В Одессе проходит всеукраинский турнир по греко-римской борьбе памяти Константина Пульчо

Седьмой раз в Одессе проход открытый всеукраинский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера Украины Константина Константиновича Пульчо. В турнире принимают участие 220 юных спортсменов в возрасте от 8 до 16 лет. Среди участников – команды со всех уголков Украины, а также ближнего зарубежья – Молодовы и Приднестровья.

Константин Константинович Пульчо очень много вкладывал в своих детей, которых он тренировал. Я один из его учеников. Конечно, его целью было сделать из нас достойных спортсменов, но, прежде всего, он воспитывал нас как правильных порядочных людей,

- рассказывает президент федерации Одесской области по греко-римской борьбе Руслан Алманов.

Уже второй раз турнир памяти Константина Пульчо принимает в своих стенах спортивный комплекс Международного гуманитарного университета.

Здесь очень удобная спортивная площадка, и я хотел бы отдельно сказать об этом спортивном зале и о том, что делает Сергей Васильевич Кивалов. Я его знаю, потому что я учился в этом университете. Это человек с большой буквы, его дела идут намного впереди него, потому что такие люди делают много для развития образования, спорта и в целом для развития Украины и нашего города,

- отметил Руслан Алманов.

Довольны организацией и условиями проведения соревнований также спортсмены и судьи.

В этом спортивном комплексе я впервые, но условия здесь, конечно, на высочайшем уровне. Здесь три ковра, хорошая организация, я очень доволен. Считаю, что на сегодня здесь можно проводить турниры и в больших масштабах,

- отметил судья международной категории киевлянин Григорий Васьковский.

Греко-римская борьба – один из самых древних видов спорта. Как и любой спорт, она воспитывает самодисциплину, силу воли и характер. Многие тренеры начинают заниматься с будущими спортсменов с 5-6 лет, однако, к участию в соревнованиях детей допускают в возрасте не младше 8 лет. До этого они занимаются гимнастикой, кувырками, растяжкой, но непосредственно в борьбе не участвовать. Этот вид спорта считается травмоопасным и сугубо мужским.

14-летний одессит Александр Школьный занимается греко-римской борьбой уже 10 лет. За это время он уже не раз успешно принимал участие во Всеукраинских чемпионатах, а сейчас готовится к чемпионату Европы.

В детстве я часто болел, задыхался, поэтому папа решил отвести меня на спорт, и тогда у меня все прошло. Мне нравится греко-римская борьба, нравятся броски, акробатика. Этот спорт вырабатывает силу воли, силу духа,

- поделился Александр Школьный.

Чтобы стать настоящим спортсменом приходится много тренироваться. Дети посещают тренировки три раза в неделю, постепенно переходя на 5-6 дневные занятия.

Тренер детской спортивной школы № 16 г. Одессы, мастер спорта Украины Андрей Деркач тренирует спортсменов в возрасте от 7 до 21 года.

Греко-римской борьбой я занимаюсь со 2-го класса. Для нас это жизнь. Мы живем этим видом спорта, каждый день с утра до вечера. Сейчас я уже не спортсмен, но все равно работаю с детьми на ковре, отрабатываем приемы и шлифуем технику. Недавно приехали с чемпионата Европы. Наш титулованный спортсмен Владлен Козлюк занял 3-5 место. Конечно, воспитывать чемпионов – это большой труд, но много зависит от работы спортсмена,

- поделился Андрей Деркач.

Организаторы соревнований также отмечают, что с каждым годом количество участников, которых принимает Одесса, увеличивается.

В Одессу едут все больше и больше людей, потому что наш город любят, и мы стараемся проводить соревнования красиво и делать все условия для того, чтобы люди сюда ехали. А спорткомплекс Международного гуманитарного университета – очень удобная для этого площадка,

- отметил Руслан Алманов.

В сентябре федерации Одесской области по греко-римской борьбе планирует провести здесь чемпионат Украины среди молодежи. Такие соревнования, по словам Руслана Алманова, в Одесской области не проводились уже лет девять. Кроме этого, в спорткомплексе проводится ежегодный турнир памяти Ивана Григорьевича Толмачева, с чьим именем связано развитие греко-римской борьбы в нашем регионе.