Льготы одиноким матерям

К сожалению, статистика подтверждает, что в Украине постоянно увеличивается количество одиноких матерей. На сегодняшний день практически все понимают: в том, что женщина воспитывает ребенка сама, нет ничего плохого. Но без дополнительной материальной помощи ей, конечно, иногда приходится тяжело. Поэтому законодательством предусмотрены права и льготы, которыми должна пользоваться одинокая мать.

В соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» право на финансовую помощь на детей одиноким матерям имеют:

– одинокие матери (не состоящие в браке), одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении (усыновлении), выданном компетентными органами иностранного государства, при условии его легализации в установленном законодательством порядке, отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) произведена по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка

– мать (отец) детей в случае смерти второго родителя (при условии неполучения пенсии по потере кормильца или социальной пенсии)

Пособие на детей, в частности, одиноким матерям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, предоставляется в размере, который равен разнице между установленной в текущем году суммой прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

Указанное пособие назначается на каждого ребенка независимо от получения на детей других видов помощи и в случае, если отец признан не принимающим участия в воспитании ребенка. Пособие на детей одиноким матерям не назначается в случае пребывания ребенка на полном государственном обеспечении.

Процедура оформления социальной помощи одиноким матерям осуществляется органами труда и социальной защиты населения по месту жительства. Для получения пособия по месту фактического проживания необходимо предоставить справку о неполучении указанной помощи по месту регистрации.

Перечень документов, необходимых для оформления денежного пособия матерям-одиночкам:

– заявление о назначении пособия

– копия свидетельства о рождении ребенка

– справка о доходах на каждого члена семьи

– копия решения об усыновлении (только для усыновителей)

– справка о проживании ребенка с матерью (справка о составе семьи)

– копия свидетельства о смерти второго родителя и справка о неполучении на детей пенсии по потери кормильца и социальной пенсии (для вдовцов)

– декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением пособия (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи за 6 месяцев)

– выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка, с указанием основания внесения сведений об отце ребенка в соответствии с абзацем 1 части 1 статьи 135 Семейного кодекса Украины

– документ о рождении ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце, при условии его легализации в установленном законодательством порядке (для детей, рожденных за пределами Украины).

Финансовая помощь на детей одиноким матерям назначается с месяца подачи полного комплекта документов и выплачивается в установленном государством размере ежемесячно до достижения ребенком 18 лет. В случае обучения детей на дневной форме в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях I – IV уровня аккредитации, выплаты продлеваются до окончания учебного заведения, но не дольше чем до достижения ребенком 23 лет.

Сумма помощи одиноким матерям рассчитывается, исходя из разницы между 100% прожиточного минимума, (в предыдущей статье об алиментах нами рассказывалось, об изменениях в законодательстве, и также формула начисления) установленного для ребенка соответствующего возраста и среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев. Пособие назначается на каждого ребенка отдельно. Перерасчет размера социальной помощи матерям-одиночкам при достижении ребенком определенного возраста осуществляется автоматически и не требует дополнительного обращения получателя пособия в орган социальной защиты населения.

Существуют определенные обстоятельства, в связи с которыми выплата денег матерям-одиночкам прекращается:

– временное трудоустройство ребенка

– смерть получателя помощи или ребенка

– лишение одинокой матери родительских прав

– лишение получателя помощи свободы по приговору суда

– вступление ребенка в брак до достижения им 18-летнего возраста

– отобрание ребенка без лишения матери (отца) родительских прав

– временное устройство ребенка на полное государственное содержание

– отмена решения об усыновлении или признание его недействительным

– предоставление несовершеннолетним детям полной гражданской дееспособности

Льготы предусмотренные в Украине для матерей-одиночек

Социальное обеспечение.

Матерям-одиночкам выплачивается денежное пособие на ребенка в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми». Работающим женщинам предоставляются путевки в санатории и дома отдыха бесплатно или на льготных условиях, а также оказывается материальная помощь. Помимо прочего, женщинам, в одиночку воспитывающим детей, может быть предоставлена временная государственная помощь.

Гарантии трудового законодательства.

– государство гарантирует одинокой матери прием на работу и запрет на ее увольнение в соответствии со ст. 184 Кодекса законов о труде (дальше по тексту – КзоТ Украины);

– предоставляется право работать неполный рабочий день, что предусмотрено ст. 56 КЗоТ Украины;

– запрещается привлечение к ночным, сверхурочным работам, работам в выходные дни и направление в командировку (ст. 176 КЗоТ Украины) и т.д.

Отпуск.

В соответствии со ст. 19 Закона Украины «Об отпусках» одинокой матери (отцу) предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней). Неиспользованный за предыдущие годы дополнительный отпуск одинокая мать может взять в любое время, или же в случае увольнения он будет компенсирован деньгами. Кроме того, им даются ежегодные отпуска в удобное для них время.

Льготы по налогообложению.

Одинокая мать (отец), вдова (вдовец) имеют право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, полученного от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы, равную 150 % суммы льготы (в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет).

Обеспечение жильем.

Исходя из норм ст. 45 Жилищного кодекса Украины, матерям-одиночкам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется первоочередное право на жилые помещения. Также одинокие матери имеют право на первоочередное получение квартир или усадебных (одноквартирных) жилых домов из жилищного фонда социального назначения (ст. 12 Закона Украины «О жилищном фонде социального назначения»).

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Директор Юридической клиники Шишацкая Юлия Олеговна