В Одесском порту пришвартовались два туристических лайнера

Вчера, 14 мая, в Одесском порту ошвартовался теплоход «Принцесса Днепра», а до него зашел «Викинг Синеус», на котором прибыли американские туристы. Оба судна типа «река-море».

На «Принцессе» путешествуют жители Германии, Швейцарии, Великобритании, Нидерландов и Турции.

Как отмечают в пресс-службе порта, лайнер «Принцесса» уже второй раз в этом сезоне посещает наш город. Он идет по 13-дневному маршруту «Киев-Запорожье-Херсон-Вилково-Одесса-Херсон-Кременчуг-Канев-Киев». В Херсон судно отправится завтра.

Напомним, в этом году в Одесский порт не зайдет ни один океанский лайнер.