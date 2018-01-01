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  • Дата: Вчера, 13:00
Вчера, 13:00

В феврале ожидается подорожание сахара

Категория: Новости / Экономика и финансы

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено поднять цену на сахар и свёклу с 1 февраля нынешнего года.

Как сообщили в ведомстве, минимальные цены за тонну сладкого товара должны подняться до 11 тысячи гривен, а тонна свёклы подорожает до 753 гривен.

Добавим, что в настоящее время в Украине действуют квоты на производство сахара для внутреннего рынка, установленные в объёме 1,5 миллиона тонн. С начала сезона сахароварения украинские заводы переработали 14,07 миллиона тонн сахарной свёклы и получили 2 миллиона тонн сахара.

По материалам FinanceUa



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