Регулярные рейсы между Одессой и Ригой в сезоне Лето-2018 возобновляются

Осуществлять рейсы будет airBaltic – авиакомпания, соединяющая Балтийский регион с 60-ю пунктами назначения в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке.

В прошлом году авиакомпания на круглогодичной основе летала из Риги в Киев, а также выполняла сезонные рейсы Рига-Одесса, которые были прекращены на зимний период, но возобновлены с 25 марта 2018 года.

Вылеты из Одессы в Ригу будут осуществляться трижды в неделю, а сам полет продлится 2 часа 30 минут. Цена билета в одну сторону, включая все сборы и налоги, составит 89 евро для эконом-класса, и 135 и 479 евро для премиум- и бизнес-классов соответственно. Начиная с июля 2018 года количество рейсов Одесса – Рига – Одесса планируется увеличить до шести в неделю.

Латвийская национальная компания airBaltic в 2017 году перевезла на украинских маршрутах 113 564 пассажира, что на 54,5 процента больше по сравнению с 2016 годом. Ведущий вице-президент авиакомпании по этому поводу сообщил: «Мы рады видеть большой спрос на наш маршрут Одесса – Рига – Одесса уже с момента его открытия весной прошлого года. Поэтому в летний сезон 2018 года airBaltic предложит улучшенное расписание полетов по этому маршруту и на 36 процентов больше мест, повышенную гибкость и удобные транзитные рейсы из Одессы через Ригу в пункты назначения в своей сети маршрутов в странах Балтии, Европе, Скандинавии, России и на Ближнем Востоке и для деловых пассажиров, и для отдыхающих». airBaltic обеспечивает полеты из Риги в более чем 60 конечных пунктов. Самыми популярными транзитными направлениями среди пассажиров авиакомпании из Киева и Одессы были Осло, Таллинн, Москва, Хельсинки и Копенгаген.

По данным британской исследовательской компании OAG, airBaltic в прошлом году достигла показателя пунктуальности 90,01% на рейсах, соединяющих страны Балтии с конечными пунктами в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Это означает, что на более чем 90 рейсах из 100, airBaltic в 2017 году достигала конечного пункта точно в предусмотренное время. Напомним, airBaltic летает между Ригой и Одессой на самолетах Boeing 737 и Bombardier Q400NextGen. Ранее сообщалось, что airBaltic в 2018 году планирует полностью перевести свой парк на лайнеры Bombardier CSeries. Наращивая парк, airBaltic рассчитывает продолжить расширение маршрутной сети. Если в 2018 году авиакомпания планирует обслужить 3,2 млн пассажиров (+10% по отношению к 2016 году), то в 2021-м она намерена выйти на показатель 4,2 млн пассажиров, сообщает Reuters.

Справка. Главным акционером авиакомпании является Латвийское государство (80,5 процента акций). Около 20 процентов акций компании год назад приобрел датский предприниматель Ларсу Туэсен, также владеющий долей в датской авиакомпании Jet Time. Однако новый совладелец латвийской национальной авиакомпании заявил, что не планирует активно участвовать в управлении предприятием.