Ушел из жизни Герой Украины, Почётный гражданин Одессы Владимир Филипчук

Ушел из жизни известный одесский учёный и общественный деятель, Герой Украины, Почётный гражданин Одессы, председатель Одесского областного Совета мира Владимир Филипчук. Проделав долгий профессиональный путь от простого инженера на заводе до председателя правления крупного предприятия по экспорту-импорту нефтепродуктов, всю свою жизнь он посвятил энергетической отрасли. Внес огромный вклад в развитие отечественной науки, являясь действительным членом Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы. За свои трудовые заслуги и мудрое руководство Владимир Филипчук был удостоен множества наград, среди которых почётные медали, ордена и наивысшее в нашем государстве звание Героя Украины. Настоящим подарком нашему городу стал «Медицинский Центр «Надежда, Добро и Благосостояние», который Владимир Станиславович построил за счет средств своего семейного благотворительного фонда. В этом медицинском центре смогли найти помощь и лечение дети-сироты и дети из многодетных и малообеспеченных семей, инвалиды и одинокие пенсионеры. За годы своего существования фонд, созданный Владимиром Филипчуком, оказал материальную поддержку тысячам нуждающихся. Мне посчастливилось быть близко знакомым с этим выдающимся ученым и меценатом. Вместе мы принимали участие во многих значимых городских мероприятиях.

Пусть память о человеке, так много сделавшем для одесситов, для родного города и страны ещё долго живёт в наших сердцах! Искренние соболезнования семье и друзьям Владимира Станиславовича. Светлая память! - написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов.