С начала года в Одесской области более пяти тысяч граждан получили водительские права

В первом квартале 2018 года в территориальных сервисных центрах МВД в Одесской области, по результатам успешного прохождения проверки знаний, 5515 граждан впервые получили удостоверения на право управления транспортными средствами.

Всего в 2018 году экзаменационными комиссиями территориальных сервисных центров области принято 9048 экзаменов по проверке знаний Правил дорожного движения и 10843 по навыкам управления транспортным средством. По результатам сдачи которых процент успешности составляет 63,3.

Напоминаем, что теперь первое водительское удостоверение выдается на два года с правом обмена на постоянное в случае если в течение двух лет со дня его выдачи не было допущено три и более административных правонарушения.

Возобновление права управления транспортными средствами лицам, получившим удостоверение водителя впервые и были лишены такого права, осуществляется после очередной подготовки в соответствующем учебном заведении и сдачи теоретического и практического экзаменов в СЦ МВД. Такое удостоверение снова выдается на 2 года.

Для удобства граждан сервисные центры МВД запустили онлайн-инструкцию, как получить удостоверение водителя впервые, в которой можно найти всю самую важную информацию: как правильно выбрать автошколу, советы по подготовке к тесту по ПДД и перечень упражнений, которые необходимо уметь выполнять на экзамене, чтобы стать водителем.

Кроме того, на сайте МВД работает бесплатный онлайн-тренажер, с помощью которого можно проверить свои знания или подготовиться к экзаменам для получения водительского удостоверения.

Также обнародованы онлайн все маршруты, по которым составляется второй этап практической части экзамена на получение права управления транспортными средствами, а для прозрачности - впервые введенный чек-лист, в котором указаны перечень типичных ошибок, которых допускают граждане при практического экзамена, и шкала оценивания.