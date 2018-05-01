Облапошить сограждан по-новому призван антипенсионный законопроект Соловья и Ко

Под шумок затеянных властями дебатов о непраздновании 9 мая представители нуворишей в Верховной раде подстроили новую пакость реформу: вносят на «рассмотрение» (одобрение) законопроект № 6677 по отъему «пенсионных» денег населения. Эту аферу конкурентов публично разоблачала 14 мая на брифинге (после согласительного заседания фракций Рады) даже Ю. Тимошенко, заявив:

На этой неделе стоит законопроект, которым хотят внедрить частные пенсионные фонды. Они хотят еще раз ввести в заблуждение украинцев, чтобы они в эти частные пенсионные фонды перечислили свои деньги, а потом эти фонды исчезнут вместе с деньгами людей.

Подозрение ЮВТ – задокументировано и показало, как недооценивает эта экс-премьер и сообразительность украинских плательщиков, и дерзость новейших «схем» дерибана: новации проекта № 6677 позволят провластному кругу «финансистов» обогащаться – не особо тратясь на завлечение плательщиков, чье согласие не обязательно…

Финансовым дельцам – куш «накопительного фонда»

Важнейшая новация законопроекта № 6677 – замена распорядителей финансовых средств общегосударственного Пенсионного Фонда Украины (ПФУ). Сейчас это учреждение, будучи фактически подконтрольно правительству Украины, худо-бедно осуществляет ежемесячные выплаты своим клиентам-пенсионерам назначенных сумм, несмотря на (компенсируемую из госбюджета) нехватку поступления взносов на «пенсионное страхование». При этом все собираемые ПФУ деньги и дотации зачисляются в т. н. «накопительный фонд», которым дирекция ПФУ распоряжается не свободно, а в рамках набора официально установленных предписаний и ограничений. Такой «консерватизм» усложняет ведение операций «приращения» денежных сумм размещением на банковских депозитах и иными способами, зато затрудняет их кражи.

Отнять права такого «администрирования» огромными суммами «накопительного фонда» у ПФУ и передать – ряду частных компаний, назвавшихся «негосударственными пенсионными фондами» (НПФ) предложено авторами новации № 6677. При этом хитроумцы не снимают с ПФУ обязанность через разветвленную сеть своих территориальных отделений, и далее собирать с граждан и организаций «пенсионные накопления», но уже – к выгоде удачливых НПФ...

Узаконить такой подвох в распоряжении пенсионными деньгами новаторы намерены – «правкой» ряда законов, включая базовый – «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», где намерены ловко переиначить третий абзац статьи 2.

Норма Закона Предложение проекта № 6677 Стаття 2. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні …Другий рівень – накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах – суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.………… Стаття 2. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні …Другий рівень – накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у недержавних пенсійних фондах та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.…………

«Поправочка» плутов (авторы проекта № 6677 представляют её – лишь «редакцией» текста) меняет главное – место «накопления» денег, собираемых ПФУ, как «взносы на пенсионное страхование». Их предложено отдать из существующего ныне под контролем властей (что снижает риск «пропаж») «накопительного фонда» ПФУ – дельцам пресловутых «негосударственных пенсионных фондов»...

Причем, проделывать подобное по проекту №6677 можно, не спрашивая согласия «страхуемых» вкладчиков: в какой НПФ платить обязательные «единые социальные взносы» (ЕСЗ) за наемных лиц смогут решать их «работодатели»: для них придуман даже новый термин «агент-страховик». А в раздаче нынешних накоплений со счетов «накопительного фонда» предусмотрена решающая роль... чиновников ПФУ (подвергая их искусу «коррупционных» сговоров).

При этом все, сведущие в финансах, достоверно знают, что вверять деньги «операторам» НПФ при существующей в Украине вольнице махинаций – безумный риск: помимо обесценивания «инфляцией» и убытками от инвестиционных операций, такие вклады могут банально украсть. Это подтверждено чередой «комбинаций», которые за последние четверть века у нас тысячекратно проворачивали дельцы под маской – то «доверительных обществ», то «кредитных союзов», то… НПФ. Напомнили о том новаторам и специалисты Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ) Верховной Рады, выдавшие рекомендацию вернуть законопроект № 6677 авторам на «доработку».

Полярность мнений и интересы «законодателей»

Изучив проект № 6677, эксперты ГНЭУ Е. Вальковский и Н. Лаврухина четко указали в п. 10 составленного «Вывода», что призрачны возможности НПФ получать «инвестиционные доходы» при существующем кризисе в отечественной экономике и велик риск рецидивов невозвращения пенсионерам «страховых накоплений». При этом целый абзац они посвятили экскурсу в новейшую историю махинаций и просчетов украинских НПФ, указав ряд впечатляющих фактов:

«...на 31 березня 2017 року НПФ були сплачені пенсійні внески на суму 1,9 млрд. грн., тобто на одного учасника припадало 2 272 грн.. У Нацкомфінпослуг підрахували, що за квартал приватна особа відкладає в середньому 137,8 грн.. Розмір відрахувань юридичних осіб – 6,73 тис. грн.. При цьому... юридичні особи платять по рахунках близько 780 тис. фізичних осіб. Проте за інформацією учасників ринку більшість угод заморожена, оскільки відрахування по ним були припинені під час кризи 2008-2009 років або після 2013 року.

Крім того, висока інфляція в попередні роки і девальвація гривні "з'їли" істотну частину заощаджень майбутніх пенсіонерів.

До того ж під час "банкопаду" багато фондів втратили свої заощадження в банках-банкрутах... Відповідно до закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб депозити, укладені фондами, прирівнюються до депозитів юридичних осіб, а значить, не гарантуються державою і відшкодовуються в останню чергу, якщо вистачить коштів. Проте, поки пенсійним фондам не вдалося отримати відшкодування по жодній справі (втрат не вдалося уникнути навіть НПФ Нацбанку: від вкладень в облігації та акції майбутні пенсіонери-співробітники НБУ втратили близько 0,9 млрд. грн.)...»

Уж если «погорели» на вкладах в НПФ даже служащие Нацбанка Украины, то сограждане, менее искушенные в финансовых делах, обречены стать «облапошенными». Зачем же сочинять новации, изложенные в проекте № 6677, и кому это надо?

От публики таят, кто из финансистов готовит передел денег ПФУ, как изложено в проекте № 6677 и, возможно, как-то спонсировал работу авторов-составителей этого документа. Зато известно, кто из депутатов Рады записан в соавторы: там 57 известных лиц (в т. ч. одесситы П. Унгурян и Г. Чекита) из фракций «БПП», «Народный фронт» и к ним примыкающих.

А возглавил эту рать горец из Ивано-Франковска Юрий Соловей, возглавляющий парламентский комитет по «экономической политике». Он, имея диплом инженера-нефтяника, занят в Раде изысканием не столько рецептов оздоровления экономики страны (в т. ч. стратегических предприятий, как химкомбинат «ОПЗ»), а... добычей средств госбюджета на проекты ремонта дорог, клуба и т. д. в родных ему Гуцульщине и Покутье, где он был избран по 89-му одномандатному округу. Получая от Кабмина любой такой «транш», Соловей спешит о том хвалиться на своей странице в Facebook, представляя это «работой для избирателей». А другой «фронт» его депутатских трудов – активное занятие... играми в футбол «на Парламентский кубок» (хорошо, что не прижились пока в Раде боксерские бои, чреватые травмами головного мозга «бойцов»).

Но особо вредна недоученность главы парламентского комитета в «профильном» знании – экономической теории. Так, он (красуясь перед земляками) заявил в Facebook весьма спорное суждение:

Енергетика, агросектор, логiстика, дорожня iнфраструктура, легка промисловiсть, IT – тi сектори економiки, якi можуть i стануть точками росту української економiки вже в найближчому майбутньому…

Ясно, почему горец Покутья не зрит среди «точек роста» – металлургию, химпром, машиностроение, огранку янтаря... И опасно, что этот парламентский «главком» по экономической политике, не различает «базовые» отрасли и – вспомогательные («энергетика, логистика, дорожная инфраструктура»), финансирование которых становится «дырой», если считать это самоцелью, не учтя практическое использование людьми (но «улучшая» химерные цифры статистики). А хуторянскость мышления этого «государственника» показана уловками максимально забрать дотаций в свой округ (на том «основании», что это – «горские территории»), игнорируя нужды и потенциал прочих регионов страны. Например, он подал в Кабмин «ноу-хау» изыскать 20 млрд. грн. На ремонт местных дорог Франковщины за счет продажи облигаций целевого займа, а потом (с 2020 года, после парламентских выборов) возвращать такой займ – из средств... общегосударственного «дорожного фонда». Иных путей, кроме захвата (тающих) средств госказны этот полу-экономист, полу-футболист не видит. Но даже он не мог не понять из замечаний ГНЭУ, что проект № 6677 сулит разорение и его землякам... Но на пленарном заседании 16 мая Соловей выступил протв задержек и в расмотрении лоббируемого им проекта по НПФ, и в «решении вопроса рынка земли»...

А «крестным отцом» проекта № 6677 стал (как нарочно) тоже депутат-спортсмен (боксер) – житель Луцка Юрий Савчук. Окончив факультет физкультуры Волынского госунивеститета, он пригодился в «сером» бизнесе, а в 2012 г. от партии «Удар» В. Кличко попал в Раду, где второй созыв подряд (переизбран от «Народного фронта») возлавляет парламентский комитет по вопросам предотвращения коррупции. Именно он подписал «Висновок» этого комитета, что проведенная там «антикорруционная экспертиза» не выявила в проекте № 6677 «коррупциогенных факторов» и он, якобы, «відповідає вимогам антикорупційного законодавства».

Битва за пенсии украинцев обострится к 2019 году

Против проекта № 6677 и связанных с ним иных новаций в пенсионной сфере выступают не только честные эксперты, но и часть депутатов Рады. Так, Сергей Кивалов признавался в отчете перед избирателями:

...по многим вопросам, обсуждаемым в сессионном зале, я голосую «против». Прежде всего, это касается ряда реформ. Так, совершенно неприемлема, на мой взгляд, Пенсионная реформа в том виде, в котором ее предлагают внедрить в стране. Ввести ее в действие – значит уничтожить 12 миллионов пенсионеров, которые строили эту страну, а теперь оказались за чертой бедности. Вместо того, чтобы искать пути реального решения дефицита Пенсионного фонда, у нас предлагают убийственные проекты, направленные на еще более глубокое обнищание народа.

А другой депутат от оппозиции Александр Долженков указал 18 мая на сессионном заседании одну из причин ущемления власть имущими прописанных в ст. 46 Конституции прав украинцев на «социальное страхование»: в госбюджете возникла огромная недостача из-за безответственности чиновников и алчности «дерибанщиков». Но в 2019 году потребуется вернуть крупные суммы внешним кредиторам и «хитроумные» надеются забрать на эти цели часть «пенсионных» средств.

Для преодоления финансового кризиса в государстве и ПФУ ряд экономистов давно предлагают здравые, но противные чиновникам рецепты: ревизия их управленческих деяний и прекращение нерациональных трат (в т. ч. на «администрирование» ПФУ, на что сейчас тратят около 1,5 % от общей суммы выплат, не считая расходы на доставку денег пенсионерам). Но, увы, нынешний состав Кабмина и ПФУ не настроены принимать подобные советы сограждан, все более ориентируясь на мнения зарубежных «знатоков», включая... прохиндеев и «алхимиков» в сфере финансов. Есть их след и в лоббировании проекта № 6677, в чем отметилась т. н. «Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів (УААПФ)», представляющая интересы ряда структур (НПФ «Всі», УГКЦ «Покрова», «Соціальна підтримка», фонды «Амальтея», «Каллисто»), подконтрольных иностранному капиталу австро-германского и иного происхождения. Ища в изменениях пенсионной системы Украины свои бизнес-интересы, они подыскивают помощников даже в Верховной Раде.