Когда жизнь – собачья

Когда нам говорят, что мы на этой земле не одни, почему-то приходят на ум сообщения об НЛО. О животном мире, стремительно уменьшающемся под натиском человека, вспоминается не сразу. И если с дикими животными негативные факторы – техногенно-экономические (вырубка лесов, экология), то относительно домашних животных все несколько сложнее. Тут вопросы переходят также в морально-этическую плоскость. Разумеется, речь не о КРС (крупном рогатом скоте), а о «братьях наших меньших», в проблемах которых, нередко, мы виноваты сами. Тем, что не стерилизовали свою кошку или собаку. Тем, что выбросили ненужное животное на улицу. Тем, что подкармливаем голодных псов возле подъездов, вместо того, чтобы сдать их в приют. Нам всем нужно понять, что мы действительно в ответе за тех, кого приручили, и кто зависит от нас. Мы отбрасываем эти вопросы, но они возвращаются с неумолимостью бумеранга. С печальным постоянством в СМИ появляются сообщения о происшествиях (особенно, в южных областях), связанных с засильем стай бродячих собак. Утешит нас или нет, но такие проблемы существуют во многих странах мира. И правительства решают их совместно с ветеринарами, в т.ч. на межгосударственном уровне.

В 1987 году в Страсбурге была принята Европейская конвенция по защите домашних животных (далее Конвенция). В статье 3 Конвенции сказано, что «никто не должен оставлять домашнее животное на произвол судьбы». Кроме того, Конвенции сказано «Когда общество считает, что количество бездомных животных представляет для него проблему, оно осуществляет законодательные и (или) административные меры, необходимые для уменьшения их количества способом, который не вызывает боли, страданий или мучения, которых можно избежать:

a) Такие меры должны соответствовать следующим требованиям: i) если необходимо отлавливать таких животных, то это должно проводиться с причинением им минимальных физических и психических страданий; ii) независимо от того, будут ли эти животные содержаться в приюте или будут усыплены, осуществляться это должно в соответствии с принципами, изложенными в настоящей Конвенции».

В США, Канаде, Австралии, Японии и большинстве стран ЕС для регулирования численности бездомных собак применяется отлов и размещение в приютах (ОПХ – отлов-приют-хозяин). Он предусматривает отлов животных и размещение в муниципальных приютах для: – возвращения владельцам (если животные утеряны); – поиска новых владельцев; – передачи общественным благотворительным приютам для дальнейшего содержания. По мере необходимости может применяться усыпление больных или агрессивных животных. За счет бюджетных средств животные содержатся не больше установленного законом срока, после чего, если их не удалось передать в общественные приюты, усыпляются.

Другой, весьма редко встречающийся метод регулирования численности бездомных собак, носит название ОСВ (отлов-стерилизация-возврат). По нему все бездомные собаки подлежат отлову, вакцинации против бешенства, клипсованию, стерилизации и возврату на место отлова. Казалось бы, вполне гуманно, но в жизни все сложнее. Как известно, уличным животным живется не сладко: они страдают от зубов своих сородичей, голода, жажды, жары или холода, гибнут от болезней и под колесами машин, а также становятся жертвами жестокости людей. Именно поэтому все ведущие международные зоозащитные организации признают, что животное гуманнее усыпить, чем выгнать на улицу (Заключение Международной коалиции ведущих зоозащитных организаций (ICAM). Специалистам давно известно, что метод ОСВ не приводит к сокращению поголовья бездомных собак, а напротив, приводит к его увеличению. В ЕС метод ОСВ применяется только в Греции и Болгарии, по европейским меркам, не самых продвинутых государствах. И репортажи «В мире животных» из этих стран куда страшнее «фронтовых сводок» из Ривного или леденящих душу рассказов о киевских отравителях-догхантерах. В столице Болгарии Софии несколько лет назад после гибели второго за год пенсионера, буквально разорванного стаей собак, решили начать строить приют. Про райцентры лучше и не вспоминать…

Кстати, о Киеве. Угадайте с трех раз – какой метод регулирования численности бездомных собак применяется в Украине? Правильно, ОСВ, хотя и не повсеместно. Прорехи в Законодательстве? Отнюдь нет, зоозащитное законодательство у нас вполне коррелируется с европейским. Никакой нормой Закона, никакими другими нормативно-правовыми актами не предусмотрен выпуск отловленных бездомных собак на улицы населенных пунктов. По мнению видных юристов, если субъекты хозяйствования, проводящие отлов бездомных собак с целью размещения последних в спецприютах, возвращают животное на улицу, то в этом случае в их действиях имеет место нарушение не только пунктов упомянутой Европейской конвенции, ратифицированной Украиной много лет назад, но и ст. 89 КоАП и части 1 ст. 24 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения».

Почему же в Украине преобладает метод ОСВ, если он практически не применяется в развитых странах мира, если он не эффективен и, главное – незаконен? «Если звезды зажигают, значит это кому-то нужно». Главный вопрос: кому выгодно?

Руководители многих украинских зоозащитных организаций избегают отвечать на этот вопрос. Во всем мире зоозащитные организации открывают приюты для животных. Такие приюты существуют на благотворительные пожертвования, которые собираются на помощь уличным животным, попавшим в беду, используя доброту сограждан и готовность помогать всем несчастным. Но украинским зоозащитникам приюты не интересны, так как это большáя ответственность и тяжелый труд. Зато среди наших зоозащитников немало таких, что научились зарабатывать на бездомных животных, редко утруждая себя отчетностью о потраченных средствах и направляя часть пожертвований себе в карман.

Есть также отдельная прослойка общественных зоозащитников, которых правильнее будет назвать «собакозащитниками», потому что их вовсе не волнует судьба бездомных кошек, которых массово убивают бездомные собаки. Они весьма агрессивно требуют от местных властей внедрения пресловутого метода ОСВ, который, как теперь хорошо известно, нисколько не сокращает число несчастных животных, а лишь способствует его увеличению. Для достижения цели «собакозащитники» исступленно убеждают чиновников и обычных граждан, что ОСВ – общемировая практика, которая в развитых странах показала хороший результат. Реальной же целью «собакозащитников» является неуменьшающаяся армия бездомных собак как постоянный источник благотворительных грантов от различных, в т.ч. зарубежных, фондов.

А что же чиновники? Одна из примечательных особенностей метода отлов-стерилизация-возврат – высокая стоимость его реализации. Пройдемся по ценам: обработка от паразитов – 100 грн., вакцинация в зависимости от выбранного препарата потянет на 100–200 грн., стерилизация – 500 /1500 грн. Сумма может значительно увеличиться, если после операции возникли какие-либо осложнения. Рассмотрим на примере Николаева, в котором Программа с методом ОСВ начала внедряться с 2015 года. За это время на ее реализацию было потрачено: 2015 год – 2529,3 тыс. грн., 2016 год – 3291,3 тыс. грн., 2017 год – 4392,1 тыс. грн., в 2018 году – 5105,0 тыс. грн. Результат ярко показан в репортаже телеканала «1+1» от 31.10.2018 г. о массовых покусах в Николаеве. А сколько еще таких городов... Там же, где применялся европейский метод (ОПХ), наблюдалось ежегодное снижение числа беспризорных животных.

А теперь вернемся к украинскому законодательству, согласно которому любая собака без хозяина считается бродячей и тут же подлежит отлову (ст. 24 ЗУ «О защите животных от жестокого обращения»), так как она представляет угрозу для здоровья граждан. Другими словами, сотрудники коммунальной службы (при условии, что в данном населённом пункте практикуется метод ОСВ) обязаны отловить животное, оказать ему медицинскую помощь, стерилизовать и выпустить на волю. И повторять процедуру отлова коммунальщики обязаны ровно столько раз, сколько будут обнаруживать эту собаку на улице, обеспечивая круговорот собак и денег в городе.

Ещё один очень деликатный момент – собака не сможет ответить, сколько раз ее отлавливали и проводили ли ей вообще ветеринарные процедуры. Ведь на бумаге это могут быть каждый раз разные животные, а по факту – одна и та же собака (или ни одной). Бумага «выдержит» списание медикаментов и шовного материала в любом количестве, а проверить факт проведения операции невозможно, так как след от нее у животного исчезает через полгода. Сотрудники Госфининспекции могут только разводить руками, ведь на их требование подтвердить проведенные операции коммунальщики предлагают пойти и поискать собак по улицам, так как в Программе сказано – возврат на место отлова. А была ли собака стерилизована, даже ветеринар не всегда определит. К тому же, в СМИ все чаще стали встречаться сообщения из разных городов, где применяется метод ОСВ, о том, что стерилизованные собаки с клипсами в ушах рожают щенков. Действительно стерилизованные?

Вот и выходит, что на методе ОСВ сходятся интересы «собакозащитников» и нечистых на руку чиновников. Из крупных городов лишь харьковские чиновники отказались от ОСВ в 2010 году после жуткой трагедии, когда от зубов стаи стерилизованных собак погибла пожилая женщина. Неоспоримо, что высшей ценностью является жизнь человека. Опросы во многих городах показывают, что толерантное отношение граждан к методам сокращения числа бездомных животных меняется, если возникает угроза для их близких. И наличие в этой угрозе коррупционной составляющей серьезно повышает накал страстей.

Итак, «если звезды зажигают, значит это кому-то нужно». Кому это нужно, мы понимаем. Но нужно ли это всем нам? В то время, когда в стране идет война, когда в бюджете не хватает денег на выплату пенсий, когда на питание школьников выделяется 10 грн. в день, а на питание в больницах – еще меньше. Нужно ли нам с каждым годом выделять на ОСВ все больше миллионов бюджетных гривен осознавая, что это не приводит к сокращению бездомных собак, и при этом продолжать бояться выпускать детей на прогулку? Вопрос будет возвращаться с неумолимостью бумеранга и ответ на него должен дать себе каждый.