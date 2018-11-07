В Одессе прошел Кубок студенческой лиги по регби-7

На одесском стадионе «Спартак» состоялись межвузовские соревнования по регби-7, был разыгран финал студенческого кубка. Предшествовавший кубку чемпионат - пилотный проект не только для Одессы, но и для Украины, а сам кубок студенческой лиги - апогей соревнований.

Несмотря на то, что соревнования можно назвать дебютными, прошли они на высоком техническом уровне. В финальном турнире Одесской студенческой лиги приняли участие 8 команд, которые представляли высшие учебные заведения Одессы. Одесская Юракадемия выставила сразу 2 коллектива: “Студент” и “Наутилус”, которые в сентябре стали Чемпионами Украины по регби-7.

Вообще «Наутилус» - команда-фаворит многих турниров, не только студенческих и региональных, но и таких как соревнования высшей лиги «Регби-7 - Украина», на которых студенты-юристы стали победителями, что свидетельствует о высоком уровне подготовки молодых людей.

Я занимаюсь регби со дня поступления в Национальный университет «Одесская юридическая академия». Тренировки проходят на базе спортивного комплекса нашего вуза. У нас превосходная спортивная база: крытый стадион, полномасштабный открытый стадион, также недавно построили новый тренажерный зал и в нашем распоряжении футбольное поле у самого моря, на 8-й станции Большого Фонтана.

- говорит игрок команды «Наутилус» Александр Рева.

Регби – не только высокотехничный и зрелищный вид спорта, это игра, поддерживающая в игроках командный дух во всех жизненных обстоятельствах.

Соревнования подобного уровня приносят большую пользу не только профессиональным спортсменам, но и любителям. Главное – что наши ребята проводят активно время и получают удовольствие от игры. Условия для подготовки наших спортсменов – на высшем уровне, и спасибо президенту университета Сергею Васильевичу Кивалову за то, что у нас есть такая превосходная тренировочная база. Мы чувствуем поддержку и благодарим его за помощь в проведении и этих соревнований, и когда мы выиграли высшую лигу.

- говорит тренер команды «Наутилус», ассистент кафедры конституционного права НУ «ОЮА» Роман Коваленко.

Исторически регби считается университетским видом спорта. Изначально он возник в Англии в 19-м веке и стал популярен среди студентов самых разных стран - во многих топовых университетах мира есть свои регбийные команды. Финал Кубка Украины показал, что и в нашем регионе студенческий спорт и регби активно развиваются.

Я хотел бы отметить, что значительный вклад в то, что сам Кубок состоялся внесли студенты Юридической академии. 2 команды они выставили, и это большая заслуга. Я уверен, что ребята хорошо подготовленные, разносторонне развитые. Это стало возможно благодаря тому, что спорт в Юракадемии поддерживается и лично Сергей Васильевич Кивалов уделяет этому большое значение.

- говорит президент областной Федерации регби Олег Этнарович.

Отметим, что регби 7 включен в программу Олимпийских игр. А федерация регби Украины планирует провести в Одессе чемпионат Европы по регби среди женщин.