть в руки к нужному человеку, текст отклонили несколько разных издательств – по-видимому, их «испугала» необычная манера письма Маркеса. В его произведении смешивается реальная повседневная жизнь и фантастические элементы.

 

Людмила Улицкая «Лестница Якова»

“Лестница Якова” – это роман-притча, причудливо разветвленная семейная хроника с множеством героев и филигранно выстроенным сюжетом. В центре романа – параллельные судьбы Якова Осецкого, человека книги и интеллектуала, рожденного в конце XIX века, и его внучки Норы – театрального художника, личности своевольной и деятельной. Их “знакомство” состоялось в начале XXI века, когда Нора прочла переписку Якова и бабушки Марии и получила в архиве КГБ доступ к его личному делу...

В основу романа легли письма бабушки и деда Улицкой, которые превратились в историю эпохи, семейную сагу длиной в сто лет. Книгу нельзя назвать автобиографической, но многие фактические детали взяты из жизни Якова Улицкого, деда Людмилы Евгеньевны, и из жизни самой писательницы. Это придает странный привкус чтению: с одной стороны, знаешь, что многое – правда, с другой – силишься угадать сочиненное.

По словам Улицкой, “Лестница Якова” – это “память обо всех людях, которым не удалось выжить и самореализоваться в тех страшных условиях”.

Поздравляем всех преданных поклонников Центральной городской библиотеки имени Ивана Франко и городской библиотечной системы для взрослых, всех книголюбов и библиофилов с Новым 2018 годом и Рождеством!



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