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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец

Категория: Новости / Культура и искусство


Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец

Елена Андрейчикова дебютировала со своей прозой в литературной студии Всемирного клуба Одесситов «Зеленая Лампа». Переводчик по профессии, с помощью литературной студии, которой руководит вице- президент ВКО Е.М. Голубовский,  она осуществила  детскую мечту: заниматься литературой профессионально. За четыре года вышло в свет три сборника рассказов и роман. Рассказ «Мясо и меланхолия» принес Елене диплом премии- конкурса  им. Бабеля в  2019 году.  Этот и другие рассказы прозвучали  в ходе камерного литературного вечера в историческом патио Одесского музея Западного и Восточного искусства.

Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец

 

- Мне интересны  искренность и самоирония, когда человек может посмеяться над собой. Поэтому и темы выбрали  – лето, любовь, женщины, улыбки.  Т.е. максимально веселые и позитивные, - отметила автор книги.

Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец

 

 Звезда «Квартала- 95»,Елена Кравец, с вдохновением прочитала 7 рассказов из книги Е. Андрейчиковой.  Шарм и легкость, присущая актрисе,  резонировали  и с воздушными текстами одесской писательницы, и с настроением слушателей.

- Мы сегодня с Леной первопроходцы друг для друга, то есть впервые пробуем на вкус ее литературный язык в моем исполнении. Для меня это приключение, - сказала Елена Кравец.

Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец

 

«Прекрасные Елены!», - резюмировали  слушатели литературного вечера по ходу события и в соцсетях.  А Одесский музей Западного и Восточного искусства, практикующий творческие ивенты в своем знаменитом дворе, украшенном скульптурой отдыхающего фавна, на вырученные от проведения вечера средства приобретет пуфы.

Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец

 

Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец

                 

Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец

 

 

 

 

 

 

 

 

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Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец
Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец
Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец
Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец
Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец
Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец
Рождение творческого тандема: писатель Елена Андрейчикова и актриса Елена Кравец
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