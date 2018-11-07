В Одессе прошел Кубок студенческой лиги по регби-7

На одесском стадионе «Спартак» состоялись межвузовские соревнования по регби-7, был разыгран финал студенческого кубка. Предшествовавший кубку чемпионат - пилотный проект не только для Одессы, но и для Украины, а сам кубок студенческой лиги - апогей соревнований.
Несмотря на то, что соревнования можно назвать дебютными, прошли они на высоком техническом уровне. В финальном турнире Одесской студенческой лиги приняли участие 8 команд, которые представляли высшие учебные заведения Одессы. Одесская Юракадемия выставила сразу 2 коллектива: “Студент” и “Наутилус”, которые в сентябре стали Чемпионами Украины по регби-7.
Вообще «Наутилус» - команда-фаворит многих турниров, не только студенческих и региональных, но и таких как соревнования высшей лиги «Регби-7 - Украина», на которых студенты-юристы стали победителями, что свидетельствует о высоком уровне подготовки молодых людей.
- говорит игрок команды «Наутилус» Александр Рева.
Регби – не только высокотехничный и зрелищный вид спорта, это игра, поддерживающая в игроках командный дух во всех жизненных обстоятельствах.
- говорит тренер команды «Наутилус», ассистент кафедры конституционного права НУ «ОЮА» Роман Коваленко.
Исторически регби считается университетским видом спорта. Изначально он возник в Англии в 19-м веке и стал популярен среди студентов самых разных стран - во многих топовых университетах мира есть свои регбийные команды. Финал Кубка Украины показал, что и в нашем регионе студенческий спорт и регби активно развиваются.
- говорит президент областной Федерации регби Олег Этнарович.
Отметим, что регби 7 включен в программу Олимпийских игр. А федерация регби Украины планирует провести в Одессе чемпионат Европы по регби среди женщин.