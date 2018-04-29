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  • Просмотров: 92
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

На Куликовом поле спокойно. Одесситы возлагают цветы

Категория: Новости

На Куликовом поле спокойно. Одесситы возлагают цветы

  2 мая, в день четвёртой годовщины трагических событий на Куликовом поле в Одессе, жители города уже с утра идут к Дому профсоюзов, чтобы почтить память погибших.

Скорбящих, однако, проверяют сотрудники правоохранительных органов, организовавшие специальные фильтрационные пункты пропуска.

Всю территорию Куликова поля патрулируют полицейские и представители Национальной гвардии Украины.

Отметим также, что расположенное неподалёку привокзальное кафе «Макдональдс» в настоящее время буквально забито правоохранителями.

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На Куликовом поле спокойно. Одесситы возлагают цветы
На Куликовом поле спокойно. Одесситы возлагают цветы
На Куликовом поле спокойно. Одесситы возлагают цветы
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Источник: Таймер



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