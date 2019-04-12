«Встретимся в суде»: студенты Одесской Юракадемии провели модельное заседание в Киевском суде

«Встретимся в суде» - в Одессе на базе Киевского районного суда совместно с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» стартовал новый образовательный проект. Будущие специалисты отныне будут применять полученные в университете знания на модельном судебном заседании. Роль всех участников первого процесса выполняют студенты Одесской Юракадемии. Проект стартовал в рамках недели гражданского процесса на факультете гражданской и хозяйственной юстиции университета, в дальнейшем заседания будут проходить регулярно.

Это хорошая традиция, которую мы будем продолжать, минимум раз в месяц будем со студентами встречаться и обмениваться позитивным опытом.

На протяжении многих лет сложилась такая практика, что на работу в Киевский районный суд города Одессы в большинстве приходят студенты и выпускники именно Юридической академии: умные, сильные, грамотные, у них есть желание работать непосредственно в судебной системе.

- говорит председатель Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин.

Инициаторами заседания стали сами студенты. Фабула гражданского дела: женщина подает иск против бывшего мужа с целью лишить его родительских дел и взыскать алименты. Усложнили ситуацию присутствием общественности, которая пыталась давить на суд для принятия неправомерного решения.

Сегодня наши студенты внесли интересную нотку в виде активистов, которые поддерживали одну из сторон и давили на суд. Судья вышел из этой ситуации достойно. Мне кажется, студенты в этой ситуации не просто сами учатся нюансам процесса, они учатся жизни, как реагировать на внешние раздражители, как сохранить лицо, как в общем-то из своей роли не выйти.

- рассказывает заведующая кафедрой гражданского процесса Одесской Юракадемии Нелли Голубева.

Сегодня конкуренция на рынке труда возрастает, и именно сочетание теории и практики может нам дать возможность воспитать высококвалифицированного юриста, который будет востребован, который сможет найти профессию. Эту инициативу поддержал Президент университета Сергей Васильевич Кивалов, который всегда выступает за внедрение инновационных образовательных проектов в учебный процесс.

- говорит декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Сами студенты отмечают, что огромный объем теории, которую преподают в вузе, благодаря практике систематизируется и становится более понятным.

Согласно практических навыков, которые мы получаем сейчас, будучи на этом модельном заседании, можно сориентироваться по ходу дела, что происходит на теоретических занятиях, которые мы осваиваем в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и на практических занятиях можно более подробно реализовать свои знания и навыки.

- рассказывает студентка факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии Соломия Музыка.

Следующее заседание планируется провести уже в мае. За это время студентам подберут интересные и резонансные дела с реальной судебной практики. Отметим, что подобный образовательный проект по моделированию судебных заседаний «Слушается дело» проводит кафедра организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры НУ «ОЮА». Подобные мероприятия проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. Для этого в университете специально оборудованный зал судебных заседаний. Также студенты регулярно посещают заседания в судах общей юрисдикции и получают важный опыт работы в различных юридических профессиях.