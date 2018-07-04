Компании, обслуживающие лифты в многоквартирных домах, ждут комплексные проверки

Такая задача поставлена руководством муниципалитета.

Как было отмечено в ходе совещания в горсовете,«…мы тратим огромные средства на замену и реконструкцию лифтов и должны быть уверены, что их обслуживают должным образом!»

Отметим, что в ходе совещания в горсовете выяснилось, что по нескольким адресам уже вскоре после замены лифты начали часто выходить из строя.

Как доложил директор департамента городского хозяйства Александр Козловский, компании, обслуживающие подъемники, объясняют это частыми перепадами напряжения, из-за которых якобы и происходят остановки лифтов.

Однако представители компании «Одессаоблэнерго» отрицают наличие таких перепадов. Да и жалоб со стороны потребителей на это не поступало. Поэтому «кивки» на перепады электроэнергии пока городские власти не убедили.