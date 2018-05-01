Национальный университет «Одесская юридическая академия» остается стабильным и успешным вузом

Интервью с президентом Национального университета «Одесская юридическая академия», академиком Сергеем Васильевичем Киваловым в газете «Голос Украины».

- Добрый день, уважаемый Сергей Васильевич, в нынешнем учебном году Национальный университет «Одесская юридическая академия» отпраздновал свой 20-летний юбилей. Если сравнивать с другими университетами, которым на сегодняшний день более ста лет, то это достаточно молодой возраст. И тогда сразу возникает вопрос, каким образом за столь небольшой период времени удалось достичь такого высокого уровня образовательной деятельности и материально-технической базы, тогда как другим вузам на это понадобилось десятки и даже сотни лет?

- Ещё с момента основания нашего университета в 1997 году мы поставили своей целью создать лучшее юридическое учебное заведение в нашей стране. И это была не просто далеко идущая мечта, это была конкретная цель и руководство к действию. И очень важно, что весь наш коллектив, все без исключения наши сотрудники поддержали эту идею и с первого дня начали прикладывать колоссальные усилия на пути её достижения. И Вы знаете, такой плодотворный труд просто не мог быть не оценен по достоинству, а поэтому результаты не заставили себя ждать – уже в первые годы своего существования наш вуз присоединился к Европейской ассоциации университетов, у нас появлялись новые учебные корпуса, мы открывали новые специальности, а количество учащихся с каждым годом стремительно возрастало. И первый уверенный успех стал для всех нас прекрасным стимулом дальше развиваться и совершенствоваться.

- Знаю не понаслышке, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» учатся студенты изо всех без исключения областей Украины, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. И каждый год количество поступающих сюда значительно больше, чем на идентичные специальности в другие вузы. Чем же именно Одесская юридическая академия так привлекательна для поступающих?

- С первого года функционирования нашего вуза при организации образовательного процесса мы прежде всего ориентировались на запросы и потребности студентов. В этом смысле большое внимание уделяется формированию практических профессиональных навыков, учебный процесс в нашем университете построен таким образом, чтобы вслед за теоретической подготовкой всегда шло закрепление полученных знаний на практике. По окончании учебного года наши студенты имеют возможность проходить практику в органах государственной власти и местного самоуправления, украинских и зарубежных юридических компаниях, международных организациях, с которыми наш университет имеет договорённости о сотрудничестве. Студенты уже с самых первых курсов имеют возможность ознакомится с юридической профессий и хорошо зарекомендовать себя на своём будущем месте работы. Во многом именно благодаря такому подходу все наши выпускники успешно трудоустраиваются по специальности на протяжении первого года с момента выпуска. Также очень важным преимуществом обучения в нашем университете является хорошая языковая подготовка. На сегодняшний день мы являемся первым вузом в Украины, где студенты могут изучать юридические дисциплины на английском, немецком, французском, итальянском либо же испанском языках. Помимо штатных преподавателей, нашим студентам читают авторские лекционные курсы профессора из ведущих университетов Европы и США, а также зарубежные юристы-практики.

- В продолжении темы хотелось бы поговорить о внедрении современных технологий в образовательный процесс. К сожалению, многие вузы в нашей страны имеют очень устаревшую компьютерную технику, которая не соответствует запросам нашего времени. А как с этим обстоят дела в Вашем вузе?

- Несмотря на то, что у нас гуманитарный вуз, мы повсеместно внедряем информационные технологии в учебный процесс. Ведь на сегодняшний день без хороших знаний компьютерной техники не сможет обойтись ни один квалифицированный специалист, а тем более юрист. Все без исключения учебные корпуса оборудованы компьютерами, есть специализированные компьютерные классы, а совсем недавно на базе нашего университета открылся новый, оснащённый по последнему слову техники ИТ-центр.

- Студенческая активность не ограничивается занятиями в университете и практикой, ведь студенческие годы – самые лучшие годы жизни, которые непременно нужно провести весело и интересно. Скажите, уделяет ли университет должное внимание организации досуга своих студентов?

- На мой взгляд, организация свободного времени студентов не менее важна, чем собственно организация учебного процесса. Ведь задача вуза – не только подготовить высококвалифицированных специалистов, но и воспитать всесторонне развитых молодых людей. И очень важную роль в этом отношении играет студенческий спорт. Мы создали мощнейшую в Украине спортивную базу, которая включает стадионы, игровые залы, центр спортивных единоборств, а также ультрасовременный спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный на берегу моря на 8-й станции Большого Фонтана. Кроме того, недавно в нашем студенческом кампусе открылось два современных спортивных зала – тренажёрный и танцевальный и теперь у наших студентов ещё больше возможностей для саморазвития и поддержания себя в хорошей физической форме.

- Времена сейчас таковы, что на рынке образовательных услуг наблюдается очень жёсткая конкуренция. Поделитесь секретом, каким образом НУ «ОЮА» удаётся сохранять лидерство?

- Конкуренция действительно большая, но наше отличие в том, что в этой ситуации мы не копируем других, а создаём своё. Наш главный девиз звучит следующим образом: быть лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие. Мы развиваемся, изучаем рынок труда и открываем новые востребованные специальности и направления подготовки. И молодые люди с радостью идут к нам поступать, ведь они знают простое правило: успешный вуз – успешные выпускники.