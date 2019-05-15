Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике

Легкую атлетику называют королевой спорта. Именно по этому виду спорта прошли соревнования в спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия».
За первое место боролись команды профессионально-технических училищ города и области, демонстрируя незаурядную физическую подготовку. В очередной раз состязания проходят по инициативе и поддержке управления физического воспитания и спорта Одесской области.
- отмечает глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров.
В соревнованиях приняли участие Одесский центр профессионально-технического образования, Военно-морской лицей, Черноморский профессиональный судоремонтный лицей, профессиональный лицей морского транспорта, Высшее профессиональное училище морского туристического сервиса, училища железнодорожного транспорта и строительства, автомобильного транспорта, машиностроения, а также Черноморский морской колледж. Кроме того, на поле вышла команда морского училища Национального университета «Одесская юридическая академия». Ребята соревновались в беге, прыжках в длину.
- прокомментировал руководитель областного отделения физического образования и спорта Министерства образования Украины Александр Тулунжи.
На базах многих профтехучилищ нет условий для проведения таких масштабных соревнований. На стадионе Юридической академии регулярно проводятся всеукраинские и международные турниры по различным видам спорта - боевым искусствам, а также по спортивным танцам, степу, художественной гимнастики и черлидингу.
- рассказал студент Морского училища Одесской Юракадемии Иван Чернышов.
- делится его коллега Максим Дехтярук.
Мне понравилось, что здесь проводятся соревнования между училищами – мы можем померятся силами и выяснить, какая группа лучше, с какого училища самая лучшая, ну и конечно же, завести себе новых друзей среди ребят из других училищ», - говорит студентка Черноморского морского колледжа Виктория Хорошевская.
Профессионально-техническое образование в Украине переживает трудные времена. Рабочих вакансий достаточно много, и некоторые из них хорошо оплачиваются. Но многие выпускники остаются невостребованными. Украина действительно нуждается в реформе профессионально-технического образования.
- резюмировал глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров.
Напомним, что в апреле в рамках 27-ой спартакиады команд профессионально-технических училищ города и области, организаторами которой выступили Областное отделение физического воспитания и спорта Министерства образования Украины совместно с руководством Национальногоуниверситета «Одесскаяюридическаяакадемия» на базе Одесскойюридическойакадемиисостоялись состязания по мини-футболу. Команды-представители разных ПТУ соревновались на футбольном поле, оборудованном специальным антитравматическим покрытием и другими отечественными и заграничными технологическими новинками. Турнир проходил в течение 2-х дней. В первый - 8 команд разделились на 2 отборочные группы, во второй - состоялись полуфиналы и финал. В решающем матче сошлись команды училища морского турсервиса и лицея морского транспорта. Будущие работники туристического бизнеса одержали достаточно уверенную победу 4:2.Спортсмены в номинациях «Лучший бомбардир», «Лучший защитник», «Лучший вратарь», «Лучший игрок», а также победитель в номинации «Воля к победе» получили ценные призы и подарки от руководства Одесской Юракадемии. А команда-победитель - переходящий Кубок Президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова по 27 областной спартакиаде.