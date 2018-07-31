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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Одесские правоохранители накрыли большую партию «левого» алкоголя

Категория: Новости


Одесские правоохранители накрыли большую партию «левого» алкоголя

  По информации ГУНП в ходе операции «Перевозчик» правоохранители выявили более ста литов безакцизного алкоголя.

В ходе осмотра микроавтобуса «Мерседес» на трассе «Одесса-Кучурганы» были обнаружены двадцать четыре емкости с коньяком и виски и тридцать две «трехлитровки» с водкой.

При этом шестидесяти восьми летний водитель микроавтобуса заявил, что все это принадлежит его двадцатилетнему пассажиру, которого он «по доброте душевной» подсадил по пороге в Одессу.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 204 УК Украины (незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров). На автомобиль вместе со всем содержимым наложен арест. Материалы переданы в Прокуратуру.



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