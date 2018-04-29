На Куликовом поле спокойно. Одесситы возлагают цветы

2 мая, в день четвёртой годовщины трагических событий на Куликовом поле в Одессе, жители города уже с утра идут к Дому профсоюзов, чтобы почтить память погибших.

Скорбящих, однако, проверяют сотрудники правоохранительных органов, организовавшие специальные фильтрационные пункты пропуска.

Всю территорию Куликова поля патрулируют полицейские и представители Национальной гвардии Украины.

Отметим также, что расположенное неподалёку привокзальное кафе «Макдональдс» в настоящее время буквально забито правоохранителями.