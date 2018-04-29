Лоббисты наркотизации готовят ускорение мора и передел электората

«Либерализовать» применение 16-ти видов наркотиков (включая героин, кокаин, канабис, «соли») и ряда психотропных веществ готовятся засевшие в Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины, подготовив проект соответствующего нормативного акта. Ускоряя «наркомор», эта реформа еще более ухудшит социально-экономические условия в стране. Поэтому в Верховной Раде инициирован протест. Но шанс помешать подчиненным У. Супрун – мал, ведь наркотизация выгодна части правящих политсил: к выгоде криминалитета облегчит манипуляции на выборах…

Наркомор активизируют исподтишка

Горе-реформаторы, не спрашивая мнение массы украинских граждан, под шумок череды политических скандалов и психоза, нагнетаемых пулом провластных СМИ, взялись либерализовать… правила применения в Украине наркотиков и психотропных препаратов. И 12 марта в одной из ниш сайта МОЗ Украины поместили (формально соблюдя обязательную процедуру «общественного обсуждения») неброское объявление, что в этом ведомстве подготовлен для подачи на госрегистрацию (Минюстом) и введения в действие приказ о «внесении изменений» в действующий с 2000 года министерский приказ № 188.

Непосвященным это покажется рутинным «бюрократическим» действием, но знатоки распознали подготовку «революционного сдвига». Ведь проектом предусмотрено сильно ослабить ограничения оборота наркотиков и психотропов в стране!

Для этого переворота в правилах хранения и потребления наркотиков «супрунцам» оказался доступен малозаметный («без шума и пыли») канцелярский способ: замена цифр в классификационных таблицах «небольших, больших и особо больших размеров наркотических средств», что учитывают при трактовке норм статьи 305 Уголовного кодекса Украины и статьи 44 Кодекса об административных правонарушениях. В этом ответственном деле роль «эксперта» украинское законодательство отвело чиновникам МОЗ Украины, а те свое заключение оформили в 2000 году в приказе № 188. Его-то и удумали подменить теперь подчиненные «непотопляемой» и. о. министра.

Суть подмены горе-реформаторов: увеличить в 10 и более раз (из расчета 10 суточных доз) количества наркотиков, которые надо считать «малыми», позволив свободно оперировать ими отдельным физическим лицам. Так, в их проекте (за подписью замминистра А. Линчевского) предусмотрено увеличить «пороговые» массы:

Канабиса – в 5 раз (до 25 гр.);

Героина – в 60 раз (до 0,3 гр.);

Кодеина – в 12 раз (до 2,4 гр.);

Метадона – в 12,5 раз (до 0,25 гр.)…

Опасную новацию авторы «обосновали» в пояснительной записке не только «одобрением» на мифических совещаниях с представителями СБУ, МВД, НГО, но и ссылками на «мировой опыт» и некие (не раскрываемые даже названиями документов) рекомендации «міжнародних інституцій, зокрема МККН ООН», признав при этом, что указанный Международный комитет контроля за наркотиками ООН не предоставлял данных относительно дозировок канабиса, кокаина и МДМА. Поэтому авторы исчислили их… по своему разумению, ссылаясь на «практики» некоторых государств ЕС.

При этом «революционную» измену приказа № 188 новым приказом МОЗ, лоббисты наркотизации предварили своеобразным тестом на бдительность: 7 февраля 2018 г. на сайте МОЗ был «обнародован» проект постановления КМУ об изменении перечня учитываемых наркотиков (предложено, в том числе, исключить из этого перечня ряд популярных препаратов).

Та февральская инициатива наркофилам удалась: появление проекта не вызвало общественного резонанса (а увидели указанный документ на сайте МОЗ чуть более 300 посетителей за 2 месяца). Это укрепило ожидания, что так же исподтишка удастся «протащить» в законодательство Украины и увеличение разрешаемых к обороту масс наркотиков. Но случилось – должное: в последний момент очнулись и возмутились специалисты и ряд активистов профильных НГО.

Протесты не остужают пыл «супрунцев»

12 апреля, под занавес отведенного месячного срока «общественных слушаний» отмеченного выше проекта приказа МОЗ, существенные замечания к нему опубликовали (на собственном сайте) специалисты Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками («Держлікслужби»). Подготовленная ими «информационная справка» – необычный документ, содержащий утверждения, достаточно смелые для госслужащих (зависимых от начальства из КМУ и др. органов).

Во-первых, там заявлено, что в эту службу стали поступать (игнорируемые чиновниками ОЗ) «численні звернення від громадських організацій та небайдужих громадян» против затеи с легализацией наркотиков, включая ряд

«особливо небезпечних наркотичних засобів, таких як героїн, опій, кокаїн, каннабіс, та психотропних речовин - МДМА, ЛСД, обіг яких заборонено».

Во-вторых, указано, что Держлікслужба тоже направила в МОЗ письмо с замечаниями и предложениями (о чем на сайте МОЗ в ходе профанации «общественных слушаний» даже не упомянули).

В этих условиях специалисты Держлікслужбы сочли необходимым опубликовать (в своей «справке») основные контрдоводы. В частности, разоблачили подлог чинов МОЗ в жонглировании (не разъясняя непосвященным) термином «S-DDD» («Установленные суточные дозы для статистических целей»). И решительно отвергли ссылки на опыт иных стран (Португалии, Германии, Норвегии, др.) ввиду отличия их исторических, экономическихз и др. условий от – украинских. При этом акцентированы обязательства Украины согласно Единой конвенции ООН о наркотических средствах, которую МОЗовцы даже не упомянули в своем «наркофильском» прожекте.

А 13 апреля «эстафету» развенчания проекта супрунцев подхватила О. Богомолец, чей «пост» на личной FB-странице сразу растиражировало одно из давних украинских СМИ, а затем это сообщение «перепостили» сотни неравнодушных граждан. Игнорировать вмешательство этой давней оппонентки МОЗ (и главы парламентского комитета) было глупо, и на подмогу «реформаторам» была срочно мобилизована «Facebook-сотня» реальных и виртуальных «ботов». Истово уверяя в «необходимости» проекта изменений приказа № 188, многие из них, даже не зная его содержание (и местонахождение) – включились в хор по принципу:

«С новацией Супрун не знаком, но всецело одобряю!».

За выходные дни О. Богомолец, очевидно, еще глубже вникла в суть и детали новации с подменой приказа и в понедельник 16 апреля ошарашила супрунцев более веским и объемным заявлением против наркотизации, объявив о начатом ею сборе подписей парламентариев под коллективным обращением к главе КМУ - не допустить затеваемой вредителями измены приказа № 188. При этом Богомолец отметила связь наркомании с криминалом, привела поучительные примеры «легализаторских» экспериментов в США и сослалась на мнение народа:

«Більшість українців виступає категорично проти легалізації наркотиків».

По словам Богомолец, новый спор с чиновниками МОЗ позволит выявить численность наркофилов в Верховной Раде, но она надеется, что они там сейчас – не доминируют.

Таким образом, «медицинский» диспут перекочевал на политическую арену и стал дотоянием гласности: скандал афишировали озабоченные наркотической угрозой НГО, включая авторитетное ВГО «Аптечная профессиональная ассоциация Украины». А активисты ОО «Наркон» даже устроили пикетирование киевского офиса МОЗ Украины, где «атаковали» острыми вопросами подвернувшися подчиненных Супрун. Т. е, «утаить шило в мешке» новаторам-махинаторам из МОЗ не удалось: их затея с легализацией наркотиков всё же попала в фокус общественной критики.

Последствия «летальные» и политические

Для законопослушных граждан и оппозиционных политсил неприятным сюрпризом на грядущих выборах в Украине может стать массовая явка на избирательные участки наркозависимых лиц, голосующих «за канабис» (или «соли»). Из-за идейных соображений они на это тратят силы крайне редко, а вот ради получения (в качестве платы за услугу) очередной дозы – многие отважатся не только «отдать голос», но и создавать суматоху на избирательных участках, отпугивая сомневающихся и физически мешая другим избирателям. Мобилизационный потенциал такой оравы психически нездоровых лиц и их близких – не мал. Численность наркозависимых в Украине и так уже достигла, как утверждает О. Богомолец, 1 млн. человек! И те, кто заполучит их голоса, могут сильно изменить результаты выборов (посрамив социологов и огорчив сторонников «чистой игры» в демократию).

При этом затеваемое снятие ответственности за наличие у одного лица даже 10 суточных доз наркотиков сильно упростит и удешевит махинаторам «схему работ» по вовлечению наркоманов в «карусели» и иные подобные махинации в ходе голосования. Поэтому честным политикам впору осознать, что измена приказа МОЗ повредит и им, даже если темы наркомании не входят в меню их риторики.

Но более всего либерализация наркотизации опасна «потребителям» подобных ядов, особенно – «солей» и иных синтетических препаратов. Большинство из наркозависимых, увы, не склонны к самоконтролю, и при доступности им более чем недельного «запаса» обычных доз склонны ускорять их «употребление», невзирая на смертельный риск передозировок. Поэтому вступление в действие лоббируемых изменений приказа № 188 увенчается кратным ростом (до уровня 1990-х) смертности наркоманов в Украине. А значит, наркоторговцы, восполняя убыль досрочно убиенных, активизируют завлечение новых «клиентов»...

Увы, благозвучное многим понятие «либерализация» в сфере наркосбыта имеет обратной стороной рост не только доходов наркокартелей, но и числа «летальных» исходов. Предвидением бума такой смертности, возможно, вызвана другая недавняя инициатива изменяющих Украину: разрешить захоронение трупов более дешевым способом – за пределами официально установленных кладбищ и по упрощенной процедуре (с ускоренной «утилизацией»).

Заговор «наркомафии» или месть пластунки Юркив?

Оппоненты проекта МОЗ облегчить сбыт наркотиков сетуют, мол, во главе этого ведомства даже «гастролер» из Грузии Квиташвили был менее вреден, чем У. Супрун (странная миссионерка из США, дочь экс-полицая-коллаборанта с Волыни). Спешка назначения в руководство МОЗ иностранки-рентгенолога У. Супрун (в девичестве – Юркив) изначально встревожила специалистов медицины и проницательных общественных активистов. А последующие новации и демарши этой «и.о. министра» очень быстро подтвердили: не безосновательно равнять ее реформы с преступлениями эсесовца Й. Менгеле (избежал кары эмиграцией в Южную Америку). В изобретении каверз она превзошла «старуху Шапокляк»: систематические недопоставки в Украину вакцин, дефицитных лекарств и организация нападок против лучших врачей и деятелей медицинского образования… Даже у наивной части «еврооптимистов» тает доверие к словесам У. Супрун (Юркив) о добрых помыслах «исправить» отечественную систему здравоохранения – к лучшему.

Тем не менее, любые ее деяния рьяно и каждодневно (особенно в рабочее время) одобряют и всячески оправдывают в публичных дискуссиях рать профессиональных «активистов». Не зря их подозревают в найме иностранными фармацевтическими компаниями, чьим бизнес-интересам служит «Менгеле в юбке», посмевшая наладить в Украине даже аферу масштабного тестирования на аборигенах новых «лекарств» (оставляя подопытных в неведении об опасности экспериментов и не обеспечивая страхованием от вероятных расстройств здоровья).

Скоординированность «работы» ботов-защитников Супрун подтвердилась и в спорах о «наркофильской» затее изменить дозировки, установленные приказом МОЗ № 188. Сразу после публичного обсуждения этой новации главой парламентского комитета О. Богомолец ее FB-страницу заполонили однотипные оскорбительные комментарии «супрунофилов», норовящих «уличать» и «опровергать», нагло перевирая даже очевидные факты.

Антинародный лоббистский бизнес У. Супрун беззастенчиво сочетает с уверениями в верности «украинскому национализму». Она не только встряла в пул «промайдановских» НГО, но и удостоена «неприкосновенности» для критики со стороны политсил, почитающих ОУН, УПА и т.п. Можно гадать, чем вызвана такая «везучесть» этой бизнес-вумен, лишь недавно получившей украинское гражданство. Но доказанным фактом является планомерность и вредительство (для массы граждан Украины) ее инициатив по изменениям основополагающих правил деятельности медучреждений, аптек, органов управления и даже привычек населения.

Одним из последних вредительств У. Супрун стал ее публичный призыв (для пропаганды в массах потугами подчиненными и «ботами») к украинцам изжить «ошибочное» представление о расстройстве здоровья от сидения на холодных предметах.

Этот очередной «вред-совет» издевательски близок «черному юмору» о разрешении старикам переходить дорогу на красный свет светофора, и вызвал ожидаемый шквал встречной критики. Зато таким переключением внимания ловко (как учат юных разведчиков в «Пластуне») отвлекли общественность от осуждения гораздо более катастрофичной инициативы изменить правила наркотизации, подменив приказ № 188. И эта уловка – дополнительный довод для конспирологов, усматривающих в миссии Супрун (Юркив) мотив реванша: последователи проигравших в 1950-х годах гражданскую войну в Западной Украине пытаются тайно мстить нынешнему поколению украинских граждан.