Как стремительное наступление спасло одесситов

Отмечаемый 10 апреля День Освобождения Одессы правомерно считать и Днём Спасения. В этот день в 1944 году прекратилось истребление горожан немецко-румынскими оккупантами: те срочно бежали вон из-за стремительного наступления войск 3-го Украинского фронта. Поэтому уличные бои длились в Одессе недолго: с вечера 9 апреля до утра 10-го. Этим были спасены тысячи беззащитных мирных горожан, а сам город избежал полного разрушения по примеру Сталинграда.

Под игом военных преступников

С первого дня оккупации 16 октября 1941 года одесситы испытали на себе злодеяния тогдашнего «нового порядка» румынских подельников Гитлера. Игнорируя правила ведения сухопутной войны, установленные Гаагской конвенцией 1907 года, оккупанты без жалости расправлялись и с военнопленными, и с мирным населением «освобождаемых восточных территорий». Усугубили захват общественного имущества и откровенные грабежи населения жесточайшим террором: за период оккупации уничтожили в Одесской области около 200 тысяч советских граждан. Уже 19 октября они совершили самое массовое и жестокое убийство в истории Одессы: согнав в помещения пороховых складов в районе 4-й станции Люстдорфской дороги 25 тысяч арестованных по разных причинам горожан и группу военнопленных, их подожгли, обрекая людей на мучительную смерть…

Тотальному истреблению по указаниям И. Антонеску подвергли людей еврейской национальности: кого не сожгли в складах или не убили на месте, отправляли в концлагеря, устроенные под Богдановкой, где морили голодом, тифом, расправами. А в Одессе уже 18 октября румынские военные стали создавать на территории тюрьмы – еврейское гетто…

23 октября, мстя за гибель десятков своих крупных военных чинов при дистанционном подрыве минерами ЧФ румынского штаба (устроенного в бывшем здании НКВД), оккупанты захватили и казнили как «заложников» 5 тысяч мирных горожан. Таким террористским приемом «карали» горожан и за боевые акции местных партизан, вынудив тех изменить тактику борьбы и устранять лишь местных полицаев и иных предателей, за кого румыны не мстили.

В 1944 году, готовясь отступать, оккупанты стали массово вывозить из Одессы ценное имущество (украв даже рельсы демонтированных 25-ти км трамвайных путей) и планомерно уничтожать промпредприятия и иные важные объекты, включая 2290 зданий, часть водопровода и канализационных коллекторов.

А 18 марта немецкое военное командование забрало у румын право управлять «Трансниистрией», отведя им роль ассистентов, и началась новая волна изуверств, угона на работы в Германию и планомерное истребление неугодного местного населения. Ускорили расстрелы пленных и заключенных, активизировали «зачистки» отдельных поселений. Целенаправленно отлавливали и тайно расстреливали юношей призывного возраста: одно из мест таких казней обнаружили после Освобождения – на Ближних Мельницах.

Через Одессу также вывозили в рабство по железной дороге работоспособных женщин и детей. И один из руководителей Освобождения генерал И. Плиев в своей книге «Разгром «армии мстителей» отметил ряд случаев, когда наступавшие кубанские казаки отдельной конно-механизированной группы освобождали группы таких невольников. В Одессе же хоронили тех, кто не выжил. Так, в конце марта на 2-й Заставе однажды пригнали военнопленных выгружать из товарных вагонов трупы замерзших там детей 7-14 лет, угнанных из Прибужья...

Толику тех преступлений выявила Чрезвычайная Государственная комиссия, обследовав весной 1944 г. Одесскую область и выявленные места массового истребления оккупантами мирных жителей. Показателен факт, попавший тогда в отчет ЧГК:

«Военный ефрейтор подрывной команды 420 батальона 203 немецкой дивизии — Альбрехт Эмиль показал: «8 апреля утром мы получили схему от обер-лейтенанта Миллера, на этой схеме были указаны кварталы, которые я и мой товарищ должны были взорвать. 7 апреля 1944 года я должен был выяснить, сколько семейств живёт на Гаванной улице. Зайдя в один из дворов, я узнал, что в нём 40 квартир. Я должен был вернуться и доложить об этом обер-лейтенанту Миллеру, который 8-го утром дал нам распоряжение: в ночь с 8 на 9 по схеме взорвать эти квартиры вместе с населением».

Подобное изуверство немцы успели совершить в канун 10 апреля на улице Островидова, где в подвал дома №84 согнали большую группу местных жителей и заживо сожгли…

А на окраины от Куяльника до Слободки 8 апреля отправили зверствовать служивших гитлеровцам «вояк» из Калмыцкого кавалерийского корпуса. Тех карателей позже настигло возмездие, но в Одессе они лишили жизней сотни людей, безжалостно вырезая целыми семьями (как в эпоху Чингиз-хана).

Такое преступно забывать и прощать! А помешать планам пришлых «мстителей» в 1944 году смогли лишь воины Красной Армии.

Как освободители раскромсали немецкую «армию мстителей»

Сообщения разведки о бесчинствах врага, как вспоминал И. Плиев, подстегивали бойцов идти в наступление, совершая неимоверный ратный труд. Он привел в своей книге такой эпизод:

«Казаки слушали сержанта-одессита, затаив дыхание. Он и сам так ушел в свои переживания, что, не замечая нас, вдруг с душой завинтил крепкую одесскую фразу и закончил:

– И такой город опаскудили, сволочи! Имейте в виду, на то, как мы будем входить в Одессу, будут смотреть и наши знаменитые предки, и наши счастливые потомки. Так что имейте это ввиду. Нам надо торопиться на Одессу.

Да, нам надо было наступать как можно быстрее. В городе все еще свирепствовали тайная румынская полиция и гестапо…»

При этом ход освобождения Одессы в апреле 1944 г. опроверг миф о «тупых командирах РККА, губивших солдат в лобовых атаках»: тогда успех Одесской операции.

предрешили слаженность действий войск семи армий и конно-механизированной группы И. Плиева, выполнивших сложный обходной маневр с атаками в тыл врага. Тактический замысел той битвы не избалован хвалой пропагандистов, но знатоков военного дела восхитит даже сухая констатация фактов.

За 20 дней (с 26 марта по 14 апреля) войска 3-го Украинского фронта продвинулись на запад на расстояние до 180 км, освободив всю территорию в междуречье Южного Буга и Днестра.

Наступавшие имели небольшой (в 1,3 раза) перевес в численности личного состава, зато превосходили врага по вооруженности минометами и арторудиями почти в 4 раза, а танками и самоходными артустановками – в 2,7 раза.

Из 12 678 пушек и минометов, задействованных тогда РККА, около 3000 были – трофейными.

Потери немецко-румынских войск составили: свыше 27 тыс. чел. убитыми и более 11 тыс. чел. пленными, 952 орудия, 443 танка и штурмовых орудия, 95 складов с боеприпасами и продовольствием, а также сотни единиц автомобилей. При этом безвозвратные потери РККА были значительно меньше – 6882 человека.

После этого не смогла оправиться воссозданная по приказу Гитлера 6-я немецкая армия «мстителей», чей командующий Ф. Шёрнер обещал удерживать Одессу – упорно и разрушительно, «как Сталинград». Но попытка немецко-румынских войск устроить четырехуровневую линию обороны, используя как преграды лиманы и речные долины Тилигула, Малого и Большого Куяльников, была сорвана грамотными действиями командования 3-го Украинского фронта во главе с маршалом Малиновским, дерзостью рейда группы генерала Плиева и невероятной (фантастической для современников) выносливостью и самоотверженностью воинов-освободителей. Весенняя распутица, превратившая дороги и поля на пути к Одессе в болотное месиво, не остановила ни многодневный рейд конников и танкистов с десантами автоматчиков на борту, ни упорное продвижение пехотинцев и артиллеристов, ставших болотоходцами и бурлаками. И для одесситов все они явились – освободителями, своевременно поддержавшими ночную атаку партизан из районов Чубаевки, Ленпоселка и Заставы…

Кому мешает память об Освобождении

Важно понять, почему в последние годы активизировались «критики» и «разоблачители» соблюдаемой одесситами традиции чествовать воинов-освободителей, спасших наших предков в трагические годы Великой Отечественной войны.

В 2017 году публично оспорил чествование 10 апреля «Дня Освобождения Одессы» – В. Вятрович, одиозный общественный деятель, профессионально (на гранты «диаспоры» и субсидии госбюджета Украины) занятый «декоммунизацией» и «обеливателем» деяний ряда групп прогерманских коллаборационистов (из ОУН, дивизии СС «Нахтигаль» и др.). Но тем же – менее успешно промышляют и ряд современных политиканов и грантоедов.

Очевидно, на подобное «переписывание истории» есть заказ лиц, заинтересованных, чтобы родственники и идейные наследники немалого числа спасшихся от возмездия (эмиграцией в Канаду, Латинскую Америку и др. страны) коллаборационистов «3-го Рейха» добились не только их «реабилитации» прощением (что совершила в 1955 г. верхушка КПСС во главе с Н. Хрущевым), но и были удостоены почестей и привилегий. Такой своеобразный «реванш» облегчен неведением и непротивлением потомков победителей и тех, кто был спасен ими в жесточайшей истребительной войне 1941-1945 годов. Сперва помнящих правду той Войны дурачили призывами «примирения», а потом – перешли в необъявленное (противнику) идеологическое наступление.

Теперь в Одессе сложилась постыдная (для нас и нынешней власти) ситуация, когда вопреки нормам законодательства Украины «распоряжением председателя Одесской ОГА» иностранного «гастролера» М. Саакашвили (по инициативе его бывшей заместительницы Бобровской) переименован целый ряд улиц города в честь деятелей, чтимых потомками украинских эмигрантов в Канаде, США и Германии…

И рядом с улочкой, названной в честь Освободителя Одессы генерала РККА И. Плиева, сейчас «красуется» топоним в честь уроженца Львовщины Р. Шухевича, дослужившегося в «3-м Рейхе» до чина «гауптштурмфюрерa СС». Так этого hero «увековечили» повторно (первую попытку совершили в 1999 г. при Э. Гурвице, позоря в центре Одессы нынешний Покровский переулок)…

Повторно увековечен (в названии бывшей улицы Гайдара) и менее именитый коллаборационист Ю. Липа – уроженец Одессы, ставший глашатаем нацистской пропаганды, написав в Варшаве (где обитал в 1929-1943 гг) ряд ксенофобских опусов…

Кощунствуя над памятью замученных фашистами в годы Великой Отечественной войны, иногородние «знатоки» и ряд пришлых «нью-одесситов» не откажутся славить даже головорезов «армии мстителей». Но истинных одесситов и их представителей в горсовете унижает этот «плевок в Историю».

Зато в Киеве подобная измена не удалась: там не выполняют решение депутатов Киевсовета переименовать проспект генерала Ватутина – в Р. Шухевича. Разрекламированную затею лжецов пресекло всего лишь одно обращение депутата Кнессета К. Развозова!

Поэтому нынешним деятелям городского «органа местного самоуправления», не сумевшим из-за шантажа иногородних политиканов отменить в апреле 2017 г. «топонимическую реформу Саакашвили-Бобровской», давно пора привлечь помощь влиятельных одесситов и друзей Одессы в зарубежье, включая Израиль и Польшу, где умеют стопорить «героизацию» указанных выше коллаборационистов. А очистить топонимы Одессы от «мин» вражьей пропаганды – дело чести и более явное проявление благодарности, чем повторы дежурных речей и клятв на официозных церемониях…