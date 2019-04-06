 Во Всемирном клубе одесситов прошла презентация 107-го выпуска газеты «Всемирные одесские новости»

В пятницу, 5 апреля во Всемирном клубе одесситов состоялся «устный» выпуск 107-го номера газеты «Всемирные одесские новости», который собрал в клубе авторов и героев статей номера, друзей клуба.

Вся прелесть ставших традиционными «устных выпусков», инициируемых редактором издания Аллой Гудзенко, в том, что они собирают тех, кто, кроме профессиональных контактов, связан друг с другом общим отношением к Одессе и неизменному с момента создания ВКО, его девизу: «Одесситы всех стран, соединяйтесь». А встреча с такими людьми - всегда радостное и интересное событие.

Именно в такой атмосфере обычно и проходят «устные» выпуски. Первый в 2019 году, мартовский выпуск газеты посвящен прежде всего знаковым одесским датам: 85-летнему юбилею М.М. Жванецкого; 75-летию Освобождения Одессы. Всеми обожаемый, непревзойденный, нежно оберегаемый - наш Михаил Жванецкий - символ Одессы, ее гордость и непререкаемая ценность. Как недавно подчеркнул сам юбиляр - «... все мои заслуги - только потому, что я пишу об Одессе..!». В мартовском выпуске газеты поздравления и добрые пожелания мэтру от одноклубников и главных редакторов одесских изданий.

Празднику Освобождения Одессы посвящена статья «Беда Одессе не к лицу», вступительное слово Михаила Пойзнера к книге «Одесса 1941-1944. Неизвестные страницы». Совместный издательский проект Одессы и Харькова, книга подготовлена коллективом составителей: Михаилом Пойзнером, Олегом Губарем, Александром Грабовичем, Олегом Этнаровичем, Андреем Кисловским, Габриэлем Михайловым. В книгу вошли материалы по истории оккупации города -- письма, открытки, листовки, приказы, газеты -- которые Михаил Пойзнер, доктор технических наук, коллекционер, собирал более 40 лет.

Актуальность представленных трудов подтвердила директор библиотеки им. Франко Наталья Клыкова, сообщив, что по статистике, которая ведется в городских библиотеках, сегодня, как никогда, востребована у читателя краеведческая, историческая тематика.

Открылась презентация степом от чемпиона мира по степу, героя нескольких публикаций газеты Сергея Остапенко. Главный редактор газеты «Слово», Игорь Назаренко, в своем спиче отметил, что встреча главредов печатных изданий, которая прошла в ноябре прошлого года, с подачи «Всемирных одесских новостей», привела к созданию кросс- медийной платформы, где одесские печатные издания представлены в интернете. После тест- драйвов проект будет представлен читателям.

Представительницы одесских театров -- Кукол, Юного зрителя, Музыкальной комедии Карина Шрагина-Кац, Татьяна Орел, Ирина Аверина рассказали о премьерах этого года. Юрий Глухарев, известный радиоведущий фм-станции «Одесса-мама», поделился планами о совместных с ВКО и его газетой проектах.

В 107-м выпуске «Всемирных одесских новостей» представлены ряд материалов о художественных событиях - выставке живописи Григория Палатникова в Музее западного и восточного искусства, выставки во Всемирном клубе одесситов из коллекции Евгения Лукашова, персональной – Овика Зограбяна, авторских экскурсиях по собственной выставке очаровательной юной Софы Войцеховой. Личности коллекционера и альпиниста, Александра Блещунова, посвящен материал основателя издания, вице-президента Всемирного клуба одесситов, Евгения Михайловича Голубовского.

Событий в жизни Одессы культурологической сотни. Но наиболее важные: издания книг, проведение выставок, визиты одесситов, рассеянных по миру, в родной город, события, умножающие его славу – представлены на страницах газеты «Всемирные Одесские новости».

Нельзя не упомянуть о материалах Олега Губаря, Феликса Кохрихта, Александра Бирштейна, Юрия Володарского, Валерия Хаита, Евгения Деменка, Ефима Аглицкого, Сергея Осташко, Анатолия Горбатюка, уважаемой и милой сердцу Валентины Степановны Голубовской... Все - интересно, увлекательно, важно. Хочется поскорей читать новый, следующий выпуск, перелистывая страницы, рассматривая интересные фотографии и иллюстрации. В мартовском выпуске есть фотоработы Олега Козловского, Юрия Бойко, Сергея Волкова, Елены Тищенко - ярких и талантливых одесских фотомастеров.

- Было, действительно, славно. Общались авторы и герои газеты, и те, кто хочет стать авторами, и те, кого мы хотим видеть в героях. В июне выйдет следующий выпуск газеты, а значит, будет и устный выпуск. Времена года еще никто не отменил. -- отметил в своем фб-блоге Евгений Михайлович Голубовский, благодаря которому газета появилась на свет 29 лет назад и стала любимым изданием для «одесситов рассеянных и сосредоточенных».