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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Элина Свитолина приняла участие в фотосессии

Категория: Новости

Элина Свитолина приняла участие в фотосессии

  28 октября четвертая «ракетка» мира Элина Свитолина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA, который традиционно проходил в Сингапуре. В финале украинка обыграла американку Слоун Стивенс со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Комментируя победу в Сингапуре, Элина Свитолина отметила, что не может знать наперёд, как этот титул повлияет на её будущее, однако он является крупнейшим в карьере.

«Я не могу знать наперёд, как этот титул повлияет на моё будущее. Безусловно, это самый большой титул в моей карьере, я победила топ-соперниц. Не могу сказать, что это была идеальная неделя, что я играла невероятно всё время. Но я работала, чтобы пройти этот турнир. Это показало, что я могу играть хорошо и это точно принесёт мне много уверенности. Мне ещё нужно всё проанализировать», — сказала Свитолина.

Сейчас знаменитая одесситка отдыхает. «Пришло время отдохнуть и перезагрузить свои батарейки», — написала теннисистка в своём Instagram и поблагодарила болельщиков за их поздравления.

Отмечается, что в следующем сезоне соревнования переедут из Сингапура в китайский Шэньчжэнь.


Источник: Одесса news



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