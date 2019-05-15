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  • Дата: Сегодня, 22:10
Сегодня, 22:10

Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике

Категория: Новости / Спорт


Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике

Легкую атлетику называют королевой спорта. Именно по этому виду спорта прошли соревнования в спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия».

 

 

 

 

 

Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике

 

За первое место боролись команды профессионально-технических училищ города и области, демонстрируя незаурядную физическую подготовку. В очередной раз состязания проходят по инициативе и поддержке управления физического воспитания и спорта Одесской области.

 

Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике

 

Продолжается калейдоскоп спортивных мероприятий, которые принимает в своих стенах, на своих полях Одесская юридическая академия. Буквально на этих выходных прошли соревнования по карате, на прошлой неделе по футзалу. В апрелемы уже принимали студентов профессионально-технических училищ нашего города и области на соревнованиях по мини-футболу, также проводимых в рамках областной спартакиады. Сергей Васильевич Кивалов уделяет огромное внимание развитию спорта и уже давно благодаря его усилиям спортивная инфраструктура университета и города развивается, в неё вкладываются большие средства. Это все дает возможность как студентам, так и всем жителям нашего города реализовывать себя в сфере спорта.

- отмечает глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров.

 

Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике

 

В соревнованиях приняли участие Одесский центр профессионально-технического образования, Военно-морской лицей, Черноморский профессиональный судоремонтный лицей, профессиональный лицей морского транспорта, Высшее профессиональное училище морского туристического сервиса, училища железнодорожного транспорта и строительства, автомобильного транспорта, машиностроения, а также  Черноморский морской колледж. Кроме того, на поле вышла команда морского училища Национального университета «Одесская юридическая академия». Ребята соревновались в беге, прыжках в длину.

 

Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике

 

По видам - прыжок в длину с разбега, эстафета 4 по 100. Без 800 метров и 400 метров. В очередной раз хочу сказать спасибо Президенту Одесской юридической академии Сергею Васильевичу Кивалову за помощь в организации, за предоставление спортивной базы. Этот прекрасный спортивный комплекс полностью соответствует тому, чтобы провести данный турнир на высоком уровне.

- прокомментировал руководитель областного отделения физического образования и спорта Министерства образования Украины Александр Тулунжи.

 

На базах многих профтехучилищ нет условий для проведения таких масштабных соревнований. На стадионе Юридической академии регулярно проводятся всеукраинские и международные турниры по различным видам спорта - боевым искусствам, а также по спортивным танцам, степу, художественной гимнастики и черлидингу.

 

Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике

 

Для нас это хороший спорт. Мы можем развивать себя, показывать свои навыки, показывать на что мы способны. Для нас это не единственный спорт. В нашем училище занимаются еще и регби, команды участвовали в соревнованиях Молодёжной студенческой лиги по регби-7 и еще несколько человек вчера выступали за команду Одесской юридической академии. В этом университете очень хорошая база для очень многих видов спорта, таких как футбол, регби, бег, лёгкая атлетика, различные виды единоборств.

- рассказал студент Морского училища Одесской Юракадемии Иван Чернышов.

 

Сегодня мы принимаем участие по легкой атлетике, у нас есть такие нормативы по бегу и прыжкам в длину. И я хочу сказать, что на этом стадионе достаточно удобно бегать, нормальное покрытие не то, что на других стадионах.

- делится его коллега Максим Дехтярук.

 

Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике

 

Мне понравилось, что здесь проводятся соревнования между училищами – мы можем померятся силами и выяснить, какая группа лучше, с какого училища самая лучшая, ну и конечно же, завести себе новых друзей среди ребят из других училищ», - говорит студентка Черноморского морского колледжа Виктория Хорошевская.

Профессионально-техническое образование в Украине переживает трудные времена. Рабочих вакансий достаточно много, и некоторые из них хорошо оплачиваются. Но многие выпускники остаются невостребованными. Украина действительно нуждается в реформе профессионально-технического образования.

 

Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике

 

Хочется отметить, что всего в структуре нашего университета 5 профессионально-технических училищ, обучение в которых производится только на бюджетной форме – студенты учатся бесплатно плюс к тому же получают ежемесячную стипендию. Президент нашего вуза Сергей Васильевич Кивалов сохранил данный социальный проект и также будучи народным депутатом сегодня он отстаивает интересы профессионально-технического образования в парламенте. И слава Богу, такими колоссальными усилиями удалось сохранить на определенное количество времени это важнейшее звено образовательной системы.

- резюмировал глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров.

 

Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике

 

Напомним, что в апреле в рамках 27-ой спартакиады команд профессионально-технических училищ города и области, организаторами которой выступили Областное отделение физического воспитания и спорта Министерства образования Украины совместно с руководством Национальногоуниверситета «Одесскаяюридическаяакадемия»  на базе Одесскойюридическойакадемиисостоялись состязания по мини-футболу.  Команды-представители разных ПТУ соревновались на футбольном поле, оборудованном специальным антитравматическим покрытием и другими отечественными и заграничными технологическими новинками. Турнир проходил в течение 2-х дней. В первый - 8 команд разделились на 2 отборочные группы, во второй - состоялись полуфиналы и финал. В решающем матче сошлись команды училища морского турсервиса и лицея морского транспорта. Будущие работники туристического бизнеса одержали достаточно уверенную победу 4:2.Спортсмены в номинациях «Лучший бомбардир», «Лучший защитник», «Лучший вратарь», «Лучший игрок», а также победитель в номинации «Воля к победе» получили ценные призы и подарки от руководства Одесской Юракадемии. А команда-победитель - переходящий Кубок Президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова по 27 областной спартакиаде.

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Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике
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