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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Украинские полярники поздравили записали яркое поздравление с Новым годом

Категория: Новости

Украинские полярники поздравили записали яркое поздравление с Новым годом

Участники 24-ой украинской антарктической экспедиции записали из Антарктиды яркое поздравление с Новым годом. Ролик появился на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"В то время, как в Украине снега пока маловато, где-то, за 15 тыс км от Родины, на острове Галиндез, в Антарктиде его очень много. Это и не только смотрите в прекрасном новогоднем поздравлении от нашей команды зимовщиков, которые уже 10 месяцев проводят исследования под украинским флагом на ледяном континенте",
 – говорится в подписи к видео.

Полярники пожелали украинцам энергии, сил, способности преодолевать трудности и достигать своих целей, как это делают украинские ученые в Антарктиде.


Источник: СЕГОДНЯ



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