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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Аграрии перекрыли трассу Одесса-Рени

Категория: Новости

Аграрии перекрыли трассу Одесса-Рени

 Сегодня сельхозпроизводители юга Одесской области провели предупредительную акцию протеста и на час перекрыли трассу Одесса – Рени в районе села Кирнички Измаильского района.
Аналогичная акция протеста аграриев Украины состоялась в девяти областях страны (Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Полтавской). В частности также перекрыта дорога Одесса – Киев в районе населенного пункта Умань.

Таким образом сельхозпроизводители требуют от правительства и парламента сохранить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте масличных культур. В частности, протестующие призывают депутатов Верховной Рады Украины проголосовать законопроект №7403-2, которым предлагается сохранить возмещение НДС для сельхозпроизводителей масличных культур.

Протестующие предупредили, что если народные избранники не поддержат эту законодательную инициативу, то аналогичные акции протеста будут повторятся и в больших масштабах.

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Аграрии перекрыли трассу Одесса-Рени
Аграрии перекрыли трассу Одесса-Рени
Аграрии перекрыли трассу Одесса-Рени
Аграрии перекрыли трассу Одесса-Рени
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Источник: Топор



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