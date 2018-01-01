Генеральная прокуратура и НАБУ сообщили о подозрении депутату Одесского облсовета

Сегодня, 12 января, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. Долл. США сотруднику НАБУ. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества (далее - ООО), задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средств бюджета города Одесса. Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам. По мнению детективов, бенефициаром (выгодоприобретателем) ООО является подозреваемый депутат Одесского облсовета.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напоминаем, упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Завод« Краян » к началу 2016 года было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела Одесская мэрия уже за 185 млн грн.

Указанные факты детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. Во время следствия по декабря 2016 года инициировано наложение ареста на счета упомянутого частного общества.

Оговорки. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.