Неделя после Троицы: вспоминаем всех святых и заговляемся на Петров пост

В первое воскресенье после праздника Троицы Святая Церковь празднует память всех святых. Вот как объясняет это церковное событие святитель Феофан Говоров, называемый затворником:

«Святая Церковь всякий день творит память святых. Но так как были угодники Божии, безвестно подвизавшиеся, не явленные Церкви, то, чтобы не оставить и их без чествования, св. Церковь установила день, в который прославляет всех от века угодивших Богу, чтобы не осталось никого не прославляемого ею. Творить же это тотчас после сошествия Святого Духа узаконила она потому, что все святые соделались и соделываются святыми благодатью Святого Духа: благодать Святого Духа приносит покаяние и оставление грехов, она же вводит в борьбу со страстями и похотями и венчает этот подвиг чистотою и бесстрастием. Поревнуем же и мы идти вслед святых Божиих. Как это делать – учит нынешнее Евангелие: оно требует небоязненного исповедания веры в Господа, преимущественной любви к Нему, поднятия креста самоотвержения и сердечного от всего отрешения. Положим же начало по этому указанию».

Еще в этот день почитается память святого равноапостольного князя Константина и матери его Елены, чудотворцев Михаила и Феодора Муромских и Владимирской иконы Божьей Матери.

С понедельника начинается Петров пост, который будет длиться до 12 июля – дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в честь которых и получил свое название.

В субботу, 2 июня – день памяти митрополита Алексия, Московского и всея Руси чудотворца.

Святитель Алексий

В 1357 году от Рождества Христова московский князь Иван II получил грозное послание от ордынского хана Джанибека, в котором тот требовал прислать к нему из Москвы митрополита для исцеления ослепшей его жены Тайдуллы. В послании говорилось: «Если царица получит исцеление по молитвам того человека – ты будешь иметь со мною мир. Если же ты не пошлешь его ко мне, то я разорю огнем и мечом твою землю». Старшая жена хана красавица Тайдулла уже три года страдала глазной болезнью, которая привела ее к слепоте. Ее пытались вылечить ордынские знахари, степные шаманы, знаменитые персидские и арабские врачеватели, но совершенно безуспешно. Джанибек, перепробовавший все, решил искать исцелителя на Руси. В орде часто ходили разговоры о том, что православная вера творит чудеса. Хан решил использовать и это средство. По мнению ордынского царя, чем выше сан священника, тем действеннее его молитва, и хан сразу потребовал к себе митрополита. Когда митрополит узнал о требовании хана, он впал в уныние. Ему совершенно казалась невыполнимой эта задача. Но делать было нечего. Помолившись, митрополит смиренно отправился в орду. По прибытии он отслужил молебен о здравии царицы, и как только окропил ее святой водой – Тайдулла тотчас же прозрела.

Этот рассказ – не легенда, не предание, а реальный факт из жизни великого государственного деятеля, дипломата, воспитателя князя Димитрия Донского, первосвятителя Московского и чудотворца святого митрополита Алексия.

Святитель Алексий – не тот человек в истории Русской Православной Церкви, рассказ о котором можно уместить в двух словах, или даже в рамках одной статьи. Его жизнь так наполнена драматическими событиями, что они могли бы составить канву захватывающего приключенческого романа, в котором нашлось место всему: путешествиям, пленению, политике, интригам, войнам и чудесам.

На духовном небосклоне святой Руси фигура святителя Алексия как звездами окружена целым сонмом святых не меньшей величины. Те, с кем он соприкасался практически ежедневно, также прославлены Церковью каждый по своим заслугам. Преподобный Сергий Радонежский, святые благоверные Великий князь Дмитрий, прозванный Донским и супруга его Евдокия, в иночестве Евфросиния…

Божий избранник

Высокая судьба, ему, первенцу знатных кровей, сыну боярина Федора Бяконта и его жены Марии, казалось, уготована от рождения. Перебравшись из Чернигова в Москву, семья будущего первосвятителя заняла заметное место среди московского боярства. Младшие братья святителя Алексия стали родоначальниками знаменитых родов Фофановых и Плещеевых. Крестным отцом младенца был молодой княжич Иоанн Данилович (впоследствии великий князь Иван Калита).

По преданию, Господь Сам призвал будущего первосвятителя, во сне пообещав ему, увлекавшемуся ловлей птиц, сделать его «ловцом человеков». Так в возрасте около двадцати лет юноша принял постриг в одном из московских монастырей.

Чудесная помощь

Отправляясь в орду по требованию хана для исцеления Тайдуллы, смиренный святитель знал, что в случае неудачи его ждет жестокая казнь. Митрополит Алексий не считал себя достойным совершить чудо исцеления, но, имея твердую веру в Господа, для Которого все возможно, не отказался ехать в Орду ради блага и спокойствия своей Родины и паствы, за которых готов был принять и мученическую смерть.

Перед отъездом в Орду святитель Алексий вместе с духовенством совершил молебное пение в Успенском соборе, у раки святителя Петра, и Господь дал ему знамение, укрепившее его дух: свеча у гроба святителя возгорелась сама собой. Утешенный Алексий разделил чудесную свечу на части, раздал ее в благословение предстоявшим и, сделав из остатка малую свечу, взял ее, и отправился в Орду. Еще до его прибытия Тайдула видела святителя во сне в архиерейской одежде. Когда святой приблизился к Орде, Джанибек вышел ему навстречу и ввел его в свои покои. Святитель, начав молебное пение, велел возжечь малую свечу, привезенную им от раки святого митрополита Петра. После долгой молитвы он окропил освященной водой ханшу, и та тотчас прозрела. Хан Джанибек с великим почетом и дарами отпустил митрополита в обратный путь. Ханша Тайдула пожаловала также святителю земельный участок в Московском Кремле, на котором в 1365 году святитель Алексий заложил храм во имя Чуда Архангела Михаила в Хонех и основал при нем Чудов монастырь. Это был благодарный памятник чуду, совершившемуся над царицей в день празднования чуду в Колоссах (6/19 сентября). Святитель со всей щедростью строил и украсил храм Архангела Михаила.

Спасо-Андроников монастырь

Управляя своей митрополией, святителю Алексию приходилось много путешествовать и не раз рисковать жизнью. В 1359 году во время смоленско-московско-литовских военных действий, митрополит Алексий отправился в Киев, был захвачен литовским князем Ольгердом, ограблен и заточен. Милостию Божией святителю удалось бежать в Москву.

Одна из поездок в Константинополь чуть не стоила митрополиту Алексию жизни: на обратном пути его корабль попал в бурю, святитель чудом уцелел, дав обет выстроить монастырь в честь того праздника, в который он ступит на землю. Такова история основания Спасо-Андроникова монастыря в Москве.

Святой благоверный Димитрий Донской

Одной из главных заслуг митрополита Алексия стала его опека над осиротевшим Великим князем Дмитрием Иоанновичем, примирение его с претендовавшим на Владимирское княжение князем Дмитрием Константиновичем Суздальским посредством династического брака между отпрысками княжеских родов: Дмитрием Московским и Евдокией Суздальской, дочерью князя Дмитрия Константиновича. Этот политически необходимый брак впоследствии дал Руси двух святых, составивших одну из самых прекрасных и достойных многодетных семей, чей пример особенно востребован в наши дни.

Будучи регентом при малолетнем князе Дмитрии Московском, митрополит Алексий последовательно проводил политику, направленную на создание союза русских княжеств, могущего противостоять Орде. Не раз посланником митрополита Алексия к князьям становился ни кто иной, как сам Сергий Радонежский, выполнявший трудные дипломатические поручения. Иногда политика требовала очень жестких решений. Тем не менее, политика Москвы дала свои плоды: государство крепло и развивалось, а бесконечное соперничество князей уходило в прошлое.

Конечно, наш рассказ о святителе Алексие не полон. Короткая статья не может вместить рассказа о его вкладе в развитие и укрепление монашеской жизни на Руси, о его письменном наследии. Интересно, например, что в одной из проповедей святитель, обращаясь к пастве, вполне по-современному призывал ее к благоговейной тишине в храме…

Надеемся, наш рассказ хоть немного приподнимет перед читателем полог прошлого, и за суховатыми и высокопарными словами житий мы увидим не только сильного духом, талантливого архипастыря, правившего церковным кораблем, но умелого государственного деятеля.