Спасите детей: идет охота на новичков

Защита учащихся – дело лишь их родителей?

Безучастность Минобразования Украины к ходу «наркотизации» вверенных учебных заведений подвигла родителей школьников к тому, чтобы самим развернуть в интернете кампанию оповещения и «всеобуча». Пока ее поддержали очень мало публичных деятелей, как например, Заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук. 11 октября эта экс-советник Президента Украины, а ныне руководитель одной из общественных организаций поместила на своей странице в Facebookрепост родительской тревоги:

«…Родители должны знать об этом наркотике. Это новый препарат, известный как «земляника». В настоящее время в школах очень страшно, что все мы должны знать. Существует тип кристаллов, выглядит как клубничный поп-рок (конфета, которая шипит и «тает» в вашем рту). Он также пахнет земляникой и раздается детям в школьных дворах… Ребёнок съел это, думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Этот наркотик также поставляется в шоколаде, арахисовом масле, кола, вишне, винограде и апельсине. Пожалуйста, поручите своим детям не принимать конфеты от незнакомых людей и даже… у друга…».

Зачем доверчивых «угощают» наркотиками, подмешивая их в конфеты, «жвачку», соки и т.д., – не секрет: это универсальная «маркетинговая» уловка завлечения будущих клиентов дегустациями «toshare». Но над сбытчиками традиционных сладостей наркодиллеры имеют важное техническое преимущество: синтетические наркотики «арканят» рецепторы и нервные клетки биологических существ цепче, чем природные вещества. Например, внедряемые ныне наркотики класса МДПВ (прозваны «солями») могут в зависимости от доз и особенностей физиологии отравленного «вставить» его мозг в срок от 15 минут до пары суток.

Несколько часов «кайфа» (уничтожающего клетки головного мозга) сменяются у пораженных «солями» мучительным этапом угнетения психики: сонливость, депрессии (с потугами к суициду) или агрессивности… Такая расплата за прием наркотиков, увы, мало кого останавливает от попыток «разогнать» депрессию повторным приемом наркотиков, но за это наркосбытчики уже требуют денег: «шара» закончена. Так пополняются ряды наркоманов – жертв отравления, приносящих несчастья окружающим, включая родителей…

В Одессе наркоторговля не сворачивается

В Одессе, увы, такие трагедии – не единичны: наркодельцы давно развили свой бизнес, «выкосив» из числа жильцов за последние четверть века более 3% горожан – преимущественно, молодых мужчин. Оккупируя интернет (в т.ч. соцсети и «мессенджеры»), наркосбытчики давно прописались в нашем городе и даже используют стены домов для рекламы своих каналов сбыта…

Убийственный наркопромысел «продвигают» теперь и в вузы, и в школы, что высветил недавний скандал из-за жалобы родителей нескольких учащихся коммунального учреждения «Одесский юридический лицей» на действия его администрации. Инициировавшая проведение там внеплановой проверки депутат горсовета Позднякова отметила и жалобу на то, что на территории этого учебного заведения некто продавал наркотики.

Пока этот «сигнал» не удостоился проверки полицией, но жалоба, вероятно, не надумана, т. к. в двух кварталах от здания лицея действует на Троицкой, 33 «Реабилитационный центр для наркозависимых» филиала клиники «Реванш». И кое-кто из его посетителей, промышляющих сбытом зелья наркоманам, мог заодно взять в разработку и лицеистов. Хотя дельцы могут активничать и вдали от нарко-клиник: их охота на клиентов, не требуя какого-то оборудования, зависит от податливости потенциальных покупателей и наличия помех, как то: бдительные сторожа, камеры видеонаблюдения, неравнодушные свидетели (из числа учащихся и персонала учебного заведения) и ловцы на наркодиллеров из числа служащих полиции…

АНО: необъявленная война без фронта

Пока на Донбассе страдают и гибнут участники АТО, в их «тылу» по всей Украине ведут не менее опасную борьбу против массовой диверсии наркодельцов – отечественные правоохранители. Так, в начале октября сыщики Нацполиции задержали в Херсоне семейку сбытчиков «солей» (китайского производства), а в Одессе – 18-летнего разносчика («курьера»). Благодаря этому у наркомафии отнят почти килограмм психотропных ядов PVP, каждый грамм которых мог погубить чью-то судьбу. Но это, увы, не особо нарушит бизнес наркобанд, число участников которых в разы превышает штат сотрудников Бюро противодействия наркопреступности.

Увы, в украинской полиции отряд «ангелов» противодействия наркоугрозе был сокращен в 2015 году, когда (под контролем засланной кем-то Х. Деканоидзе) расформировали прежнее спецподразделение ОБНОН. А неблагодарные чиновники КМУ подстроили полиции новую «каку»: демотивируя опытных специалистов нести службу защиты правопорядка, утвердили в парламенте новые правила начисления пенсий, умаляющие учет заслуг полицейских…

Не спешат прогрессирующие реформаторы тратить толику средств и на профилактическое оповещение населения о наркоугрозе. Оно им не надо: возможно, указавшие сосредоточиться на презентациях и мобилизациях не ведали о «земляничных» МДПВ. Тем не менее, уберечь юношей и подростков от новых соблазнов и рисков очень помогают своевременные предупреждения и советы знатоков необъявленной, но ужесточающейся антинаркотической обороны (АНО). Поэтому пора потенциальным жертвам и их родителям бдеть и, не ленясь, оповещать друг друга о способах и ходе АНО. Ведь грантовая, а тем более казенная контрпропаганда запаздывает реагировать на обновление меню наркорынка, где инъекционные и таблеточные яды потеснены «солями», подмешивание которых невозможно определить «на глазок»! Избежать отравления МДПВ можно лишь приемом любой пищи – только от надежных лиц. А при поражении человека наркотиками, его близким следует неотложно запрашивать медицинскую помощь, чтобы спасти пострадавшего…