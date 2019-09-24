Наступление «зоозащитников»: полезные идиоты помогают бизнесу синдиката «веганов»

По указанию офиса NGO «PETA» в областных центрах Украины 14 сентября провели марши воинствующих «защитников прав животных». Это не добавило «подзащитным» улучшений их жизней – собачьих, кошачьих, конячьих... Зато сообщения СМИ, фото-, видеоотчеты о многолюдной акции помогут расщедрить на Западе спонсоров в канун World Animal Day, отмечаемого 4 октября в честь основателя нищенствующего ордена францисканцев. Заодно рекламисты «новой зооэтики» проверили доходчивость внушаемых догм, а подрядчики PETA обнадежили подработкой вербуемых «гражданских активистов». Последние пока стеснялись юродствовать, как лондонские коллеги днем ранее на выставке мод, но уже решились блокировать работу (указываемых) «плохих» предприятий, начав эту mission c Одесского государственного цирка. И то – «первые ласточки» затеваемого социального переворота (не исключая «зоомайдан»).

Алогизм ходы профессионалов «активизма»

Устроители акций в рамках «зоомарша» 14 сентября зазывали поучаствовать в их деле «всех, кому не безразлична судьба животных в Украине!» и неплохо экипировали массовку плакатами, часть которых содержали обращения на English (чтобы зарубежные зрители точно поняли тему «народного гнева» и название NGO, ищущего спонсорскую помощь). Это – главное правило проведения таких действ, давно усвоенное местными профессионалами «гражданского активизма». Мобилизацию знакомых и колеблющихся осуществляли сообщениями и «репостами» на портале Facebook сайте: что действенно и экономно. А по окончании «Всеукраинского марша за тварин!» кто не глуп – встряли в хор хваления и благодарения «партнеров» и NGO-авторитетов (в т. ч. У. Супрун) так, чтобы отметить важность собственного соучастия в мероприятии: это логично (сам себя не помянешь, прочие могут – оттереть).

Зато не хватало здравого смысла и учета текущих реалий нашего бытия в поборке озвученных на «марше» идей и требований. Повестка была спущена заказчиком и подрядные NGO не смели её подправлять учётом местных проблем, как показала одесситам пресс-конференция актива «Animal SOS Odessa».

Так, 1-м пунктом было заявлено чье-то желание «запретить использование животных в цирках и дельфинариях» без уточнения: кто же тогда и чем будет восторгать зрителей в дельфинариях – гимнасты, певцы (из числа людей, которых принято отделять от остальных животных)?

Требующие запрета, будто дети малые или маразматики, игнорируют, что выступления перед публикой и фотосессии позволяют зверям-артистам зарабатывать деньги на приобретение корма и прочих платных благ (в т. ч. «пенсионного содержания»), что детально рассказал, например, опытный дрессировщик Большого Варшавского цирка С. Гулевич. Не считают же аномалией активисты NGO, когда за участие в показных акциях им кто-то что-то платит? Почему аналогичного способа выживания (в рыночной экономике) они требуют лишить «защищаемых» животных?

Также они требуют запретить «эксплуатацию животных для попрошайничества и фотоуслуг». При этом не рассматривается (правомерный) вопрос, вредит ли это животным, а тупо требуют запретить сам этот способ их материального обеспечения. Зато в рекламе своих NGO (чтобы выпрашивать деньги дарителей), и в быту почти все «зоозащитники» используют изображения животных, а в Интернете давно развит бизнес рекламных выплат за смотрибельное видео о животных в необычных (порой подстраиваемых и вредных их здоровью) ситуациях. Да, и на сам «марш» выходили хозяйки, тягая за собой животных (желавших иного времяпрепровождения) и даже наряжая их для фотосессий…

Надумано и требование «внести» в Красную книгу Украины (наименования) исчезающих диких животных: такие уже давно включены. Нужней и разумней добиваться восстановления их популяций до безопасного уровня. Или «зоозащитников» выживание зверей не интересует? Не потому ли, на демонстрации их плакатов и лозунгов не пустили требования проверять качество зоотоваров и ветеринарных услуг во избежание участившихся ЧП? Увы, не благополучие «братьев меньших» заботит PETA в Украине, где диким животных оставлено больше воли, чем в большинстве стран ЕС. Митинговый «цирк» 14 сентября вызван тем, что популяция местных «ззозащитников» сильно расширилась ростом безработицы, а стоят их услуги – в разы меньше, чем в Польше (не говоря уж о Британии и Канаде).

PETA: глашатаи трупоедения — «дымзавеса» синдиката веганов

Мало кто из участниц «зоомаршей» выясняет и признаётся, чьим бизнес-интересам служит их активность. Но за спинами «пехоты» западных NGO всегда снуют те или иные «игроки» с меркантильными интересами и бизнес-стратегиями (нередко – долгосрочными). В частности, развившаяся с 2012 года PETA создана для проповеди и внедрения в разных странах постулатов и новых практик радикал-вегетарианства, которое назвали «veganism», «веганство», а его адептов – «веганы» (от vegan).

Нужно это не столько вегетарианцам (им итак не мешают самоограничивать меню своей пищи), сколько – инвесторам новых секторов пищевой промышленности по производству синтетических заменителей животных белков новых видов «вегентской» еды: «растительного молока», «мяса» микробного происхождения в биолабораториях и др.

Мало интересны современным гурманам такие суррогаты продовольствия, а их себестоимость и рыночные цены – существенно дороже, чем при более природных технологиях, применяемых конкурентами на промышленных агрофермах.

Крайне нуждаются сейчас инвесторы веганского пищепрома в перевоспитательной рекламе «преимуществ» внедряемых ими новаций. И по установившейся на Западе практике они прибегли к услугам не только СМИ, но и «профильных» NGO, включая ГО «Відкриті клітки Україна», ставшее соорганизатором «маршей» 14 сентября.

Но в Европе, включая Украину, веганством увлечена малая часть народа: легче всего этому поддается не отягощенная жизненным опытом (лечения от бактериоза и др.) часть студенческой молодежи. Поэтому вербовщики веганов прибегли к пропагандистскому подлогу: увязали свою тему (поедания веганских суррогатов) с более возбуждающей людей темой «защиты животных от насилия». Мол, выращивать «сельскохозяйственных» животных – не «гуманно»: их мучают, нарушая прав личности на свободу передвижения, удовольствия и т.д... Но их требования запретить выращивание животных в столь бесчеловечных условиях на деле означает… резкое убавить численность поголовья «защищаемых».

Но мучениям кур на фермах большинство людей (особенно куроедов) не склонны сострадать (более заботит отравление такого мяса антибиотиками). Поэтому жуликоватые идеологи «активизма» решили «притягивать за уши» другие смежные темы, включая «жестокое обращение с животными». Так удается вовлекать в финансируемые «вегантской» мафией демонстрации тех, кто кормит своих четверолапых друзей мясом птиц, которых веганты требуют… устранить из пищевых цепочек. Дальновидно?

У «зоозащитных» NGO есть целый набор догматов и обязательных тем, которые им приходится оглашают при любом устраиваемом кипише. Ибо иначе NGO рискует утратить доверие своих доноров, среди которых (из-за специальных избирательно-поощрительных льгот в законодательстве США) задают тон американские жертвователи на «благотворительность». Поэтому ушлые активисты проявляют «солидарность» и по иным темам текущей моды («тренда») умонастроений в странах-донорах: например, ныне ценят одобрямс росту общественного влияния «геев». Такой узел интересов и «рамок» поведения добавляет пестроты и сюрреализма показным демаршам «в защиту прав зверей».

Психику украинских масс (не вполне предавших традиционализм) активисты местных NGO оберегают от познания деяний и речей своих закордонных спонсоров и кураторов. Поэтому стоит самим из Интернета выяснять, например: кто и зачем держит британский «благотворительный» фонд «Люди за этичное обращение с животными» (PETA), как босы их главного офиса жестко третируют торговые марки и крупных торговцев кожаных изделий (шокировав в Лондоне посетителей выставки дорогостоящей одежды), чем знаменита их президентка Ingrid Newkirk…

Последняя, заметно улучшив внешность и обогатив гардероб (с набором ювелирных украшений, производимых порой с участием экологически вредных «грязных» бизнесов) после восшествия в президенты, избегает отчитываться перед спонсорами (а тем более – вверенными «лохами» из Ukraine) декларациями о своих и корпоративных доходах PETA. И уже помалкивает о помогшей её карьерному росту огласке в 2003 году в Нью-Йорке шокирующего «обета» самопожертвования. Тогда в позе истовой аболиционистки мадам Ньюкирк обещала завещать, чтобы после смерти ее труп употребили на благотворительность: кожу – пустили на кошельки, из костей ног сделали зонтичные стенды, а плоть – отдали (ныне канувшему) NGO «Ньюкирк наггетс» для поджаривания на барбекю…

Неудивительно, что вверенная ей PETA в конкуренции с прочими NGO уповает на «чернушный» эпатаж с мазохизмом активисток. Без таких трюков у её украинских подопечных нет никаких шансов не только выскочить в боссы, но и получить дополнительную премию. А скупость держателей PETA познается в сравнении.

Карьера Операторы на рынке «идейного» вымогательства

Ныне все больше выпускников украинских вузов желают освоить профессию не врача, инженера или даже финансиста, а подаются в «гражданские активисты». Дело обещает быть не пыльным, в кругу «светских львиц» и с суммарными доходами заметно выше среднеукраинских. Но не всем фортит пристроиться на подобное местечко. Меньше шансов у тех, кто наивен, слепо верит «кураторам-модераторам» и пытается выпросить «бонусы» у циничных, а не щедрых.

Например, на сайте PETA предлагают нанимающимся скотское скромное денежное довольствие компенсировать «доступом» к:

- дообучению и повышению квалификации,

- кредитам на… получению сезонных билетов на поездки в общественном транспорте;

- к программе «Велосипед на работу» (можно сэкономить до 42% затрат на поездки к месту работы).

И никаких (важных для экстрим-акций) медицинских страховок, «13-х зарплат» и приглашений на «корпоративы»! Батрачить на «партнеров» филиала PETA и ей подобных – занятие для начинающих или особо незадачливых: активистов из Украины и прочих пост-советских стран эти господа держат за ослов.

Не случайно даже на инструктаж перед «маршем» 14 сентября в Киев прислали из Германии «инспектором» слабо не опытного знатока, а недавнюю выпускницу вуза, не способную на конкретных примерах доказать, что, радикализм и экстримизм в новоявленном движении веганов – «хороши», являются «сильной стороной», а не уклоном в противоправную деятельность.

А оценить степень скадерности евро-дельцов в вербовке «активности» помогает обращение к рынку NGO-услуг США. Так, на американском сайте «Открытых клеток» предложен иной уровень оплат. На каждого активиста, включенного в поддерживаемый проект там обязуются платить $41000 в год:

$30000 – зарплата +

$5000 – это на поездки в регион +

$3000 – на изготовление агитматериалов +

$3000 – на консультации с офисом.

Даже если из той суммы вернуть толику местным посредникам-рекомендателям получится выгоднее, чем при найме к посредничающим PETA и Ко. Прямые отношения с американскими «филантропами», безусловно выгодней местным активистам (при такой щедрости некоторые согласятся не только мирно пикетировать, но и штурмовать игнорирующие «зоозащитников» госучреждения). Если «активисты» Украины эту прямую схему бюджетирования, не долго будем ждать вспышки «маршей» и зрелищных флешмобов.

Но схожий путь не заказан и оппонентам радикальных новаций от веганов: в США каждый понимает «благотворительность» по-своему. Там есть истинные любители животных, а от мясоедения и «ножек Буша» – мало кто отказывается. И даже автор канонизированной в веганизме ранней статьи «Освобождение животных» признался, что не является «фанатичным вегетарианцем», а в последние годы предпочел помогать не узницам птицеферм, а малоимущим людям, основав собственную NGO «The Life You Can Save».

Правда, переиначенные идеи Питера Сингера кто-то настойчиво пытается применить в своей «геополитике». Так, в 2018-2019 гг вышло 7 переведенных на местные языки его книг: в Китае, России, Франции и Украине (от издательства Pabulum).

Одесский цирк атаковали по наущению польских конкурентов?

Рискнет ли кто-то использовать «зоозащитников» в политической борьбе в Украине и мире – пока неясно. Зато известно, что ими как тараном пытаются орудовать не только сбытчики «растительного молока», но и дельцы гораздо меньшего калибра.

Проведение «зоомаршеа» 14 сентября в Одессе синхронизировалось с судебной тяжбой против администрации Одесского государственного цирка по инициативе активисток (возглавляемого «фуд-фогорафом» Е.Белкиной) украинского филиала польской NGO «Otwarte Klatki».

И хотя основной темой своей борьбы эти киевские активистки обозначили агитацию за вегетарианское питание и против животноводческих ферм, на деле пикетировать последние они даже не пытались, зато спровоцировали введение запрета принимать цирковые трупы с дрессированными животными в… удаленной от их офиса Одессе (в здании старейшего стационарного цирка Украины). Почему так?

Ответ можно найти на сайте Otwarte Klatki. Там тоже пытались как-то демонстрировать активность и охотно поддержали инициативу функционера вроцлавского библиотечно-культурного центра «Слух» о запрете использования в цирках дрессированных животных… У того центра есть прагматичный интерес: одна из их платных услуг – обучение актробатике и для саморекламы они проводят на Собачьем Поле фестивали уличного цирка.

Но такой «чистый» бизнес с редкими шоу на дротах не приносит больших доходов. Кто виноват? Сочли таковыми – конкурентов, включая Большой Варшавский цирк (успешно гастролирующий по СНГ) и столичный цирк шапито Zalevski. Но затевать в Польше против успешных компаний сомнительную тяжбу «зооактивисты» не рискнули, решив сперва потренироваться на более слабо защищаемом коллективе Одесского госцирка. Логично?

Увы, украинская система «защиты прав» очень уязвима от сторонних вмешательств. Поэтому и профсоюзу одесского цирка и прочим мишеням подобных «наездов» впору искать адвокатов и спонсоров – за бугром…



P.S. Зато юные зоо-пикетчицы, активничая к выгоде бизнеса «веганов» и Ко, рискуют стать первыми подопытными следующей НЛП-атаки глобалистов. Мудрецы «Синдиката» додумывают обоснование радикальной защиты детей от пыток повреждением климата, нехваткой естественной пищи, ломками иммунитета (из-за кормления мамами-вегенами) и т.п. Приём этот – проще простого: не рождаться… Не зря же в Киеве поучать молодых зоо-радикалок прибыла на митинг экс-глава украинского минздрава, при которой в Украине дали свободу вирусам Morbillivirus и сбытчикам псевдо-декарств.