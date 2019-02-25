Рыбалка: права и обязанности рыбака

Что может быть лучше для заядлого рыболова, чем погожим солнечным деньком посидеть с удочкой у водоема? Испортить удовольствие от любимого занятия рыбаку может только одно – нарушение правил и запретов рыбной ловли. Зачастую проблемы с законом, задержания и штрафы горе-рыбаков происходят из-за незнания правил и периодов запретов на рыбалку в Украине, которые могут значительно отличаться в разных областях и на разных водоемах.

Когда бывают запреты и на какую ловлю

Запрет на вылов рыбы, а также других водных биоресурсов применяется с целью обновления и сохранения популяций различных видов. Чаще всего такие запреты налагаются контролирующими органами в зависимости от сезона, а также касаются использования снастей и способов рыбалки.

Так, с целью охраны большинства видов в период нереста, а также создания благоприятных условий водных биоресурсов на зимовальных ямах в определенные осенне-зимние и весенне-летние периоды вводятся ограничения и даже полный запрет на рыбалку на определенных водоемах.

Помимо этого, каждый рыбак должен знать, что для его увлечения законом разрешено использовать далеко не все снасти, орудия и способы рыбалки. В частности, запреты касаются ловли сетями, острогами и косынками, также существуют ограничения по ловле рыбы с лодок.

Запрет на рыбную ловлю:

на реках и их притоках с 01 апреля по 20 мая;

на реках и их притоках, которые находятся в Апостоливском, Никопольском и Томакивском районах с 10 апреля по 29 мая.

на водохранилищах и прудах с 1 апреля по 09 июня;

на Каховском водохранилище с 10 апреля по 18 июня.

Запрет на вылов рака:

с 01 апреля по 30 июня;

с 20 августа по 30 сентября.

На час вынашивания икры и линьки раков.

Разрешено:

Любительская ловля на один крючок или спиннинг в чертах населенных пунктов, вне пределов нерестилищ.

Не забывайте, что в период нерестового запрета штрафы очень велики.

Запрет на законных основаниях – где искать приказ и список водоемов?

В Украине контроль над соблюдением правил рыбной ловли осуществляется на государственном уровне. Вся нормативно-правовая база, касающаяся рыбного хозяйства, охраны водных биоресурсов, использования водоемов, а также правил спортивной и любительской рыбалки находится на сайтах Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, а также Главного управления охраны водных биоресурсов (golovrubvod.kiev.ua).

В период запрета, если вам скучно, то вы можете занять себя подготовкой к новому сезону. К примеру, можно изготовить попер своими руками, либо походную самодельную коптильню или заняться тюнингом вашей лодки. Что очень облегчит вашу рыбалку.

Какие ограничения вводятся

Сроки запрета в Украине на рыбалку в разных регионах и областях могут существенно отличаться, однако в большинстве своем сезонный нерестовый период определяется сроками с 1 апреля по 30 июня. И в это время разрешение на использование плавательных средств имеют только органы, занимающиеся охраной водоемов.

В местах нереста запрещено проводить добычу стройматериалов и взрывные работы. Под строгим запретом рыболовные соревнования и подводная охота. Приказом об установлении запретов на лов водных биоресурсов ограничения на рыбалку в первую очередь снимаются с рек, затем с водохранилищ. Последними после нереста для рыбалки открываются озера, старицы и притоки.

Вне зависимости от сезонных ограничений, в законе определен перечень орудий лова, который запрещен при любых условиях и относится к браконьерским. Рыбаку грозит неминуемый штраф, если в своем арсенале он использует:

бредень;

вентерь;

дорожку;

острогу;

парашют;

паук;

перемет самоловный;

самодер;

ставную сеть;

экран.

Недопустимо использование взрывчатки и отравляющих веществ, аккумулятора и повышающего трансформатора, которые причиняют значительный вред рыбному хозяйству, убивая рыбу в радиусе многих десятков метров. Сам того не подозревая, рыбак может нарушить правила рыбалки, если его улов превысит суточную норму на одного человека.

Кто контролирует рыбаков?

Согласно законодательству Украины, контролем за соблюдением закона и правил рыбной ловли и случаями нарушения занимаются:

Госрыбагентство Украины:

органы рыбоохраны:

территориальные органы Государственной экологической инспекции Украины:

соответствующее управление ветеринарной медицины.

Помимо этого, общественный контроль в области использования и охраны водных биоресурсов осуществляют по их согласию общественные инспекторы рыбоохраны.

Какое наказание – штрафы, тюрьма?

Недобросовестному рыболову за нарушение закона могут грозить внушительные штрафы, ведь их размеры значительно выросли с 2013 года. Если раньше максимальная сумма штрафа за вылов занесенного в Красную книгу веслоноса – гибрида осетровых – составлял 510 грн., то сегодня его размер вырос до 2550 грн.

Величина штрафа зависит, прежде всего, от оценки ущерба, причиненного незаконным выловом или уничтожением одного экземпляра водных биоресурсов, который колеблется от одного (17 грн.) до 150 необлагаемого минимума доходов. К примеру, за одного карася или окуня придется заплатить 17 грн., щука обойдется во все 340 грн.

И если за незначительные нарушения правил ловли рыбы грозит административный штраф, то серьезные нарушения закона с применением запрещенных методов ловли с нанесением крупного ущерба рыбному хозяйству грозит уголовная ответственность.

Также учтите, что протокол на вас могут составить за перелов или недопустимый размер выловленной рыбы.

Штрафы за нарушение правил рыболовства:

Итак, рассмотрим, какие могут быть штрафы по административным нарушениям:

За нарушения правил рыбной ловли выписанный штраф будет варьироваться от 34 до 170грн. Если вы должностное лицо – от 170 до 510грн.

За грубое нарушение правил рыбной ловли (использование электричества, взрывчатки или отравляющих веществ, или использование промышленных снаряжений ловли без разрешения на промысел) предусмотрен штраф от 340 до 680 грн. Для должностных лиц – от 510 до 850 грн. С конфискацией орудий ловли.

За изготовление, продажу или хранение запрещенных орудий ловли штраф от 153 до 340 грн. с конфискацией орудий ловли. За рекламу запрещенных орудий ловли – штраф от 1700 до 4250грн.

За торговлю и покупку без предусмотренных законом документов – штраф от 510 до 1700грн. с изъятием. Если биоресурс занесен в «Красную книгу» – штраф от 1700 до 3655грн.

За грубые нарушения предусмотрена криминальная ответственность – штраф от 1700 до 6800 грн. либо лишение свободы до 3 лет с конфискацией. Это будет наказание за браконьерство.

Какие бывают исключения из правил?

Принимая во внимание непреодолимое желание заядлых рыболовов посидеть у водоема с удочкой в период нереста, органами рыбоохраны установлены и обозначены приказом разрешенные места рыбной ловли с берега с использованием одной донной или поплавочной удочки (не более чем с одним крючком) и спиннингом.

Чаще всего это малые и средние реки или их участки в пределах населенных пунктов. Полный список разрешенных для рыбалки мест размещен на сайтах территориальных органов рыбоохраны.

Что делать при встрече с инспектором или представителем рыбоохраны

Инспектор рыбоохраны обязан показать свое удостоверение. Только в этом случае он имеет право произвести проверку улова, снастей и прочих орудий лова.

Чтобы избежать лишних проблем, не препятствуйте действиям инспектора. Это также может быть расценено как нарушение закона и правил рыбной ловли и дает право применить против вас физическую силу. В случае, если необходимо составить протокол, но при вас не оказалось документов, а инспектор не может установить вашу личность, он имеет право доставить вас в ближайшее отделение полиции.

Норма вылова рыбы и других водных ресурсов на одного человека

Итак, если вы приехали на рыбалку, то какой бы клев не был – вы имеете право унести с собой 3 килограмма рыбы.

У вас возникнет следующий вопрос: «А если я поймал рыбу на 10 кг.?» В данном случае эта рыба будет трофейной, ее можно забирать домой, но больше ловить рыбу вы не имеете права.

По неопытности и незнанию довольно часто на рыбаков выписывает штрафы за рыбную ловлю наш доблестный рыбнадзор. Этому причин может быть очень много:

Перелов;

Ловля в неположенном месте;

Использование более пяти крючков;

Улов не соответствующего размера;

Все браконьерские способы ловли.

Стоит отметить, что к нам в Юридическую клинику также обращаются с вопросами об использовании водных объектов на условии аренды, разьяснения прав и обязанностей рыболовов.

Так, осенью 2018 года к нам обратился гражданин Б., у него возник конфликт с арендатором ставка. Гражданин Б. – рыболов-любитель, 6 сентября 2018 года он пришел к водоёму, который находится на территории населённого пункта, где проживает обратившийся, имея с собой спиннинг и парочку крючков. Спустя 15 минут к нему подъехал неизвестный, который представился арендатором водного объекта.

Между гражданами возник конфликт из-за того, что арендатор запретил гражданину Б. ловить рыбу в водоёме, который он арендует, и заставлял платить за улов, который не превышал норму вылова рыбы (3 кг.)

Консультант Юридической клиники детально рассмотрел вопрос, изучил нормативную базу, разъяснил посетителю его права и обязанности как рыбака-любителя и посоветовал написать жалобу о нарушении его прав.

Согласно Порядку осуществления любительского и спортивного рыболовства арендатор не имеет права запрещать любительское рыболовство на водоеме. Категорически запрещено устанавливать и взимать плату с рыбаков-любителей. На арендных ставках арендаторы могут осуществлять предупреждение любителей рыбной ловли об ограничении вылова видов рыбы, которую разводят, или выдвигать требования о возвращении в пруд такой рыбы при проведении контроля за выловом. Но при этом по требованию должны быть предоставлены необходимые документы о времени зарыбления пруда, виды рыб, которыми проводилось зарыбление, актив выполнения соответствующих работ и средний вес каждого из видов рыб в день отлова.