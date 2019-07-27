Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец

Елена Андрейчикова дебютировала со своей прозой в литературной студии Всемирного клуба Одесситов «Зеленая Лампа». Переводчик по профессии, с помощью литературной студии, которой руководит вице- президент ВКО Е.М. Голубовский, она осуществила детскую мечту: заниматься литературой профессионально. За четыре года вышло в свет три сборника рассказов и роман. Рассказ «Мясо и меланхолия» принес Елене диплом премии- конкурса им. Бабеля в 2019 году. Этот и другие рассказы прозвучали в ходе камерного литературного вечера в историческом патио Одесского музея Западного и Восточного искусства.

- Мне интересны искренность и самоирония, когда человек может посмеяться над собой. Поэтому и темы выбрали – лето, любовь, женщины, улыбки. Т.е. максимально веселые и позитивные, - отметила автор книги.

Звезда «Квартала- 95»,Елена Кравец, с вдохновением прочитала 7 рассказов из книги Е. Андрейчиковой. Шарм и легкость, присущая актрисе, резонировали и с воздушными текстами одесской писательницы, и с настроением слушателей.

- Мы сегодня с Леной первопроходцы друг для друга, то есть впервые пробуем на вкус ее литературный язык в моем исполнении. Для меня это приключение, - сказала Елена Кравец.

«Прекрасные Елены!», - резюмировали слушатели литературного вечера по ходу события и в соцсетях. А Одесский музей Западного и Восточного искусства, практикующий творческие ивенты в своем знаменитом дворе, украшенном скульптурой отдыхающего фавна, на вырученные от проведения вечера средства приобретет пуфы.