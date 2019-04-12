«Встретимся в суде»: студенты Одесской Юракадемии провели модельное заседание в Киевском суде

«Встретимся в суде» - в Одессе на базе Киевского районного суда совместно с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» стартовал новый образовательный проект. Будущие специалисты отныне будут применять полученные в университете знания на модельном судебном заседании. Роль всех участников первого процесса выполняют студенты Одесской Юракадемии. Проект стартовал в рамках недели гражданского процесса на факультете гражданской и хозяйственной юстиции университета, в дальнейшем заседания будут проходить регулярно.
На протяжении многих лет сложилась такая практика, что на работу в Киевский районный суд города Одессы в большинстве приходят студенты и выпускники именно Юридической академии: умные, сильные, грамотные, у них есть желание работать непосредственно в судебной системе.
- говорит председатель Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин.
Инициаторами заседания стали сами студенты. Фабула гражданского дела: женщина подает иск против бывшего мужа с целью лишить его родительских дел и взыскать алименты. Усложнили ситуацию присутствием общественности, которая пыталась давить на суд для принятия неправомерного решения.
- рассказывает заведующая кафедрой гражданского процесса Одесской Юракадемии Нелли Голубева.
- говорит декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.
Сами студенты отмечают, что огромный объем теории, которую преподают в вузе, благодаря практике систематизируется и становится более понятным.
- рассказывает студентка факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии Соломия Музыка.
Следующее заседание планируется провести уже в мае. За это время студентам подберут интересные и резонансные дела с реальной судебной практики. Отметим, что подобный образовательный проект по моделированию судебных заседаний «Слушается дело» проводит кафедра организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры НУ «ОЮА». Подобные мероприятия проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. Для этого в университете специально оборудованный зал судебных заседаний. Также студенты регулярно посещают заседания в судах общей юрисдикции и получают важный опыт работы в различных юридических профессиях.