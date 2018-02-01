На таинственный спектакль – после спектакля

Это не квест, не комната страха и не флешмоб. И все же элементы всего этого, так или иначе, присутствуют. Но есть и еще нечто основное, что отличает все вышеперечисленное, делая его неповторимым и даже таинственным. Главное – уникальным, единственным в Одессе на сегодняшний день!

А все началось того, что директор-художественный руководитель Одесского академического театра музыкальной комедии имени М. Водяного Заслуженный работник культуры Украины Елена Редько принесла в театр прекрасную идею: создать экскурсию по театральному закулисью. Но не просто закулисью, а ночному. И идея успешно воплотилась в жизнь.

– Для всех нас, кто служит в театре, он становится вторым домом. А в дом приглашают гостей. Вот и мы, когда уже оканчивается очередной спектакль и опускается занавес, когда зрители покидают зрительный зал, предлагаем им не покидать театр, а приобрести билеты, по сути, на еще один спектакль, который происходит в темноте, при свете фонариков. Спектакль этот – особый. Мы предлагаем познакомиться с театром изнутри. И, как оказалось, в темноте можно увидеть то, что не видно при свете дня, – рассказывает руководитель отдела рекламы и связей с общественностью театра Музкомедии Татьяна Орел, которая и проводит это удивительное путешествие, в котором таинство и реальность соединились воедино.

Оказывается, это вовсе не тот случай, когда один раз и «навсегда» созданная экскурсия повторяется из раза в раз. В том-то и дело, что это путешествие по ночному театру – каждый раз новое, единственное в своем роде. Меняются локации, равно как и удивительное действо, которое происходит во время этого турне с фонариком в руке. И, значит, даже если вы уже побывали на одной такой экскурсии, то в следующий раз она вам может показаться совсем незнакомой. Кстати, вполне вероятно, что вы в этот вечер решили не посещать спектакль театра, а вот такая необычная, эксклюзивная экскурсия вас заинтересовала. Тогда торопитесь в кассу – и приобретайте билеты только на нее, она ведь – как отдельная постановка.

Театр «изнутри»… Нет, если вы решили, что вам просто покажут его огромные цеха и прочие места, которые зритель обычно не видит, то на самом деле все гораздо удивительнее. Здесь оживают костюмы, неожиданно появляются герои мюзиклов и оперетт, сама собой начинает звучать музыка, и вы порой даже сами не заметите, как станете не просто обычным экскурсантом, а непосредственным участником всего происходящего действа.

За каждой такой экскурсией стоит множество сотрудников театра: и артисты, и работники практически всех цехов. Иначе не получится ни таинства, ни самого удивительного турне, которое, по сути, стало настоящей находкой театра.

Вполне может быть, что вы станете частью происходящего: станете общаться с ожившим костюмом, может быть, даже двигающейся декорацией. Да что там декорацией! Вполне может случиться, что вы, именно вы, станете дирижировать оркестром, заставите звучать огромную скрипку (кстати, этот инструмент невероятных размеров и красоты – часть экспозиции Музея театра!).

Татьяна Орел говорит, что экскурсия по ночному закулисью, не просто познавательна (хотя вы и в самом деле узнаете много-много нового о театре!), но, прежде всего, она эмоциональна, как эмоционален сам театр. Никакого сухого изложения неких фактов! Я же говорю: вы попадете на еще один спектакль, вы встретите известных персонажей любимых постановок театра и станете свидетелем неких почти невероятных событий.

Да что там! Незаметно (и как такое получается?!) вы, вполне возможно, окажетесь на сцене, почувствовав себя артистом, а перед вами будет простираться зрительный зал, в котором вы совсем недавно были зрителем. И, снова-таки, по каким-то волшебным «законам» ночного закулисья, с вами и на сцене станут происходить некие маленькие чудеса, которые запомнятся навсегда, как запоминается любимый спектакль, фильм, приключение, которое преподнесла сама жизнь.

Куда бы вы ни попали во время турне по ночному закулисью нашей Музкомедии, вы все время будете ощущать, как здесь вас всегда ожидают, ценят и дарят самое главное – тот необыкновенный позитив, которым полнится каждый спектакль самого театра.

Какие бы приключения с вами ни происходили во время этого путешествия, они – для вас. И даже те милейшие таинственные «вкрапления», с которыми вы встретитесь, призваны преподнести вам главное – окунуть в сказку, а, значит, в детство, в ту счастливую пору, когда известное «есть на свете место чуду» – не просто расхожая фраза, а приятная и неожиданная встреча с ним.

И как бы ни складывался сценарий той или иной экскурсии по ночному закулисью Музкомедии, помните о главном: здесь свято чтут традиции. Театр не просто носит имя Михаила Водяного. Здесь воссоздана его гримерная, висит один из его костюмов, здесь же, на стенах – его фотографии. И даже есть его личная мебель. Во время путешествия по ночному закулисью вы обязательно здесь побываете, чтобы еще и еще раз прикоснуться к памяти Мастера.

14 февраля, в День влюбленных, в нашей Музкомедии (как всегда, с неизменным успехом!) шел спектакль, ставший визитной карточкой города – знаменитая «Белая акация». Так получилось, что именно 14 февраля – День рождения супруги, верного друга и музы Михаила Водяного Маргариты Деминой. Потому и экскурсия по ночному закулисью после спектакля в этот день была самой романтичной из всех. Ведь кроме романтических сюрпризов, связанных с праздником влюбленных, она была посвящена, большей частью, и истории любви наших одесских Мастера и Маргариты.