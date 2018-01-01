Киев обеспечивает Одессу лишь на 30% для компенсаций льгот и субсидий

Половина годового объёма госсубвенции, предусмотренного на 2018 год Одессе для компенсации льгот и субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, будет потрачена на погашение кредиторской задолженности.

Об этом заместитель городского головы, директор департамента финансов Светлана Бедрега сообщила во время аппаратного совещания в Одесской мэрии 15 января.

Она напомнила, что в 2017 году уточнённый годовой объём субсидий ЖКХ для Одессы составил 478 миллионов гривен, при этом начисления составили 545 миллионов гривен, также имелась кредиторская задолженность.

«В итоге по состоянию на 1 января 2018 года кредиторская задолженность составила 242 миллиона гривен, из которых основная сумма (почти 100 миллионов) — это по коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы"», — отметила Светлана Бедрега.

На 2018 год годовой объём субвенции Одессе для оплаты субсидий и льгот ЖКХ составляет 438 миллионов гривен. Как констатирует главный финансист мэрии, «из этих денег более половины уйдёт на погашение кредиторской задолженности». «Если взять ориентировочную потребность на 2018 год, то мы обеспечены всего лишь на 30%», — резюмировала Бедрега.