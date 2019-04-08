День открытых дверей в Юридическом колледже Национального университета «Одесская юридическая академия»

Юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия» провел День открытых дверей, пригласив всех абитуриентов и их родителей поближе познакомиться с учебным заведением и новыми факультетами и специальностями, которым будут обучать с 2019 года.

Солнечный апрельский день дополнял настроение всех присутствующих. Студенты, одетые в форму, радостно встречали всех, кто заинтересовался перспективами образования в этом учебном заведении.

Колледж готовит младших специалистов по направлению юриспруденция, куда можно поступить на базе 9-ти классов. А также маладших бакалавров по специальности журналистика, психология и IT-сфера, на которые прием документов осуществляется после 11 классов с двумя сертификатами внешнего независимого оценивания. Последняя получила здесь еще больший толчок для развития - на базе университета открыт ультрасовременный IT-центр, а также первый в Украине Центр кибербезопасности и информационных технологий.

Вадим Николаевич Подгородинский, директор колледжа, приветствуя всех на презентации, сказал:

Наш колледж - один из самых престижных и авторитетных средних учебных заведений в Украине. К нам ежегодно поступают множество студентов, которые хотят получить качественное, современное образование. В наших стенах всегда интересно, тепло, уютно, наши помещения хорошо кондиционированы - что важно для комфортного обучения. Основная задача студентов - учиться. Мы активно пользуемся базой Юридической академии - библиотекой. Мы с удовольствием приглашаем всех посмотреть на условия и материальную базу нашего колледжа. Сегодня мы стараемся предложить не только юриспруденцию, но и другие специальности, актуальные для нашего времени. Например, стало очевидным, что IT-специальности будут всегда популярны. Поэтому мы тоже предлагаем такую специализацию. Сегодня мы открываем новые компьютерные классы - с современным оборудованием и приглашаем всех на экскурсию по нашему колледжу.

Позиция Президента нашего вуза Сергея Васильевича Кивалова - это создать комфортные условия для того. чтобы воспитать профессионала. Это первое и второе, очень серьёзная позиция Сергея Васильевича – это то, чтобы трудоустроить наших выпускников. То есть сегодня кто принимает решение поступить к нам, по сути, решает вопрос полностью со своим будущим. Это первое профессия, второе - трудоустройство по специальности.

Василий Александрович Лефтеров - заведующий кафедрой социологии и психологии НУ «ОЮА», профессор, выступая перед присутствующими, отметил:

Юридический колледж - крыло Юракдемии, это одно из самых престижных и почетных учебных заведений в Одессе и за ее пределами.

В колледже открыты новые специальности, в частности, «Психология» - популярная, востребованная наука. Киберпсихология, психогенетика - новые направления, крайне актуальные для нашего времени. Имея эту специальность, можно работать в кадровых агенствах, психологических службах (в том числе в правоохранительных службах, с которыми мы сотрудничаем), в рекламе. Человек становится более самореализованным, обладая знаниями по психологии. Мы открыли в этом году магистратуру.

Особенность наших образовательных программ - иновационность и практическая направленность, проведение игр, обучение психотехникам.

Сегодня, как мы видим, во всем заметен интерактивный формат. Срабатывают установки, влияет авторитет. Именно поэтому крайне важно уметь анализировать и применять психологически знания как в работе, так и в обычной жизни. Студенты могут сразу после окончания нашего колледжа поступать на 3-й курс Юридической академии. Я убежден, что психологи в 21 веке, как инженеры 30-40-х и физики-ядерщики 50-60-х годов - самые актуальные специалисты. В эпоху информационных войн, как в наши дни, психологи будут все более востребованы.

Также можно поступить на второй курс по специальности «Журналистика». Юлия Грушевская, доцент кафедры журналистики, прокомментировала:

У нас есть два основных направления - журналистика, а также реклама и PR. Приглашаем тех, кто считает себя креативным. У нас преподают даже журналисты с радио «Свобода». Каждую субботу у нас открыта «Школа юного журналиста», куда мы с радостью приглашаем всех интересующихся.

Ирина Геннадьевна Савенко - преподаватель иностранного языка, рассказала о том, что в колледж поступают не только одесситы, а также дети из Винницкой, Луцкой, Николаевской, Хмельницкой области, Мукачева, Кировограда и многих других городов Украины.

Адрес Юридического колледжа - Одесса, Бисквитный переулок, 3.

Юридический колледж приглашает всех абитуриентов получить современную, а главное качественное образование, благодаря которой выпускники Юрколеджа становятся высококвалифицированными специалистами, с легкостью находят себя на рынке труда. Кроме этого, отметим, что для абитуриентов и их родителей со всех уголков Украины пройдет День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия», который состоится 13 апреля в 11:00 на Академической, 2.