Процедура усыновления ребёнка: правовые нюансы

Кто может стать усыновителем (основные правила)?

В Украине в роли усыновителей могут выступать лица, установленные статьей 211 Семейного кодекса Украины:

совершеннолетние дееспособные лица (не моложе 21 года);

лица, старше усыновленного ребенка не менее чем на 15 лет;

супруг, когда один из супругов дает согласие другому на усыновление, а также одинокие лица.

Иностранные граждане могут начать процедуру усыновления ребенка в Украине при условии нахождения в браке. Исключение составляют случаи, когда усыновителем ребенка выступает его родственник – иностранец.

Кто имеет преимущественное право на усыновление ребенка?

Иногда возникают проблемы с усыновлением ребенка. Бывают случаи, когда сразу несколько человек изъявили желание усыновить одного и того же ребенка. В такой ситуации в действие вступает статья 213 Семейного кодекса Украины, согласно которой приоритетное право на усыновление ребенка имеют:

граждане Украины;

семья, в которой воспитывается ребенок;

лица, состоящие в браке (супруги);

родственники ребенка (независимо от места их проживания);

муж матери ребенка или новая жена отца детей;

лица, которые усыновляют нескольких детей, являющихся братьями, сестрами.

Процедура усыновления ребенка жены начинается с проверки мужа (будущего отца) на соответствие установленным для усыновителя правилам и ограничениям. Предварительно такую ​​проверку можно провести самостоятельно. Далее нужно получить разрешение на усыновление - лучше оформить его у нотариуса, но можно и в суде. Юридическая перспектива процедуры усыновления ребенка отчимом во многом зависит от позиции биологического отца и лишения его родительских прав.

Кто не может усыновить ребенка, ограничения

Основной целью усыновления является создание оптимальных условий для воспитания, а также физического, психического, духовного и социального развития детей. Поэтому законодательством предъявляется ряд требований к личности кандидата в усыновители. В частности, согласно статье 212 Семейного кодекса Украины, усыновителями не могут выступать следующие категории лиц:

не имеют гражданства;

не соблюдают интересов ребенка;

злоупотребляют алкоголем или наркотическими средствами;

не имеют постоянного места жительства и стабильного дохода;

ограничены в дееспособности или признаны недееспособными;

страдают болезнями, перечень которых утвержден МОЗ Украины;

лишены родительских прав (если эти права не были восстановлены);

по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе;

состоят на учете (лечении) в психоневрологическом или наркологическом диспансере;

были усыновителями (опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями) другого ребенка, в отношении которого по их вине усыновление было отменено или признано недействительным (была прекращена опека, попечительство или деятельность приемной семьи или детского дома семейного типа).

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством Украины, усыновителями не могут быть: однополые пары; иностранцы, которые не состоят в браке (если они не являются родственниками детей); граждане, установленные п. 10 ч. 1 ст. 212 Семейного кодекса Украины, а также лица, состоящие в браке с мужчиной (женщиной), которые в соответствии с п. 3-6, 8, 10 ч. 1 ст. 212 Семейного кодекса Украины не могут быть усыновителями.

Каких детей можно усыновить в Украине?

В соответствии с Порядком осуществления деятельности по усыновлению и осуществлению надзора за соблюдением прав усыновленных детей проведение процедуры усыновления возможно только в отношении ребенка, находящегося на местном учете детей, которые могут быть усыновлены, в службе по делам детей. Согласно п. 4 настоящего Порядка, усыновлению подлежат:

дети - сироты;

дети, лишенные родительской опеки;

дети, родители которых дали согласие на усыновление;

С какого возраста может быть усыновлен ребенок?

Исходя из норм семейного законодательства Украины усыновить можно ребенка в возрасте от 2 месяцев до 18 лет. В исключительных случаях (по решению суда) может быть усыновлен и совершеннолетний, который является сиротой или лишен родительской опеки до достижения им 18 лет (ч. 2 ст. 208 Семейного кодекса Украины). При этом, при рассмотрении дела судом, учитывается семейное положение усыновителя, в частности наличие или отсутствие у него собственных детей и другие обстоятельства.

Нужно ли согласие ребенка на усыновление?

Для обеспечения интересов и соблюдения прав ребенка на проведение усыновления необходимо получить его согласие (ст. 12 Конвенции о правах ребенка), форма которой должна соответствовать его возрасту и состоянию здоровья. При этом ребенком должно быть дано согласие не в целом на усыновление, а на усыновление конкретным лицом, с которым ребенок общался, кому доверяет, симпатизирует и нашел общий язык. В случаях, когда ребенок не достиг такого возраста и уровня развития, при которых может выразить свое отношение к усыновлению, его согласие не требуется.

Нужно ли согласие родителей на усыновление ребенка?

Усыновление ребенка осуществляется при добровольном согласии его биологических родителей. Решение должно быть осознанным и не преследовать корыстных побуждений (плата за согласие на усыновление ребенка не допускается). Согласие родителей оформляется в письменном виде и заверяется нотариусом. В статье 219 Семейного кодекса Украины перечислены основания, которые допускают проведение усыновления без согласия родителей. Разрешение не требуется, если они:

неизвестные;

лишены родительских прав;

признаны недееспособными или безвестно отсутствующими;

в течение 2 месяцев после рождения ребенка не забрали его, и запись о них в Книге регистрации рождений совершена в соответствии со ст. 135 Семейного кодекса Украины;

более 6 месяцев не проживают совместно с ребенком и без уважительных причин не принимают участия в его воспитании и содержании, не проявляют родительского внимания и заботы.

Какова процедура усыновления в Украине (пошаговая)?

Процесс усыновления ребенка в Украине можно условно разделить на несколько этапов, каждый из которых имеет свои индивидуальные особенности и может сопровождаться рядом трудностей. Однако на пути к материнству (отцовству) все же придется пройти ряд обязательных действий, которые должны быть осуществлены со стороны потенциальных усыновителей.

Шаг 1.

Начинать процесс нужно с обращения в службу по делам детей по месту жительства и получения статуса кандидата в усыновители. Первый шаг к усыновлению - подача письменного заявления потенциальных родителей и пакета документов для усыновления (удочерения):

копия паспорта;

копия свидетельства о браке;

справка о наличии или отсутствии судимости;

заключение о состоянии здоровья каждого заявителя;

нотариально заверенное письменное согласие другого супруга на усыновление;

справка о заработной плате (за последние шесть месяцев) или декларация о доходах;

документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением.

Шаг 2.

В течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления, Служба по делам детей проводит тщательную проверку документов, составляет Акт обследования жилищно-бытовых условий потенциальных родителей, проводит с ними беседу и выясняет мотивы усыновления, а также отношение к воспитанию детей. После принятия решения заявителям выдается заключение вместе с документами на усыновление ребенка, на основании которых они могут обращаться в службу по делам детей в любой области Украины для установления контакта с ребенком. При этом следует помнить, что срок действия документов об усыновлении составляет один год со дня их выдачи.

Шаг 3.

Ознакомление кандидатов в усыновители с данными детей, которые могут быть усыновлены и дальнейшее личное знакомство с ребенком. Кандидаты в усыновители, кроме общения с детьми, имеют право ознакомиться с документами, содержащимися в личном деле ребенка, его медицинской картой, историей жизни, особенностями его развития, поведения, навыками и чертами характера.

Шаг 4.

Обращение в службу по делам детей по месту пребывания ребенка и подача заявления о желании усыновить его. Заявление составляется на государственном языке, с указанием Ф.И.О., места жительства усыновителей, а также фамилии, имени, отчества, возраста и места нахождения ребенка.

Шаг 5.

Рассмотрение службой по делам детей заявления кандидатов в усыновители и вынесение заключения о целесообразности усыновления и соответствии его интересам ребенка. Этот вывод представляется усыновителям под расписку и является основанием для обращения в суд.

Что учитывается судом при принятии решения об усыновлении?

При рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей в Украине, суд в первую очередь, должен исходить из интересов ребенка, поэтому подробно изучаются все обстоятельства, имеющие существенное значение, в частности: состояние здоровья и материальное положение усыновителя, его семейное положение и условия проживания, отношение к воспитанию ребенка; мотивы усыновления. Кроме того, принимается во внимание личность ребенка и состояние его здоровья, отношения с потенциальным усыновителем.

Сколько стоит усыновления ребенка в Украине в 2018 году?

В Украине процедура усыновления детей является бесплатной. Единственным обязательным официальным платежом является судебный сбор за подачу заявления, который взимается в соответствии с Законом Украины «О судебном сборе».

Как усыновить ребенка жены (мужа)?

В первую очередь, при желании законного мужа усыновить (удочерить) детей жены или мужа от первого брака, необходимо обратиться в службу по делам детей и получить заключение о целесообразности усыновления. Перечень документов, которые требуются для получения решения, приведен ниже:

заявление кандидата в усыновители, копия паспорта;

справка о заработной плате или декларация о доходах;

заявление другого супруга и согласие детей (с 10 лет);

справка из поликлиники о состоянии здоровья ребенка;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителя;

справка о том, что усыновитель не лишен родительских прав;

копия свидетельства о рождении детей;

справка о регистрации места жительства (ранее - справка о составе семьи);

справка о несудимости усыновителя;

копия свидетельства о браке.

Кроме того, к вышеперечисленному списку следует прибавить один из следующих документов: нотариально заверенное согласие биологических отца или матери на усыновление ребенка, решение суда о лишении родительских прав, признании недееспособным или копия свидетельства о смерти отца (матери), решение суда о признании безвестно отсутствующим или умершим.

Копии документов предоставляются вместе с оригиналами. Срок выдачи решения службы по делам детей составляет 10 дней с момента обращения. За предоставление заключения социальной службы о целесообразности усыновления ребенка жены (или мужа) плата не взымается.

Собрав все необходимые документы, усыновителю необходимо обратиться с заявлением об усыновлении в суд по месту жительства ребенка. Кроме основных требований, заявление также может содержать ходатайство об изменении фамилии, имени и отчества ребенка.