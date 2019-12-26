В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о медиа

В пятницу, 27 декабря, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона о медиа, который регулирует работу средств массовой информации, сообщается на сайте парламента. Документ получил номер 2693. Его инициаторами выступили 10 народных депутатов, из которых 9 — члены фракции “Слуги народа”. Среди них — председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

На момент публикации новости текста законопроекта, а также пояснительной записки к нему нет, однако представители “Слуги народа” и Минкульта неоднократно анонсировали отдельные пункты документа.

В частности, народный депутат от “Слуги народа” и председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, выступая в парламенте заявил, что против СМИ, которые в течение определенного времени являются убыточными, согласно проекту закона, могут быть введены санкции.

Кроме того, Ткаченко рассказывал, что в законопроект могут включить налогообложения стримингових платформ (в том числе Netflix, Megogo, OLL.tv).

На презентации законопроекта 21 ноября Ткаченко сообщал, что в проекте содержится норма регистрации онлайн СМИ, работающих в Украине, а также регистрация соцсетей (Google, YouTube, Facebook) с целью дальнейшего их налогообложения.

Помимо этого, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский неоднократно заявлял о необходимости введения в Украине ответственности (в том числе уголовной) для журналистов за обнародование недостоверной или манипулятивной информации. Он также отмечал, что в Украине необходимо разработать законодательную базу по случаям и норм наказание медиа за манипуляции.

Позже стало известно, что в законе о СМИ будет ряд норм, которые будут действовать до деоккупации украинских территорий. В частности, речь идет о пунктах закона, связанных с “дезинформацией”.

Говоря о критериях “дезинформации”, которые лягут в основу законопроекта, Бородянский отмечал, что это: информация, которую разместили в СМИ на заказ; угрожающей безопасности страны; непроверенная информация.

За распространение материалов, подпадающих под эти критерии, как сообщал министр, представители СМИ могут столкнуться с уголовной ответственностью.

Главный редактор интернет-издания LB.ua Олег Базар выразил мнение, что в команде Президента Владимира Зеленского постепенно предпринимают шаги, которые ведут к “зачистке” медийного пространства и ограничениям свободы слова.

Бывший журналист и член фракции “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что свободу слова в Украине “пора бы приглушить из уважения к институту Президентства”.