Тина на крыше – мир на Земле ВИДЕО

Команде Зеленского удалось перехватить внимание зрителя, однозначно затмив своим ярким шоу унылую порошенковскую «ходу защитников». И не удивительно, так как «защитники» не продемонстрировали ничего нового, скандировали все те же кричалки, что и последние пять лет, даже не потрудились придумать новой матюкалки про Путина, использовали старую, изрядно выдохшуюся. В общем, были скучны и неинтересны, сказывается серьезный кризис жанра и убогость исполнения. Народ, истосковавшийся по празднику, получил его только от Владимира Зеленского.

«Шествие достоинства» продемонстрировало новую эстетику, и это уже немало, хотя майдановские аллюзии работали против общественного запроса электората «Слуги народа». Ритуал «шествия» развернул мистерию в визуальных образах и судьбоносных знаках. Какие же судьбоносные знаки продемонстрировала нам новая власть?

Речь президента, хоть и была в целом миролюбивой, все же ввергла слушателя в растерянность. «Мы начинаем День Независимости Украины с места, где именно ради сохранения нашей Независимости лучшие сыновья и дочери Украины отдали свою жизнь, свое будущее ради нашего будущего», – здесь президент сказал, мягко говоря, неправду.

Майдан стоял за подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. В результате его победы гривна упала втрое, золотой запас испарился, мы утратили территории и остатки суверенитета, а власть захватили те, кого с ненавистью вышвырнул украинский народ, передав бразды правления Владимиру Зеленскому. Президент должен был об этом сказать, раз уж он свой ритуал начал с этого знакового места. После он должен был добавить, что мы скорбим обо всех погибших в результате случившегося конфликта гражданах Украины. Но вместе с тем мы решительно переворачиваем эту страницу и вверяем ее истории, что мы более не допустим политических спекуляций на жертвах майдана. А окончательную точку поставят правоохранители, которые непременно найдут и накажут всех виновных в свершившейся трагедии.

Само представление с детьми в белом, которые раскрашивали машину, что давила людей, и щиты спецназа, – все хорошо укладывалось в смысл мирного и благополучного исхода из майданного кошмара, этакого залипания в дурной бесконечности украинской политики последних пяти лет: что бы ни происходило, произойдёт то же самое.

Что до множественного исполнения гимна в разных вариациях – с появлением заводной реперши и отправкой на крышу Тины Кароль, – все это было выразительно, забавно, креативно, где-то даже талантливо. Все это не вызывало раздражения, вполне укладывалось в логический ритуал праздника, зато явным диссонансом были неуместные майдановские крашеные пианино, так как к тому моменту тема майдана, по логике развития сюжета, должна была быть закрыта и забыта.

Подобно виртуальным компьютерным играм политическая реальность Зеленского выстраивается сегодня по принципу трансформера. Партии, политики, лидеры мнений, идеологические доктрины, государственный интерес, формы наглядной агитации – все это будет существовать в параллельных мирах, не пересекаясь друг с другом. Пропаганда в данном случае будет обозначать идейность без убеждений, а идеи как сценарные планы будут меняться по ходу постановки. То, что будет утрачивать пропагандистскую перспективу, автоматически будет терять жизнеспособность, а вот то, что сохранит такую жизнеспособность, станет главным политическим оплотом виртуальности нового режима.