 
Информация к новости
  • Просмотров: 94
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

WBO признала Ломаченко лучшим боксером 2019 года

Категория: Новости / Спорт

WBO признала Ломаченко лучшим боксером 2019 года

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Видео с награждения, которое состоялось на конвенции организации в Токио, было опубликовано на странице Ломаченко в Facebook, передает РБК-Украина.

В нынешнем году боксер провел два боя: в апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.

Ломаченко является чемпионом в легком весе этой организации, а также владеет поясами еще по двум версиям - Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

В 2020 году Ломаченко может завоевать титул абсолютного чемпиона мира. Украинец сразится с победителем поединка за пояс Международной боксерской федерации (IBF) между Ричардом комм из Ганы и американцем Теофимо Лопесом, которые встретятся 14 декабря в Нью-Йорке.

Напомним, Василий Ломаченко дольше всех пребывает в статусе чемпиона мира среди действующих обладателей титулов вне зависимости от весовой категории. Украинец пребывает в ранге чемпиона уже 5 лет и 4 месяца - с тех пор, как 21 июня 2014 года победил по очкам американца Гэри Расселла в поединке за титул WBO в полулегком весе.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать