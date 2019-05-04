В Одесской Юракадемии обсудили вопросы повышения доверия к парламенту в рамках программы USAID РАДА

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялась встреча студентов с народными депутатами и представителями программы USAID РАДА. Данное мероприятие провели в формате дискуссии на тему «Ответственный, подотчётный, демократический парламент: как это?» Нардепы обсуждали актуальные проблемы, связанные с прошедшими выборами Президента Украины и предстоящими парламентскими выборами, а также отвечали на вопросы студентов. Отметим, что университет сотрудничает с Агентством США по международному развитию USAID уже более 10 лет.

Сегодня программа РАДА приехала в гости в Юракадемию - это впервые в нашем университете, да и в целом Одессе и это целый комплекс мероприятий, посвященный проблемам коммуникации между парламентом и обществом. Конечно, нельзя обойти вниманием экспертов, которые приняли участие в этом масштабном мероприятии. Проведение парламентской дискуссии именно в Одесской юридической академии очень знаково, в ней присутствует и теория, и практическая составляющая. И я хочу сказать, что благодаря усилиям Президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова студенты имеют возможность каждый год посещать Верховную Раду, таким образом расширяя свои знания о том, как работает украинский парламент и как функционирует демократия в нашей стране,

- отмечает декан факультета психологии, политологии и социологиипрофессор Денис Яковлев.

Кроме парламентских дискуссий в течение недели будут проведены мастер-классы и тренинги для депутатов, студентов и школьников. Основная цель мероприятий - повышение осведомленности граждан нашей страны о структуре парламента и принципах демократии.

Мы ставим акцент на образовательной деятельности, в Одессу мы привезли некоторые наработки, чтобы показать школьникам, студентам и их преподавателям, то что парламент на самом деле заботится о том, чтобы украинские граждане лучше понимали функции и смысл демократии,

- отмечает директор программы USAID РАДА Игорь Когут.

В ходе дискуссии студенты Юракадемии смогли на практике применить свои знания и получить ответы касательно повседневной работы государственных служащих.

Я думаю, что программа USAID РАДА как платформа для развития очень важна на сегодняшний день, благодаря её существованию молодежь станет зрелой и будет ответственно и взвешенно относится к своему выбору в период избирательных кампании,

- считает студент 4 курса факультета психологии, политологии и социологии Андрей Крыжановский.

Данное масштабное мероприятие, проведённое в стенах Одесской Юракадемии, в очередной раз подтвердило тот факт, что университет является не только флагманом в сфере развития юриспруденции, но и признанным центром политической и социологической науки.

Программа USAID "РАДА: ответственность, подотчетность, демократическое парламентское представительство" выполняется Фондом Восточная Европа и реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).