"Odessa Open Feis": Одесская Юракадемия традиционно приняла международный чемпионат по ирландским танцам

Настоящая атмосфера Ирландии царила в спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия». Уже несколько лет подряд здесь проходит международный чемпионат по ирландским танцам "Odessa Open Feis". В этом году 12-й чемпионат собрал более 130 участников из разных городов Украины, России и Беларуси. По словам организаторов, поддержка руководства вуза играет важную роль в проведении чемпионата, а крытый спорткомплекс Одесской Юракадемии идеально подходит для этого уникального вида спорта.

Мы вообще являемся коллективом национального университета, и уже в третий раз проводим соревнования именно на этой площадке. Мы называем это место под куполом, на открытом воздухе - это идеальное место для летних соревнований. Поддержка высших учебных заведений нам оказывается, и мы благодарны. Мы очень признательны Сергею Васильевичу Кивалову, за то, что он способствует с этим замечательным местом проведения. Мы знаем, что здесь занимается очень много спортсменов. Мы, когда готовили зал, видели, что здесь и футболисты, и йога, и черлидинг - очень много всего. Мы надеемся, что ирландские танцы - это тоже очень интересная грань для этого спортивного комплекса,

- комментирует руководитель школы ирландского танца "Ириданс" Одесской Юракадемии Юлия Запороженко.

Открытое пространство - это очень хорошо. Потому, что лет 8-9 проводили в закрытом помещении, очень мало места, кондиционер не спасает от духоты и вот такая просторная крытая площадка - замечательный выход для летнего конкурса. Это шикарное место и спасибо, что нам предоставляют возможность проводить здесь соревнования уже не первый год. Спокойно себя танцоры могут и потренироваться, и выступать и все, кто хочет поддержать, могут разместиться в этом зале на трибунах,

- рассказала тренер студии ирландского танца "Шемрок" Елена Соколова.

В программе были различные виды танцев: рил, джига и форпайпы. Фестиваль объединил все возрастные категории - от начинающих 6-летних танцоров до сеньоров возраста 30 плюс. Участники демонстрировали своё мастерство в следующих программах: соло, дуэты, а также групповые выступления.

Ирландские танцы - это очень красиво, очень захватывает, очень эмоционально. И при том - для любого возраста. Я могу сказать - мне 55 лет и это не мешает мне заниматься. Я начала заниматься в 45 по-моему или в 47 лет. Возраст совершенно не мешает развиваться в танцах, при всём при этом - ты всегда в хорошей форме,

- отмечает представительница школы ирландского танца «Нарния» (Киев) Ирина Хвостикова, которая на фестивале выступала в категории «сеньоры».

Вечером в рамках мероприятия состоялся масштабный фестиваль, где все школы показывали свои шоу-номера. О высоком уровне соревнований говорит участие известных спортсменов, призеров чемпионатов мира и Европы.

Выступали в сольных танцах, сольный вид программы, чемпионат. Ну как поднялись - танцевали хорошо, надеюсь. Вроде как судьи оценили, понравилось. Мир - соревнования достаточно сложные. Готовились, выступили, поднялись на пьедестал, здорово,

- поделился бронзовый призер Чемпионата мира Юрий Артемьев.