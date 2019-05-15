Областная спартакиада продолжается: на базе Одесской Юракадемии прошли соревнования по лёгкой атлетике

Легкую атлетику называют королевой спорта. Именно по этому виду спорта прошли соревнования в спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия».

За первое место боролись команды профессионально-технических училищ города и области, демонстрируя незаурядную физическую подготовку. В очередной раз состязания проходят по инициативе и поддержке управления физического воспитания и спорта Одесской области.

Продолжается калейдоскоп спортивных мероприятий, которые принимает в своих стенах, на своих полях Одесская юридическая академия. Буквально на этих выходных прошли соревнования по карате, на прошлой неделе по футзалу. В апрелемы уже принимали студентов профессионально-технических училищ нашего города и области на соревнованиях по мини-футболу, также проводимых в рамках областной спартакиады. Сергей Васильевич Кивалов уделяет огромное внимание развитию спорта и уже давно благодаря его усилиям спортивная инфраструктура университета и города развивается, в неё вкладываются большие средства. Это все дает возможность как студентам, так и всем жителям нашего города реализовывать себя в сфере спорта.

- отмечает глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров.

В соревнованиях приняли участие Одесский центр профессионально-технического образования, Военно-морской лицей, Черноморский профессиональный судоремонтный лицей, профессиональный лицей морского транспорта, Высшее профессиональное училище морского туристического сервиса, училища железнодорожного транспорта и строительства, автомобильного транспорта, машиностроения, а также Черноморский морской колледж. Кроме того, на поле вышла команда морского училища Национального университета «Одесская юридическая академия». Ребята соревновались в беге, прыжках в длину.

По видам - прыжок в длину с разбега, эстафета 4 по 100. Без 800 метров и 400 метров. В очередной раз хочу сказать спасибо Президенту Одесской юридической академии Сергею Васильевичу Кивалову за помощь в организации, за предоставление спортивной базы. Этот прекрасный спортивный комплекс полностью соответствует тому, чтобы провести данный турнир на высоком уровне.

- прокомментировал руководитель областного отделения физического образования и спорта Министерства образования Украины Александр Тулунжи.

На базах многих профтехучилищ нет условий для проведения таких масштабных соревнований. На стадионе Юридической академии регулярно проводятся всеукраинские и международные турниры по различным видам спорта - боевым искусствам, а также по спортивным танцам, степу, художественной гимнастики и черлидингу.

Для нас это хороший спорт. Мы можем развивать себя, показывать свои навыки, показывать на что мы способны. Для нас это не единственный спорт. В нашем училище занимаются еще и регби, команды участвовали в соревнованиях Молодёжной студенческой лиги по регби-7 и еще несколько человек вчера выступали за команду Одесской юридической академии. В этом университете очень хорошая база для очень многих видов спорта, таких как футбол, регби, бег, лёгкая атлетика, различные виды единоборств.

- рассказал студент Морского училища Одесской Юракадемии Иван Чернышов.

Сегодня мы принимаем участие по легкой атлетике, у нас есть такие нормативы по бегу и прыжкам в длину. И я хочу сказать, что на этом стадионе достаточно удобно бегать, нормальное покрытие не то, что на других стадионах.

- делится его коллега Максим Дехтярук.

Мне понравилось, что здесь проводятся соревнования между училищами – мы можем померятся силами и выяснить, какая группа лучше, с какого училища самая лучшая, ну и конечно же, завести себе новых друзей среди ребят из других училищ», - говорит студентка Черноморского морского колледжа Виктория Хорошевская.

Профессионально-техническое образование в Украине переживает трудные времена. Рабочих вакансий достаточно много, и некоторые из них хорошо оплачиваются. Но многие выпускники остаются невостребованными. Украина действительно нуждается в реформе профессионально-технического образования.

Хочется отметить, что всего в структуре нашего университета 5 профессионально-технических училищ, обучение в которых производится только на бюджетной форме – студенты учатся бесплатно плюс к тому же получают ежемесячную стипендию. Президент нашего вуза Сергей Васильевич Кивалов сохранил данный социальный проект и также будучи народным депутатом сегодня он отстаивает интересы профессионально-технического образования в парламенте. И слава Богу, такими колоссальными усилиями удалось сохранить на определенное количество времени это важнейшее звено образовательной системы.

- резюмировал глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров.

Напомним, что в апреле в рамках 27-ой спартакиады команд профессионально-технических училищ города и области, организаторами которой выступили Областное отделение физического воспитания и спорта Министерства образования Украины совместно с руководством Национальногоуниверситета «Одесскаяюридическаяакадемия» на базе Одесскойюридическойакадемиисостоялись состязания по мини-футболу. Команды-представители разных ПТУ соревновались на футбольном поле, оборудованном специальным антитравматическим покрытием и другими отечественными и заграничными технологическими новинками. Турнир проходил в течение 2-х дней. В первый - 8 команд разделились на 2 отборочные группы, во второй - состоялись полуфиналы и финал. В решающем матче сошлись команды училища морского турсервиса и лицея морского транспорта. Будущие работники туристического бизнеса одержали достаточно уверенную победу 4:2.Спортсмены в номинациях «Лучший бомбардир», «Лучший защитник», «Лучший вратарь», «Лучший игрок», а также победитель в номинации «Воля к победе» получили ценные призы и подарки от руководства Одесской Юракадемии. А команда-победитель - переходящий Кубок Президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова по 27 областной спартакиаде.