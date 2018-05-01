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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Облапошить сограждан по-новому призван антипенсионный законопроект Соловья и Ко

Категория: Новости / Статьи


Под шумок затеянных властями дебатов о непраздновании 9 мая представители нуворишей в Верховной раде подстроили новую пакость реформу: вносят на «рассмотрение» (одобрение) законопроект № 6677 по отъему «пенсионных» денег населения. Эту аферу конкурентов публично разоблачала 14 мая на брифинге (после согласительного заседания фракций Рады) даже Ю. Тимошенко, заявив

На этой неделе стоит законопроект, которым хотят внедрить частные пенсионные фонды. Они хотят еще раз ввести в заблуждение украинцев, чтобы они в эти частные пенсионные фонды перечислили свои деньги, а потом эти фонды исчезнут вместе с деньгами людей.

Подозрение ЮВТ – задокументировано и показало, как недооценивает эта экс-премьер и сообразительность украинских плательщиков, и дерзость новейших «схем» дерибана: новации проекта № 6677 позволят провластному кругу «финансистов» обогащаться – не особо тратясь на завлечение плательщиков, чье согласие не обязательно…

 

Финансовым дельцам – куш «накопительного фонда»

Важнейшая новация законопроекта № 6677 – замена распорядителей финансовых средств общегосударственного Пенсионного Фонда Украины (ПФУ). Сейчас это учреждение, будучи фактически подконтрольно правительству Украины, худо-бедно осуществляет ежемесячные выплаты своим клиентам-пенсионерам назначенных сумм, несмотря на (компенсируемую из госбюджета) нехватку поступления взносов на «пенсионное страхование». При этом все собираемые ПФУ деньги и дотации зачисляются в т. н. «накопительный фонд», которым дирекция ПФУ распоряжается не свободно, а в рамках набора официально установленных предписаний и ограничений. Такой «консерватизм» усложняет ведение операций «приращения» денежных сумм размещением на банковских депозитах и иными способами, зато затрудняет их кражи.

Отнять права такого «администрирования» огромными суммами «накопительного фонда» у ПФУ и передать – ряду частных компаний, назвавшихся «негосударственными пенсионными фондами» (НПФ) предложено авторами новации № 6677. При этом хитроумцы не снимают с ПФУ обязанность через разветвленную сеть своих территориальных отделений, и далее собирать с граждан и организаций «пенсионные накопления», но уже – к выгоде удачливых НПФ...

Узаконить такой подвох в распоряжении пенсионными деньгами новаторы намерены – «правкой» ряда законов, включая базовый – «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», где намерены ловко переиначить третий абзац статьи 2.

Облапошить сограждан по-новому призван антипенсионный законопроект Соловья и Ко

 

Норма Закона

Предложение проекта № 6677

Стаття 2. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні

…Другий рівень накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах – суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.…………

Стаття 2. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні

…Другий рівень  накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у недержавних пенсійних фондах та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.…………

 

 

«Поправочка» плутов (авторы проекта № 6677 представляют её – лишь «редакцией» текста) меняет главное – место «накопления» денег, собираемых ПФУ, как «взносы на пенсионное страхование». Их предложено отдать из существующего ныне под контролем властей (что снижает риск «пропаж») «накопительного фонда» ПФУ – дельцам пресловутых «негосударственных пенсионных фондов»...

Причем, проделывать подобное по проекту №6677 можно, не спрашивая согласия «страхуемых» вкладчиков: в какой НПФ платить обязательные «единые социальные взносы» (ЕСЗ) за наемных лиц смогут решать их «работодатели»: для них придуман даже новый термин «агент-страховик». А в раздаче нынешних накоплений со счетов «накопительного фонда» предусмотрена решающая роль... чиновников ПФУ (подвергая их искусу «коррупционных» сговоров).

При этом все, сведущие в финансах, достоверно знают, что вверять деньги «операторам» НПФ при существующей в Украине вольнице махинаций – безумный риск: помимо обесценивания «инфляцией» и убытками от инвестиционных операций, такие вклады могут банально украсть. Это подтверждено чередой «комбинаций», которые за последние четверть века у нас тысячекратно проворачивали дельцы под маской – то «доверительных обществ», то «кредитных союзов», то… НПФ. Напомнили о том новаторам и специалисты Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ) Верховной Рады, выдавшие рекомендацию вернуть законопроект № 6677 авторам на «доработку».

 

Полярность мнений и интересы «законодателей»

Изучив проект № 6677, эксперты ГНЭУ Е. Вальковский и Н. Лаврухина четко указали в п. 10 составленного «Вывода», что призрачны возможности НПФ получать «инвестиционные доходы» при существующем кризисе в отечественной экономике и велик риск рецидивов невозвращения пенсионерам «страховых накоплений». При этом целый абзац они посвятили экскурсу в новейшую историю махинаций и просчетов украинских НПФ, указав ряд впечатляющих фактов:

«...на 31 березня 2017 року НПФ були сплачені пенсійні внески на суму 1,9 млрд. грн., тобто на одного учасника припадало 2 272 грн.. У Нацкомфінпослуг підрахували, що за квартал приватна особа відкладає в середньому 137,8 грн.. Розмір відрахувань юридичних осіб 6,73 тис. грн.. При цьому... юридичні особи платять по рахунках близько 780 тис. фізичних осіб. Проте за інформацією учасників ринку більшість угод заморожена, оскільки відрахування по ним були припинені під час кризи 2008-2009 років або після 2013 року.

Крім того, висока інфляція в попередні роки і девальвація гривні "з'їли" істотну частину заощаджень майбутніх пенсіонерів.

До того ж під час "банкопаду" багато фондів втратили свої заощадження в банках-банкрутах... Відповідно до закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб депозити, укладені фондами, прирівнюються до депозитів юридичних осіб, а значить, не гарантуються державою і відшкодовуються в останню чергу, якщо вистачить коштів. Проте, поки пенсійним фондам не вдалося отримати відшкодування по жодній справі (втрат не вдалося уникнути навіть НПФ Нацбанку: від вкладень в облігації та акції майбутні пенсіонери-співробітники НБУ втратили близько 0,9 млрд. грн.)...»

Уж если «погорели» на вкладах в НПФ даже служащие Нацбанка Украины, то сограждане, менее искушенные в финансовых делах, обречены стать «облапошенными». Зачем же сочинять новации, изложенные в проекте № 6677, и кому это надо?

От публики таят, кто из финансистов готовит передел денег ПФУ, как изложено в проекте № 6677 и, возможно, как-то спонсировал работу авторов-составителей этого документа. Зато известно, кто из депутатов Рады записан в соавторы: там 57 известных лиц (в т. ч. одесситы П. Унгурян и Г. Чекита) из фракций «БПП», «Народный фронт» и к ним примыкающих.

А возглавил эту рать горец из Ивано-Франковска Юрий Соловей, возглавляющий парламентский комитет по «экономической политике». Он, имея диплом инженера-нефтяника, занят в Раде изысканием не столько рецептов оздоровления экономики страны (в т. ч. стратегических предприятий, как химкомбинат «ОПЗ»), а... добычей средств госбюджета на проекты ремонта дорог, клуба и т. д. в родных ему Гуцульщине и Покутье, где он был избран по 89-му одномандатному округу. Получая от Кабмина любой такой «транш», Соловей спешит о том хвалиться на своей странице в Facebook, представляя это «работой для избирателей». А другой «фронт» его депутатских трудов – активное занятие... играми в футбол «на Парламентский кубок» (хорошо, что не прижились пока в Раде боксерские бои, чреватые травмами головного мозга «бойцов»).

Но особо вредна недоученность главы парламентского комитета в «профильном» знании – экономической теории. Так, он (красуясь перед земляками) заявил в Facebook весьма спорное суждение:

Енергетика, агросектор, логiстика, дорожня iнфраструктура, легка промисловiсть, IT тi сектори економiки, якi можуть i стануть точками росту української економiки вже в найближчому майбутньому…

Ясно, почему горец Покутья не зрит среди «точек роста» – металлургию, химпром, машиностроение, огранку янтаря... И опасно, что этот парламентский «главком» по экономической политике, не различает «базовые» отрасли и – вспомогательные («энергетика, логистика, дорожная инфраструктура»), финансирование которых становится «дырой», если считать это самоцелью, не учтя практическое использование людьми (но «улучшая» химерные цифры статистики). А хуторянскость мышления этого «государственника» показана уловками максимально забрать дотаций в свой округ (на том «основании», что это – «горские территории»), игнорируя нужды и потенциал прочих регионов страны. Например, он подал в Кабмин «ноу-хау» изыскать 20 млрд. грн. На ремонт местных дорог Франковщины за счет продажи облигаций целевого займа, а потом (с 2020 года, после парламентских выборов) возвращать такой займ – из средств... общегосударственного «дорожного фонда». Иных путей, кроме захвата (тающих) средств госказны этот полу-экономист, полу-футболист не видит. Но даже он не мог не понять из замечаний ГНЭУ, что проект № 6677 сулит разорение и его землякам... Но на пленарном заседании 16 мая Соловей выступил протв задержек и в расмотрении лоббируемого им проекта по НПФ, и в «решении вопроса рынка земли»...

 А «крестным отцом» проекта № 6677 стал (как нарочно) тоже депутат-спортсмен (боксер) – житель Луцка Юрий Савчук. Окончив факультет физкультуры Волынского госунивеститета, он пригодился в «сером» бизнесе, а в 2012 г. от партии «Удар» В. Кличко попал в Раду, где второй созыв подряд (переизбран от «Народного фронта») возлавляет парламентский комитет по вопросам предотвращения коррупции. Именно он подписал «Висновок» этого комитета, что проведенная там «антикорруционная экспертиза» не выявила в проекте № 6677 «коррупциогенных факторов» и он, якобы, «відповідає вимогам антикорупційного законодавства».

 

Битва за пенсии украинцев обострится к 2019 году

Против проекта № 6677 и связанных с ним иных новаций в пенсионной сфере выступают не только честные эксперты, но и часть депутатов Рады. Так, Сергей Кивалов признавался в отчете перед избирателями:

...по многим вопросам, обсуждаемым в сессионном зале, я голосую «против». Прежде всего, это касается ряда реформ. Так, совершенно неприемлема, на мой взгляд, Пенсионная реформа в том виде, в котором ее предлагают внедрить в стране. Ввести ее в действие – значит уничтожить 12 миллионов пенсионеров, которые строили эту страну, а теперь оказались за чертой бедности. Вместо того, чтобы искать пути реального решения дефицита Пенсионного фонда, у нас предлагают убийственные проекты, направленные на еще более глубокое обнищание народа.

А другой депутат от оппозиции Александр Долженков указал 18 мая на сессионном заседании одну из причин ущемления власть имущими прописанных в ст. 46 Конституции прав украинцев на «социальное страхование»: в госбюджете возникла огромная недостача из-за безответственности чиновников и алчности «дерибанщиков». Но в 2019 году потребуется вернуть крупные суммы внешним кредиторам и «хитроумные» надеются забрать на эти цели часть «пенсионных» средств.

Для преодоления финансового кризиса в государстве и ПФУ ряд экономистов давно предлагают здравые, но противные чиновникам рецепты: ревизия их управленческих деяний и прекращение нерациональных трат (в т. ч. на «администрирование» ПФУ, на что сейчас тратят около 1,5 % от общей суммы выплат, не считая расходы на доставку денег пенсионерам). Но, увы, нынешний состав Кабмина и ПФУ не настроены принимать подобные советы сограждан, все более ориентируясь на мнения зарубежных «знатоков», включая... прохиндеев и «алхимиков» в сфере финансов. Есть их след и в лоббировании проекта № 6677, в чем отметилась т. н. «Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів (УААПФ)», представляющая интересы ряда структур (НПФ «Всі», УГКЦ «Покрова», «Соціальна підтримка», фонды «Амальтея», «Каллисто»), подконтрольных иностранному капиталу австро-германского и иного происхождения. Ища в изменениях пенсионной системы Украины свои бизнес-интересы, они подыскивают помощников даже в Верховной Раде.



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