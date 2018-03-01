Аграрии перекрыли трассу Одесса-Рени

Сегодня сельхозпроизводители юга Одесской области провели предупредительную акцию протеста и на час перекрыли трассу Одесса – Рени в районе села Кирнички Измаильского района.

Аналогичная акция протеста аграриев Украины состоялась в девяти областях страны (Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Полтавской). В частности также перекрыта дорога Одесса – Киев в районе населенного пункта Умань.

Таким образом сельхозпроизводители требуют от правительства и парламента сохранить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте масличных культур. В частности, протестующие призывают депутатов Верховной Рады Украины проголосовать законопроект №7403-2, которым предлагается сохранить возмещение НДС для сельхозпроизводителей масличных культур.

Протестующие предупредили, что если народные избранники не поддержат эту законодательную инициативу, то аналогичные акции протеста будут повторятся и в больших масштабах.