Полиция установила подозреваемого в нападении на журналистов на суде по делу Шеремета

Полиция заявила, что установила подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева на судебном заседании по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В пресс-службе отметили, что полицейские установили якобы одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. По данным полиции, ранее в 2016 году он нападал с ножом на киевлянина.

"Сейчас следователи подготовили проект подозрения фигуранту и направили документ для согласования в прокуратуру. Следственные действия продолжаются. Усилия правоохранителей направлены на установление всех лиц, которые совершали противоправные действия в отношении журналистов", - добавили в пресс-службе.